Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre Ankara'da 200 kiracısını enflasyondaki artışı bahane edip icraya vererek zam tehdidinde bulunan ev sahibine mahkeme "Dur" dedi. Mahkeme haciz işlemini iptal etti.

Site sahibi avukatı aracılığıyla bütün kiracılarından geriye dönük 5 yıl TEFE-TÜFE zammı istemiş, iyi mi?

Son dönemde bazı ev sahipleri insafsızca zamlar yapıyor. Ev kiralarında zam oranı yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Kirasını gününde ödeyen ve gerekli zammı yapanı çıkarmak o kadar kolay değil!

Benim bu haberde asıl dikkatimi çeken site sahibinin 200 evinin kirada olması! Mutlaka satılığa çıkardığı evler de vardır! Acaba bu şahsın kaç evi var? Adam resmen şehir kurmuş kendine!







Gayrimenkul zenginleri her ülkede var ama 200 ev anormal bir rakam.

Ülkemizde evler belli insanların elinde toplanmaya başlandı! Pandemi, enerji krizi ve artan inşaat maliyetleri yüzünden ev az yapılınca, arz-talep dengesizliği oluşunca kiralar da anormal yükseliyor.

Bu 200 evi olan vatandaş acaba aldığı kiralardan ne kadar vergi ödüyor?

Çalışıp çabalamış eve yatırım yapıp kirasıyla geçinenlere lafım yok. Bir insanın iki, üç, hadi beş evi olabilir! Ama 50-100-200 eve sahip olanlar emlak piyasasını yönlendirebilir!

İnsanlar kiralık ev bulamadığı İstanbul'da 1,5 milyon boş konut olduğu tahmin ediliyor. Bu konutların sahipleri de muhtemelen emlak zenginleri.

Emlakçı vasıtasıyla dairesini açık artırmayla kiraya verenler bile var. Yukarıdaki haberdeki 200 kiracı icrayla tehdit edilmiş!

Bence oturduğu ev hariç kirada iki-üç evden fazla evi olanların aldıkları her yeni evin vergisi de katlanarak artmalı!

Konut tekelciliğine yapılan yatırım, üretime dönse ekonomi de canlanır!

***



İŞTE ABD'NİN ADALET SİSTEMİ!

ABD'de 1983'deki bir cinayet ve iki cinayete teşebbüsten ömür boyu hapse mahkûm olan ve 38 yıldır içeride olan Maurice Hastings, DNA testi sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

Bir kadını tecavüz etikten sonra öldürmekle suçlanan Hastings'e geçtiğimiz haziran ayında yapılan DNA testi sonucunda, maktulün vücudundaki spermin Hastings'e ait olmadığı ortaya çıktı.

Maktulde bulunan spermin, adam kaçırma ve taciz gibi suçlardan cezaevine giren başka birine ait olduğu ve o kişinin de 2020'de hayatını kaybettiği anlaşıldı.







Özgürlüğüne kavuşan Hastings, "Kimseyi suçlamıyorum, burada küskün bir adam olarak da durmuyorum ama sadece ömrüm varken hayatın tadını çıkarmak istiyorum" dedi.

Hasting alacağı büyük tazminatı düşünüyor olabilir ama 38 yıl boşuna hapis yatmasına rağmen bu kadar iyimser olması şaşırtıcı.

Üstelik Hasting'in avukatlarının yıllarca DNA testi isteği geri çevrilmiş!

ABD'de DNA testiyle haksız yere hapis yatanların genelde siyahi çıkmasına ne demeli? Yoksa ABD adalet sistemi sanık siyah olunca gerçek yüzünü mü gösteriyor?

Böyle birçok hatalı mahkeme kararı ortaya çıktı. Irkçılığın halen devam ettiğini de siyahi bireyleri gereksiz yere öldüren beyaz polislere verilen komik cezalardan görebiliriz!

***



TEKME Mİ, ŞEFKATLİ DOKUNUŞ MU?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un yerde yatan İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'a tekme attığına dair bir görüntü düştü sosyal medyaya.

"Vay efendim nasıl tekme atar" diye isyan edenler oldu Oysa görüntünün öncesi ve devamı var.







Jesus, tekme atmıyor, "Kalk ulan kerata bir şeyin yok işte" der gibi Yılmaz'a hafifçe dokunuyor ve sonra da futbolcunun başını okşuyor.

Yılmaz da "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi zaten.

Sosyal medya mahkemesi Jesus'un cezalandırılmasını talep ediyor, iyi mi?

***



BURASI NERESİ?

Fotoğrafa bakınca 'Cadılar Bayramı'nın kutlandığı bir Batı ülkesi aklınıza geliyor değil mi?

Halbuki fotoğraf Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a çekildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın reform politikası kapsamında ülkede 'Cadılar Bayramı' da yasak olmaktan çıkarıldı.

'Riyad Mevsimi' festivalinin bir parçası olarak düzenlenen etkinliklere katılanlar, korkutucu kostümler ve sıra dışı kıyafetler giyerek kameralara poz verdi.







2019'da serbest bırakılan yılbaşı kutlaması geçtiğimiz yıl ilk kez devlet desteğiyle Riyad'da kutlandı.

Bence asıl değişim çölün ortasına inşa edilmesi planlanan 'Line' isimli mega dikey kent projesi bitince yaşanacak.

Gücünü yüzde 100 yenilenebilir enerjiden alacak mega kent, 9 milyon kişiye ev sahipliği yapacak! Ve bu kentte katı kurallar hızla gevşetilecek.

Genç kral, yenilenebilir enerjinin petrolün yerini alacağı günleri hesaplayarak ülkesini petrolsüz yeni dünyaya hazırlıyor!

***



ÇOCUK EĞİTİMİ!

Küçük bir çocuğun Kung-Fu eğitimi videosu sosyal medyada viral oldu.

Videoda muhtemelen bir baba oğlunu iki tahta üzerinde sabit tutuyor. Sonra da çocuğun sırtına kendinden bile ağır olan odun parçası koyup dengede durmasını istiyor.







Odunla bir süre bekleyen çocuk, gelen talimatla tahtadan iniyor ve final selamını veriyor.

Videoyu izlerseniz çocuğun çektiği acıyı daha iyi anlarsınız.

Evet, çocuğa aşırı yüklenilmiş ama bu da çocuğu zor şartlara hazırlamak, dayanıklı olmasını sağlamak için yapılan bir eğitim modeli.

Bazen parkta çocuk kaydıraktan, salıncaktan düşünce "Bir şey oldu mu?" diye yanına koşup, çocukların elini ıslak mendille silen ebeveynler görüyorum.

Okula servisle gidip gelen, hafta sonları kurstan kursa koşan ve geri kalan zamanını tablet başında geçiren bir nesil yetiştiriyoruz!

Çocuklar tablet oynamaktan erken yaşta miyop oluyorlar. Gençler ise TikTok, Instagram bağımlısı.

Böyle konuşunca da "OK boomer çok konuştun" oluyorsun!