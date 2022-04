Millet İttifakı'nın en büyük seçim vaadi parlamenter sisteme geçiş. Altılı ittifakın temelini de parlamenter sisteme geçiş protokolü oluşturuyor.

Diyelim ki; seçimde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ele geçirdiği büyük güçten ve yetkilerden vazgeçer mi?

"Böyle saçma soru mu olur" dediğinizi duyar gibiyim ama Kılıçdaroğlu seçilirse protokolü rafa kaldırma gücüne de sahip olacak!

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde tek adam diktatörlüğü kurduğunu söylemiyor mu? İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı, milyonları peşinden koşturdu, partisine tarihindeki en çok oyu kazandırdı ama Kılıçdaroğlu onu partiden uzaklaştırdı.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin topladığı 600'den fazla delege oyunu geçersiz sayıp, olağanüstü kongre yapılmasını engellemedi mi?

Daha geriye gidelim, Deniz Baykal'ın kaset kumpası ile devrilmesi sonrasında Kılıçdaroğlu, Baykal'ın ekibini ve kendisine rakip olabilecek birçok önemli ismi partiden uzaklaştırmadı mı?

Kılıçdaroğlu, 2014 Seçimi'nde milliyetçi görüşe sahip, kazanma şansı düşük olan, birçok insanın adını duymadığı, kimmiş diye Google'da arattırdığı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu CHP'lilerin tüm itirazlarına rağmen aday göstermedi mi? İhsanoğlu'nun adaylığını protesto eden, tatilimizi yarıda kesemeyiz diyen tatilci CHP'lilere "Adam gibi tıpış tıpış sandığa gidip oyunuzu kullanacaksınız" diyen kimdi? Bugün birçok CHP'li İhsanoğlu'nun neden aday gösterildiğine hâlâ anlam veremiyor!

2020'de CHP'nin 37. olağan kurultayına tek aday olarak girip kazanan Kılıçdaroğlu'nun, 2022 kongresini erken seçim bahanesiyle ertelemesine ne demeli? 'Tek adamlığı' bu kadar eleştirip, 'tek adamlığın' tadını bu kadar çıkaran kaç lider var?

Cumhurbaşkanlığı anketlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na fark atıyorken, favori adayların önünü kapatan ve kendi adaylığını direten Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse parlamenter sisteme geçer mi? Birçok lider gibi Kılıçdaroğlu da mutlak güçlü olmak istemez mi?









İRRASYONEL VAAT!

Parlamenter sisteme geçişin irrasyonel bir vaat olduğunu konuşan da yok! Sistem değişikliği için anayasanın da değişmesi gerekiyor. Anayasa değişikliğinin Meclis'ten geçmesi için ise 360 vekilin onayına ihtiyaç var ama bu bile yetmiyor!

Cumhurbaşkanı, Meclis'ten 360 oyla geçen bir anayasa değişikliğini doğrudan onaylayıp, yürürlüğe de sokamıyor. Cumhurbaşkanı değişikliği referanduma götürmek zorunda. Mevcut anayasa, Cumhurbaşkanı'na Meclis'ten en az 400 oyla geçmiş bir değişikliği doğrudan onaylama ya da referanduma götürme yetkisi veriyor.

Yani anayasa değişikliğini referanduma götürmek bile seçilecek Cumhurbaşkanı'nın isteğine bağlı.

Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme geçmek için ya yeterli vekil çıkartması ya da muhalefetten ve ittifak dışındaki partilerden destek alması gerekiyor! Bu de yeni bir seçim demek!

Özetle eğer Kılıçdaroğlu ya da başka bir aday Cumhurbaşkanı olursa parlamenter sisteme geçmeme bahanesi de hazır. Muhalefet parlamenter sistemi istese bile Cumhurbaşkanı partisindeki gücü kullanıp anayasa değişliğini yaptırmaz.

İşte gelecek seçim bu açıdan da önemli! Cumhurbaşkanı olacak kişi sadece Türkiye'nin değil, ülkemizin bulunduğu coğrafi bölgenin de kaderini belirleyecek!

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de oy kullanma şansı olsa, kime oy verirdi? Başkan olmadan önceki Türkiye'deki muhalefetle ilgili o meşhur konuşmayı hatırlayın!

Ve son soru: Tarihte hangi siyasi liderin kazandığı gücü paylaştığı görülmüş?

***



BEKÇİ DEĞİL, SİBER GÜVENLİK LAZIM

81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Böylece Türkiye'de toplam bekçi kadrosu 30 bini geçecek.

Gerçekten bu kadar bekçiye ihtiyaç var mı? Daha önce de yazdım; artık eve hırsız girme, yankesicilik, gasp olaylarının sayısı düştü. Artık hırsızlık, telefon ve internet üzerinden yapılıyor. Telefon ve internet dolandırıcıları, işi o kadar abarttı ki, hacker gruplarıyla anlaşan organize suç örgütleri dijital mafyalık yapmaya başladı.







Günde 60'tan fazla kişi telefondan dolandırıldığını söyleyerek savcılıklara, polise başvuruyor. Bir de başvuru yapmayanlar var! Her gün on binlerce insanın cep telefonuna ve emaili'ne virüs yüklü mesajlar geliyor. Artık link tıklamaya korkar olduk. Ve her gün insanlar dolandırılmak için aranıyor.

Türkiye'nin bekçiye değil, siper güvenlik uzmanı polislere ihtiyacı var.

***



SENEYE DE ŞIRDAN ATILSIN!

Adana Demirspor-Trabzonspor maçında bordo mavili futbolcu Yusuf Erdoğan'a tribünden kağıda sarılmış halde Adana dürümü atıldı.

Çakmak, ayakkabı, anahtar vs. çok şey atıldığını gördük ama Adana dürüme ilk kez şahit olduk. Yine bir ilk, yine Adana! Seneye de şırdan atılsın tam olsun.







Aslında bu bize özgü bir durum değil. Neler neler atıldı!

■ Luis Figo'nun Real Madrid'e transfer olmasına çok kızan Barcelona taraftarı 2002'de Nou Camp'ta eski yıldızına domuz kafası attı.







■ 2011 senesinde Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde bir sarı-kırmızılı taraftar sahaya rakı şişesi attı.

■ 2001 yılında Inter-Atalanta maçında Inter taraftarı sahaya motosiklet attı. Motosikletin stada nasıl sokulduğu hâlâ merak konusu.

***



BİR TÜRKİYE KLASİĞİ

Çorum'da nişanlı çift araçlarıyla seyir halinde ilerlerken karşılarına sokak köpeği çıktı. Sürücü Alparslan Tırpancı, köpeğe çarpmamak için manevra yaptı ama araba takla attı. Ve arabada bulunan Tırpancı'nın nişanlısı Hilal Göyhan hayatını kaybetti.







Artık köpeğe çarpmamak için yapılan kazalar da bir Türkiye klasiği oldu! Başıboş köpek sorunu denilince çocukların saldırıya maruz kalması akla geliyor ama köpeklerin yol açtığı trafik kazaları da var. Bu kazalarda insanlar hayatını kaybediyor!

Sosyal medyada Almanya'da otobanın kenarında dolaşan köpeğin kontrol altına alınmasıyla ilgili bir video dolaşıyor. Belki izlemişsinizdir; polis hemen otobanda araçları durduruyor ve köpek toplama ekibi köpeği yakalıyor.

Biz daha başıboş köpeklere karşı çocuklarımızı koruyamazken, Alman polisi sanki büyük bir operasyon düzenlenmiş gibi yol kenarındaki köpeği ele geçiriyor!