Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın ilk icraatı 'Mavi Tik'i paralı yapmak oldu. Hâlihazırda 4,99 dolar olan 'Twitter Blue' isimli uygulamanın ücreti 19,99 dolara çıkarılacak ve 'Mavi Tik' edinmek için de abone olmak şart koşulacak.

'Mavi Tik' sahibi mevcut kullanıcılara ise 90 günlük süre verileceği ve 90 günün sonunda 'Twitter Blue' abonesi olmayan kullanıcıların, 'Mavi Tik'lerini kaybedeceği söyleniyor.

Bir ara bana da Twitter'dan 'Mavi Tik' almam için mesajlar geliyordu. Benim gibi bazı kullanıcılar var 'Mavi Tik' ile etiketlenmeyi kabul etmeyen. Lakin zaman içerisinde 'Mavi Tik' sahibi olmak prestij kazanma anlamına geldi.

Şimdi 'Mavi Tik'in paralı olmasına bazı ünlüler de isyan etti. Onların arasında iki kişi dikkatimi çekti.







MUSK CEVAP VERDİ

Bunlardan biri Twitter hesabından ücret açıklamasını alıntılayarak "Yok anasının nikâhı" yorumunu yapan Demet Akalın.

Diğeri de gerilim romanlarının efsane yazarı Stephen King! Ünlü yazar duruma küfürlü bir tweet'le tepki gösterdi:

"Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? Si****, onlar bana ödeme yapmalı. Eğer bu hayata geçerse giderim."

Teknoloji milyarderi buna cevaben "Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor. Twitter sadece reklamlara bel bağlayamaz. 8 dolara ne dersiniz?" dedi.

Musk daha sonra bir yanıt daha verdi: "Uygulama hayata geçmeden önce mantığını uzun bir şekilde açıklayacağım. Botları ve trolleri yenmenin tek yolu bu."

'Atarlı' pop şarkılarının yıldızı Demet Akalın ile Stephen King'in aynı ortak noktada buluşacağı hiç aklınıza gelir miydi?

King'in Twitter'a güç katan, milyonlarca takipçi çeken ünlülerden biri olduğuna vurgu yapmasını önemli buluyorum.

King giderse de Twitter yoluna devam eder. Öte yandan King gibi yeni fiyatlandırmaya prensip olarak başka ünlüler de karşı çıkarsa ve onlar da Twitter'dan ayrılırsa ne olur?







KİMSE BIRAKMAZ

Bence Musk böyle zincirleme bir tepkinin gerçekleşmeyeceğinden emin. Küresel çaptaki ünlüler Twitter'da tek bir reklam paylaşımıyla bazen 500 bin dolar kazanıyorlar.

Bedavadan bir tıkla milyonlara ulaşmanın, tanıtım yapmanın ve imajı sağlamlaştırmanın en kolay yolu da Twitter! Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez!

Musk boşuna dünyanın en zengin insanı olmadı. Yeryüzündeki en başarılı kapitalist o ve nasıl para kazanacağını iyi biliyor.

Stephen King, Demet Akalın, ne de başka bir ünlünün ayda 20 dolar için Twitter'dan vazgeçmeyeceğine bahse girerim!

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EN SON NE ZAMAN LEBON'A GİTTİNİZ?

Çocukluğum, gençliğim Beyoğlu'nda Kumbaracıbaşı Yokuşu'nda geçti. Yokuşunun başında İstiklal Caddesi'nde bulunan Lebon Pastanesi'ni iyi bilirim. Muzlu rulosu ve profiterolü güzeldi.

Ne yazık ki, 212 yıldır faaliyet gösteren Lebon Pastanesi, mülk sahibinin istediği 10 bin dolar kira bedelini ödeyemediği için kapandı.

212 yıldır dükkanı satın alamamış mı işletenler? Belki de mülk sahibi hiç satmak istemedi.

Böyle tarihi yerler bazen zamana yenik düşer. Kapanmasına isyan edenler en son ne zaman Lebon'a uğradı? Ben de kapanma haberini okuyunca hatırladım Lebon'u. İşim düşmedikçe Beyoğlu'na uğramıyorum. Çünkü yaşadığı değişim beni üzüyor.







İnci Pastanesi, kitapçı Robinson Crusoe, Tünel'deki asırlık sahaf Librairie de Péra, Kelebek Korse, Rebul Eczanesi gibi Beyoğlu ile özdeşleşmiş birçok mekân yavaş yavaş kapandı.

Eskiden Beyoğlu rock'çı ve punk'çıların mekânıydı. Karavan, Kemancı, Hayal Kahvesi de kapandı.

Beyoğlu birçok farklı nedenden ötürü toplumsal belleğini kaybedince müdavimleri de Beşiktaş ve Kadıköy'e kaydı.

Ve Beyoğlu turistlere, tatlıcılara, nargilecilere, dürümcülere kaldı. Sokak çalgıcıları bile zamana ayak uydurdu. Artık şarkılar Arap turistler için söyleniyor.

Serbest piyasanın sembol olmuş tarihi mekânları yaşatmak gibi bir misyonu yoktur. Kim çok kazandırıyorsa o ayakta kalır!

Ama Beyoğlu'nun küllerinden doğma özelliği vardır. 80'lerin başında arka sokaklarına girmeye korkulan, pavyonlarıyla meşhur Beyoğlu, 80'lerin sonları, 90'lı yıllar ve 2000'lerin başında sosyal ve kültürel açıdan ikinci altın çağını yaşamıştı.

Beyoğlu her zaman kendini yeniler!

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CRESPO TÜRK YAPILMALI

Miguel Crespo müthiş performansıyla başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverlerin saygısını kazandı.

Bazıları onu, Fenerbahçe'nin eski yıldızları Appiah ve Aurelio'ya benzetiyor. Bence Crespo şu an vatanında oynasaydı Portekiz takımları onu yeni Kante diye pazarlarlardı.







Crespo savaşçı orta saha ama tekniği çok iyi. Tam bir top çalma canavarı. Oyun bilgisi yüksek.

Crespo'yu 600 bin Euro gibi çok düşük bir bonservisle takıma kazandıran Vitor Pereira'ya da ne kadar teşekkür etsek az! Şu an futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro.

Ne yapıp edilip Portekizli yıldızın sözleşmesi uzatılmalı. Crespo'nun Milli Takım'nda oynama ihtimali varsa da Türk olması için şartlar zorlanmalı.

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VAŞAKLARI KORUYALIM

Kastamonu Daday'da bir hafta içinde yolda iki vaşak ölüsü bulundu. Vaşakların araç çarpması neticesinde telef olduğu düşünülüyor.

Umarım avcıların işi değildir! Nesli tükendiği düşünülen vaşakların son yıllarda ortaya çıkmasına sevinmiştik. Anadolu leoparının da varlığı kanıtlanınca mest olmuştuk.







Ne yazık ki, bazı bilinçsiz avcılar ve köylüler, bu güzel canlıları öldürüyor.

Bu güzel hayvanları yaşatmak için özellikle köylüler bilinçlendirilmeli. Nesli tükenme tehlikesindeki hayvanları öldüren avcılara da daha ağır para cezaları kesilmeli.

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Altyazı

"İkimiz de dünyanın geri kalanının kabul etmeyi reddettiği bir şey biliyoruz. Adalet yoktur, sadece fetih vardır." (House of Cards)



