Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, AVM otoparklarında ücret alınmaya devam edildiğine yönelik şikâyetlerin arttığını açıkladı.

Aslında İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre AVM'lerin müşterilere üç saat ücretsiz otopark sunmaları yasal zorunluluk.

Ama Ağaoğlu'nun da belirttiği gibi pek çok AVM'de 30 dakika, bir saat için bile ücret alınıyor.







Bazıları yasaya aykırı olarak 'Mağazamızdan şu kadar alışveriş yaparsanız, ucuz ya da ücretsiz istifade edebilirsiniz' gibi duyurular yapıyorlar.

Özellikle İstanbul'un merkezi semtlerindeki AVM'lerde bu sorun daha büyük. Otopark ücretleri arttı, artık park yeri bulmak daha değerli.

AVM yöneticileri de bazı insanların otoparka araç park edip AVM'ye bile girmediklerini ve bu yüzden müşterilere yer kalmadığını söylüyorlar.

Öte yandan belediyeler AVM'lere inşaat ruhsatı verirken bölgede yaratacakları trafik yoğunluğunu da hesaba katıyorlar.

Yani yerin üç, dört kat altına kadar geniş otopark yapma izni AVM'ler kar etsin diye değil, bölgede park yeri sorunu yaşanmasın diye veriliyor.

Yani bazı AVM'ler resmen otopark işletmeciliği yapıyor. Hatta bir dönem galericilerin otomobilleri AVM otoparklarında stoklamasına bile para karşılığı göz yumdular.

Kısacası AVM'ye giren bir kişinin alışveriş yapmasa bile aracını üç saat ücretsiz otoparkta tutması yasal bir hak!

AVM otoparklarında denetimler artırılmalı.

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NÜKHET DURU'YA YARGISIZ LİNÇ!

Şarkıcı Nükhet Duru tayt giyimiyle ilgili eleştirisini birçok internet sitesi ve sosyal medya hesabı şu spot ve başlıkla verdi: "Kadınların sokakta taytla gezmesi hoş bir görüntü değil."

Ve beklendiği gibi Duru linç edildi. Ben de insanların giyim ve yaşam tarzının eleştirilmesini doğru bulmuyorum.







Ancak açıklamanın tamamını okursanız Duru'nun giyim ve yaşam tarzına karışmak gibi bir derdinin olmadığını anlarsınız:

"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız."

Özetle Duru meseleye estetik, moda ve tarz açısından yaklaşmış.

İşte Türkiye'de linç edilmek bu kadar kolay. En kötüsü de internet medyasının bunu 'tık' almak için bilinçli yapması!

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GENÇ SİYASETÇİLERİN İŞİ ZOR

Rishi Sunak, 42 yaşında İngiliz tarihinin en genç lideri oldu. Hindistan asıllı olması, servetini neredeyse Kral 3. Charles'ın iki katı olması tartışılan konular.

Sunak aileden zengin ama Oxford ve Stanford üniversitelerinde aldığı göz kamaştırıcı eğitimin iş dünyasında çok faydasını görmüş.

Goldman Sachs'ta analist olarak çalıştıktan sonra fon yöneticisi olarak servetine servet katmış.

İngilizler muhafazakâr diye bilinir ama Hindistan asıllı bir genç politikacıyı başbakan yaptılar.







Sunak başbakan olunca özel hayatına dair eski videoları tekrar gündem oldu. Şimdi bazı videoların da sahte olup olmadığı tartışılıyor.

Örneğin Sunak'ın İbiza'da tatil yaparken bir plaj partisinde dans ederken çekildiği iddia edilen görüntüleri tartışma yarattı.

Aslında bu video 8 Temmuz'da eğlence mekânı sahibi Wayne Lineker tarafından "Sunak, İbiza'daki kalabalığı kendisine oy versin diye ikna etmeye çalışıyor" notuyla paylaşılmıştı. Bu video yine gündemde, hala dans eden Sunak mı değil mi diye tartışılıyor.

Finlandiya'nın en genç Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anlar da tartışma yaratmıştı.

Günümüzde genç siyasetçilerin eski kuşağa göre daha çok özel görüntüsü var. Elbette cep telefonun icadına ve sosyal medyanın yükselişine denk geldiler.

Gelecekte siyasi liderler seçilirken eski sosyal medya paylaşımları, arkadaşlarla çekilen videoları daha çok gündeme gelecek.

Kimse 'Bir gün başbakan olacağım, ona göre gençliğimi yaşayayım' diye düşünmeyeceğine göre günümüzde siyasetçilerin sosyal medya arşiv yönetimi de önem kazanacak.

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SİGARAYI BIRAKMA YAŞI

Sigarayı bırakmanın da yaşı varmış. Elbette sigarayı ne kadar erken bırakırsanız o kadar iyi.

ABD'de yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre 35 yaşından önce sigarayı bırakırsanız daha iyi! Çünkü bu yaştan önce bırakanların hiç sigara içmemiş kişilerle benzer ölüm oranlarına sahip olduğu ortaya çıktı.







Örneğin, 35 ila 44 yaşında sigarayı bırakanların akciğer kanseri veya kalp hastalığı gibi sigarayla ilişkilendirilen herhangi bir nedenden dolayı ölme ihtimalinin hiç sigara içmeyenlere kıyasla yüzde 21 daha yüksek olduğu saptandı.

Araştırmanın ana fikri şu; sigara içen gençlerin 'Şu anda sigarayı bırakmaya ihtiyacım yok' diye düşünmemesi gerekiyor. Sigara ile geçen süre artıkça ölüm oranı da artıyor.

Zararları bilmemize rağmen sigara içiyor olmak aslında düşmanınızın ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor.

Sigarayı bırakırken fiziksel bağımlılıktan kurtulmak daha kolay. Asıl zor olan nikotine olan psikolojik bağımlılık.

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ÇOCUK DA YAPARIM, KARİYER DE

Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu ile 2010 yılında evlenen ve 2 yıl önce üçüncü çocuğunu kucağına alan pilot Yağmur Sarıoğlu, yeniden uçuşlara başladı.







Ve kariyerinde okyanus ötesi ilk uçuşu yaptığını Atlas Okyanusu'nu geçerken sosyal medyadan paylaştı.

Futbolcu eşlerinin genelde iş kariyerleri olmuyor ve magazinsel yaşamları oluyor.

Yağmur Hanım'ın üç çocuk sahibi pilot olması bence alkışı hak ediyor.