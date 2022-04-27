Elon Musk inat etti ve 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Twitter'ın değerinin üstünde bir fiyata satıldığını söyleyenlere gülüyorum. 2016'da Microsoft, LinkedIn'i bile 26.2 milyar dolara almıştı. Musk, Twitter'ı ucuza kapattı!

Bence Musk, muhtemelen servetine servet katacak. Çünkü dünyanın en büyük ve interaktif medya platformuna sahip oldu.

Aslında Twitter, Musk'a paradan daha değerli olan; dünyadaki yaşam trendlerine, haber akışına, siyasi gelişmelere yön verme gücü sunacak. Starlink projesini de hesaba katarsak yoksa teknoloji şirketlerinin 'tek adamlığı'na doğru mu gidiyoruz?







Musk zaten ABD'yi karıştırmayı başarıyordu. Tweet'leriyle kripto paraların ve şirketlerinin değerini bazen artırıp indirebiliyordu! Bu yüzden onu manipülasyon yapmakla suçlayanlar da oldu. Şimdi tüm dünyayı daha kolay etkisi altına alabilecek.

Bu aynı zamanda büyük sorumluluk ve dert demek! En zengin insan, artık dünyadaki medya akışından, politikacıların hesaplarını askıya almaktan ya da almamaktan sorumlu tutulacak. Örneğin Donald Trump ve ekibinin başta Twitter olmak üzere sosyal medyada yasaklanması ABD'deki seçiminin kaderini değiştirmişti.

Son yıllarda Twitter, yanlış bilgiler ve şiddet içeren veya kışkırtıcı konuşmalarla mücadeleyi artırmıştı. Bazı uzmanlar, şirketin bu yolda daha büyük adımlar atması gerektiğini söylüyor. Musk ise bu noktada farklı düşünüyor, her düşünceden, inançtan insanların fikirlerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini savunuyor.

Bizim basında Musk'ın Twitter'ı almasına olumlu yaklaşanlar oldu. Elbette eski yönetimin Türkiye'nin aleyhine haksız kararlar aldığından yola çıkarak böyle düşünüyorlar.



ZİYARET ETTİĞİ LİDER AZ

Bense Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'ı 2017'de Ankara'da ağırlamasının ve devamında video konferans görüşmeleriyle pozitif ilişkiyi güçlendirmesinin bize Twitter cephesinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum.

Musk'ın ziyaretine gittiği dünya liderlerinin sayısı çok az! Erdoğan da Musk hakkında söze hep 'Sevgili kardeşim Elon Musk' diye başlıyor. Yani arada bir samimiyet var.





Twitter'da Erdoğan'ın Musk'la beş-altı yıl önce başlayan dostluğuna, ileri görüşlülüğüne vurgu yapan esprili görseller de paylaşıldı.



Erdoğan ayrıca Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için tebrik etmişti. Erdoğan'ın Musk'la henüz dünyaya şimdiki gibi etkisi altına almadığı bir dönemde kurduğu dostlukla, ne kadar ileri görüşlü olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz!

Vatandaş da bu dostluğu görmüş olsa gerek şöyle esprili tweet'ler paylaştı:

■ "Şimdi muhalefet; 'Erdoğan Twitter'ı satın aldırttı' der mi? Bence der."

■ "Şimdi siz düşünün Jack Dorsey'in artıkları."

■ "FETÖ'cülere kötü haber. Dezenformasyon minimum seviyeye inecek."

Musk'ın Twitter'ı almasına iyimser yaklaşmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Musk'ın Twitter'da güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yapacağını açıklaması çok iddialı bir başlangıç! Bu gerçekleşmesi zor bir vaat.

Ve Musk'ın fikir özgürlüğünde geçmiş yönetime göre daha özgürlükçü bir tavır takınması terör örgütleri ve sempatizanlarının Twitter hesaplarına yarayabilir diye şüphelerim var!

Bence Musk önce 'Düşünce özgürlüğü nerede başlar, nerede biter?' gibi net bir cevabı olmayan soruya yeni bir yanıt bulmalı.

