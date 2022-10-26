■ 53 milyon 550 bin kullanıcı ile en aktif Instagram kullanan beşinci ülkeyiz.

■ Facebook, 34 milyon Türk kullanıcıyı ağırlıyor ve bu da bizi Facebook'ta en aktif 14. ülke yapıyor.

■ Türkiye en çok Twitter kullanan yedinci ülke. Twitter'da 18 milyon kullanıcımız var.

■ TikTok'ta 30 milyon 826 bin kullanıcıyla dokuzuncu, Snapchat'te 15 milyon 400 bin kullanıcıyla 10'uncu, Youtube'da ise 57 milyon 700 bin kullanıcıyla 12'inci ülkeyiz.







■ Dünyada sosyal medya takip etme süresinin ortalaması 2 saat 29 dakika. Türkiye'de ise bu oran daha yüksek; sosyal medyada harcadığımız günlük süre 3 saat 03 dakika.

Yani sosyal medya bağımlısıyız! Üstelik dışarıda vakit geçirmeye en uygun iklime sahibiz. Akdeniz ülkesiyiz. Demek ki, dışarıda da cep telefonunu elimizden düşürmüyoruz.

Sosyal medyada fazla vakit geçirmenin zararlarını uzun uzun yazmaya gerek yok.

Ülkece sosyal medya detoksuna ihtiyacımız var. Sosyal medya kullanımını azaltmak için kamu spotları çekilmeli, kampanyalar düzenlenmeli.

Sosyal medya dekoksunun reçetesini internetten bulabilirsiniz, bu konuda birçok yazı var.







DETOKS YAPIN

Belli başlı yapılması gerekenler ise şöyle:

■ Öncelikle sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi ölçen uygulamalardan birini kullanın ve süreyi azaltmaya çalışın.

■ Aklınızı çelen uygulamaları ana ekrandan uzak tutmaya çalışın.

■ Sizi iyi hissettirmeyen hesapları takip etmeyin. Bu bile sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı azaltır ve kendinizi daha iyi hissedersiniz.

■ Uygulamalardan gelen bildirimleri kapatın.

■ Ailece yemek yerken, arkadaşlarınızla vakit geçirirken telefon bakmama gibi ortak kararlar alın.

Sosyal medyanın kölesi olmayın, sevdiklerinize vakit ayırın, hayatınızı efendisi siz olun!

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ZİHNİ SİNİR PROJE

Avrupa enerji krizi ile boğuşurken, gazetelerde ilginç tavsiyelere yer veriliyor.

Örneğin İngiliz Daily Mail, okurlarına kış mevsiminde soğuktan korunabilmek için terliklerini mikrodalga fırında ısıtmalarını önerdi.

Bu öneri bizim Zihni Sinir karikatürlerindeki projelere benzemiş.

Rus doğalgazı olmayınca her ülke tasarruf önlemi almaya başladı.

İtalya'da hükümet ülkeyi altı iklim bölgesine ayırdı. Kaloriferlerin açılabileceği tarih aralıkları ve günlük çalışma saatleri belirlendi.

Almanya'da hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.







Fransa'da kamu binalarının sıcaklıkları kademeli olarak 19 dereceden 18 dereceye düşürülecek ve idari kurumlara ait binalar bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlanacak.

Birçok ülke bunlara benzer tedbirler alıyor.

İngiltere'de kış aylarında evlerdeki doğalgaz faturalarında yüzde 75 oranında artış bekleniyor. Vatandaşların günde 4 saat evden çalışmaları halinde haftada 5 günlük çalışmanın 90 sterline (1.895 TL) mal olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, enerji konusunda Avrupa'ya göre şanslı ama bizde de tasarruf tedbirleri alınmalı. Sonuçta doğalgaz ve petrolde dışarıya bağımlıyız.

Geçtiğimiz yıl elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar kış aylarında etkisini göstermişti. Vatandaş hiç beklemediği yüksek faturalar ödemişti.

Hükümetimiz faturalarda dar gelirli vatandaşlarımıza yardımda bulunuyor. Yine de ülke çapında enerji tasarrufu bilincini artırmalıyız ve bazı tasarruf tedbirleri almalıyız.

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DEEPFAKE ALDATMACASI!

Tom Cruise'un deepfake'ini (derin sahte) kullanarak kendisine serenat yaptıran Paris Hilton'un paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.

Hilton, videoda Cruise'dan kendisine bir şarkı söylemesini istiyor. Cruise'un deepfake'i "Hangisi" diye cevap veriyor. Hilton ise "Hangisi olduğunu biliyorsun" diyor.

Cruise'un deepfake'i Elton John'un hit şarkısı 'Tiny Dancer'ı seslendiriyor.

Hilton da sonra pembe güneş gözlüklerini takarak köpeğini de kadraja sokuyor.







Video ile ilgili "Tom Cruise'un benzeri beynimi o kadar ağrıttı ki!

Nasıl? Yani ona nasıl bu kadar benzeyebiliyor?" gibi yorumlara katılmamak elde değil.

Gerçeklik algısını derinden etkileyen deepfake, herhangi bir kişiyi aslında bulunmadığı video ya da fotoğraflara eklemeye deniyor.

Deepfake yazılımından haberi olmayanların bu videoları gerçek sanma olasılığı yüksek!

Normal insanların da deepfake videoları yapılıyor. Genelde deepfake videoları erotik şakalar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu teknoloji hükümetleri veya halkları kandırarak çatışma yaratmak için bile kullanılabilir!

Şimdilik bu videoların sahte olduğunu anlamak için gözlere bakmak yeterli. Videodaki kişinin normal olmayan göz hareketleri ve hiç göz kırpmaması sahte olduğunun işareti olabilir.

Bu videolarda jest ve mimikler de genelde uyumlu olmuyor.

Ayrıca videodaki kişi hareket ettiğinde yüzü ve boynu farklı açılara kayıyorsa şüpheye düşebilirsiniz!

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BU ÇATIŞMA ABD'DE YAŞANSA...

Şanlıurfa-Viranşehir'de bir lise önünde husumetli iki grup arasında silahlı çatışmada kurşunların servis minibüsüne isabet etmesi sonucu iki öğrenci hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Aynı okulda okuyan husumetli iki ailenin çocukları arasındaki tartışma çıkmış. Aileler de tartışmaya silahla katılmış!

Olay anında çekilen bir videoda polis havaya ateş açıyor ve çatışma bitiyor.







Bu olay ABD'de yaşansa polis, elinde silah olanı vururdu! Bu tür çatışmalar karşı polisin yetkileri artırılmalı!

Silahlı çatışmaya giren polis tarafından etkisiz hale getirileceğini bilmeli!

Son dönemde silahlı çatışmalar artmaya başladı.

Sabıkası olmayan vatandaş ruhsatlı silah alamazken, birçok suçtan sabıkası olanlar çok kolay ruhsatsız silah ediniyor!

Bireysel silahlanmanın önüne geçmeliyiz!