Fenerbahçe tribünlerinin ünlü ismi 'Rambo Okan' lakabıyla tanınan Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenleri dava edeceğini açıkladı.

Boğaz Köprüsü'nde geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un bayrağını kesince kendisine edilen küfürlerin arttığını söyleyen 'Rambo Okan', "Tazminat davalarını kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablama da destek olacağım" diyor.

Haklı, ev de alır, ablasına da bakar! Çünkü küfür eden 3 bin kişi tespit edilmiş. 'Rambo Okan'ın 10 milyon TL'ye yakın bir para kazanma ihtimali var.

'Rambo Okan', bayrağı kestiği için ceza aldı mı? Psikolojik sorunları olduğu için raporu var diye biliyorum!

Şimdi bayrağın kesilmesine kızıp küfür edenler tazminat ödemek zorunda kalacak.







Yeni çıkan kanunlarla sosyal medyada artık herkesin önüne gelene küfür, hakaret ettiği günler geride kaldı.

Kendisine küfür edilmesi için kışkırtıcı paylaşımlar yapıp düzenli tazminat geliri elde edenler bile var. Aman dikkat! Sadece bu davalara bakan avukatlar var.

Bazıları "Rambo Okan' akıllı çıktı iyi mi?" diyor.

Aslında o, Avrasya Maratonu'nda taksi tutup birinci gelecek, Ali Sami Yen Stadyumu'na bir gece önce girip reklam panolarında gizlenip, maç saati sahaya Fenerbahçe bayrağı dikip, Graeme Souness'tan rövanş alacak kadar zeki!

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MAĞAZA REKLAM YAPACAK DİYE…

Bursa'da, ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı.

İçeri girmek isteyen kalabalık, mağazanın camlarını kırdı. Yaralananlar oldu. Ve polis açılışı iptal etti.

Bu işten en karlı çıkan açılışı düzenleyen mağaza oldu. Medya ve sosyal medyada gündem oldu.







Açılışa özel indirim yapıp mağaza önünde izdiham yaratma rezaletleri yıllardır devam ediyor.

Açılış öncesi sıra numarası dağıtılsa, sırası gelen de insan gibi mağazaya girip alışverişini yapsa… O zaman da mağazalar reklamını yapamaz değil mi?

Vatandaşı birbirine ezdirerek reklam yapma kepazeliğine neden son verilmiyor? "İşte Türkiye'nin hali" diye sosyal medyada paylaşımlar yapılsın diye mi bu rezalete göz yumuluyor?

Her şey valinin, kaymakamın bir emrine bakar ama akıl eden yok!

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ÜNİVERSİTE ÇÖKTÜ!

Haberlerde yukarıdaki başlığı görünce üniversitenin internet sitesi çökmüştür dedim ama bildiğin koca bina çökmüş!

İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle üç katlı Arel Üniversitesi'nin binası da çökmüş. Üniversitenin ana binasında ise büyük hasar meydana gelmiş.

Neyse ki, yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

İstinat duvarının yapılma amacı çökmeyi önlemek. Demek ki, kendine hayrı yokmuş.







Güvenlik amacıyla içerisinde 71 öğrenci bulunan bir yurt ve 128 dairenin olduğu altı apartman da tahliye edilmiş. Belki de bu yapılar da yıkılıp yeniden yapılacak.

Üniversite dediğinizde aklınıza geniş bir kampüs alanı gelir lakin son dönemde özellikle özel üniversiteler şehir merkezlerindeki apartman ya da iş yeri gibi yapılarda kuruluyorlar.

Arel Üniversitesi'nin yanına en az 15 metre derinliğinde, yaklaşık 70 metre eninde kazı yapılmadan önce belediyeye itiraz edildi mi bilmiyorum.

Muhtemelen güvenlik garantisi verilerek inşaat izni alınmıştır. Sonuç ortada!

Ülkemizde binalar genelde yanlarında yeni başlatılan inşaatlar yüzünden çöküyor. Çöken yapılarda genelde bitişik nizam oluyor.

Müteahhit daha çok bağımsız alan elde etmek için imar sınırlarını zorladıkça yandaki yapıların yıkılma riski artıyor. Sonra da yüzlerce insan evsiz kalıyor!

Yeni inşaatlara, çevredeki yapıların güvenliğini en üst seviyede tutacak imar izinleri verilmeli!

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DAHA KAÇ GENÇ ÖLECEK?

Antalya'da elektrikli scooter üzerindeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershane çıkışı evlerine dönerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da 11 gün önce de beden eğitim öğretmenliği için atama bekleyen Ersin Lastikçi scooter kazasında yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz nisan ayında da Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit, scooter kazasında hayatını kaybetmişti.







Başka ölümlü scooter kazaları da yaşandı.

Bu araçların güvenli olmadığını defalarca yazdık.

Motosiklet kullanan kask takıyor ama scooter'larda bu mecburiyet yok! Niye yok? Kazada scooter sürücüsü düşünce kafasını yere çarpmıyor mu?

Bu araçlar için yeterli bisiklet yolu yok. Araçların arasında scooter sürmek çok riskli. Ölümlü kazalar da genelde taşıt yollarında yaşanıyor.

Kaldırımda sürülmeleri, iki kişinin binmesi de yasak ama yasağa uyan da, uygulayan da yok!

Scooter şirketleri para kazanacak diye daha kaç genç hayatını kaybedecek?

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ASIL PLAN!

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda 2024'teki başkanlık seçimleri için "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde..." dedi.

Ve röportaj sırasında uykuya daldı!







Seçildiği günden beri sürekli gaf yapan, kürsüden inemeyen, boşluğa konuşan, el sıkmak için havaya elini uzatan, uyuklayan vs. Biden sadece ülkesinde değil dünyada da espri konusu!

Eski Başkan Donald Trump seçimden önce Biden'ın yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığını söylüyordu.

Demek ki, birilerinin yaşlı Biden'a ihtiyacı varmış! Komplocuların sevdiği konular bunlar. Yok, ABD'yi yedi büyük aile yönetiyor falan!

Belki de asıl plan Biden'ın yerini başkan yardımcısı Kamala Harris'in almasıydı!

Astrologlar da dünyayı kadınların yönettiği dönemde olduğumuzu söylüyor!