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MAVİ KUŞ'U KUTLUYORUM

Twitter'la devam edelim...

Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın İslam dini ve Hz. Muhammed'e yönelik nefret içerikli sözleri nedeniyle Twitter'daki hesabı askıya aldı.







Hesap askıya almada adil davranmayan, terör örgütleri ve sempatizanlarının propaganda yapmasına göz yuman Twitter'ı çoğu kez ben de bu köşede eleştirdim. Ama bu son kararından dolayı 'mavi kuş'u kutluyorum!

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BUZ HOKEYİ, GÜREŞİ VE OKÇULUĞU GEÇMİŞ!

Dorinsight araştırma şirketinin Türkiye'de 600'ü kadın toplam bin 200 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre en çok ilgilenilen spor dalı yüzde 86 ile futbol çıktı.

İkinci sırada yüzde 62 ile basketbol, üçüncü sırada ise yüzde 51 ile voleybol yer aldı. Bu üç branşı tenis, masa tenisi, hentbol, buz hokeyi, snooker takip ediyor.

En çok ilgiyi popüler sporların çekmesi doğal ama ata sporumuz güreş, okçuluk ve olimpiyatlarda en çok madalya kazandığımız halter, tekvando, karate ve boksun, buz hokeyi ile snookerdan sonra gelmesi garip!

Araştırma şirketi bin 200 kişiyi Nişantaşı, Beşiktaş ve Moda'dan mı buldu acaba? Eğer katılımcılar 81 ilden, farklı ekonomik gruplardan itinayla seçildiyse çıkan sonucu üzücü!

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TURİST GELMEYECEK DİYE SEVİNENLER ÜZÜLDÜ!

Geçen yıl ilk dört ayda 412 bin turisti ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde yüzde 147'lik artışa imza attı. 1 Ocak-23 Nisan tarihleri arasında sadece hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin.







Turizmde rekorlar yılı olarak nitelendirilen 2019'da ilk dört ayda 1 milyon 203 bin turisti konuk eden Antalya, iki yıllık durgunluğun ardından bu yıl 2019'un rakamlarına yaklaştı. Hem de savaş dolayısıyla Ukrayna ve Rusya'dan gelen turistlerin azalmasına rağmen geçen yıla göre sadece nisan ayındaki artış yüzde 245.

Bazıları savaş yüzünden turist sayısının azalacağı ve Türkiye'nin zor durumda kalacağı hayalleri kuruyordu ama daha yılın ilk dört ayında hayal kırıklığına uğradılar.

Türkiye gerçekten ezber bozan, güçlü bir ülke. Aman nazar değmesin diyelim!

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SAHİPSIZ HAYVAN SAYISI 10 MİLYON

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvan sayısının 10 milyona ulaştığını, buna karşı yerel yönetimlerin 200 bin kısırlaştırma yaptığını açıkladı. Elbette bu sayısı yetersiz, Bakanlık da kısırlaştırmada 2 milyon hedefi için bu yıl 40 milyon lira bütçe ayırdı.

Bakan Kirişci ayrıca kanunda nüfusu 25 bin ile 75 bin arasında olan belediyelerin 2025 yılı sonuna kadar hayvan bakımevi kurmak zorunda olduğunu da hatırlattı.







Kirişci'nin yaklaşımı güzel, temel sorunları ve çözüm reçetesini belirlemiş. Yaptığı açıklamanın ardından 'Fındık' isminde köpeği sahiplenerek örnek oldu.

Ancak 2025 yılına çok var ve sahipsiz köpek sorunu hızla artıyor. Her gün köpek saldırılarına maruz kalan çocukların haberleri geliyor. Köpeklerin yol açtığı trafik kazalarında insanlar hayatını kaybediyor.

Kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırmak için acil eylem planları devreye girmeli. Geçen yıl 2 milyon olan sahipsiz hayvan sayısı 1 yılda 2 milyon arttı!