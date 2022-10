İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim yapılmış.

İki saat süren denetimlerde 15 scooter kullanıcısına, fosforlu yelek giymedikleri için 196'şar lira para cezası uygulanmış.

Scooter kullanmak için gündüzleri bile fosforlu yelek giymek gerektiğini eminim ceza yiyenler de yeni öğrendi.

Ölümlü scooter kazalarından sonra denetimlerin artırılması güzel ama yetmez!

Başta Sabah gazetesi olmak üzere medyada scooter sorunu çözülsün diye sürekli haberler yapılıyor.

Ülkece scooter kazalarını tartışıyorken scooter şirketlerinden neden açıklama gelmiyor? Konu unutulsun mu istiyorlar?

Önlem alınmazsa kazalar devam eder!







Bu sorunla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi:

"Scooter'ların belli kurallar dahilinde kullanılması için yönetmelikler çıkardık. Scooter'lar yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde kullanılmalı; ancak görüyoruz ki caddelerde kural tanımaz bir şekilde hareket ediyorlar...

Kazaları önlemek için İçişleri Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz..."

Yürütülen bu ortak çalışmada ölümlü kazalar ve yaralanmaların önüne geçilmesi için tıpkı motosikletlerde olduğu gibi scooter kullanıcılarının da kask kullanması zorunlu olmalı!

Peki, scooter kiralamak için kaç kişi yanında kask taşır? Kask mecburiyeti scooter şirketlerini zorlar, maliyetleri artar!

Eğer zorunlu olursa kasklar scooter'a nasıl yerleştirilir? Kaskların çalınmamasının önüne nasıl geçilir? Bunun gibi cevap bulunması gereken birçok konu var.

Hayatını kaybeden gençler kask taksaydı belki bugün aramızda olacaklardı!

Kask zorunlu olmalı ama nasıl?







USTA ŞOFÖRLER HANGİ İLDEN ÇIKAR?

Genelleme yapmak sıkıntılı ama kişisel fikrim şu; Türkiye'de en usta şoförler 34 plakalı araç sahipleri.

Bunu şehir dışına çıkınca daha iyi anlıyorsunuz. 34 plakalı şoför seridir, en küçük boşluğu doldurur ve kurallara daha çok uyar. Çünkü en çok trafik polisi ve EDS İstanbul'da var.

Dünyanın en yoğun ve en zor trafiklerinden biri İstanbul'dadır. Trafiğe her gün şehri bilmeyen binlerce araç karışır. Her an ters yönden bir motosiklet gelebilir. Yanınızdan sessizce bir scooter geçer! O yüzden İstanbullu şoförler araç kullanırken hep tetiktedir.

İstanbul'da sürekli araç kullanan, dünyanın her yerinde kullanır.







KURAL TANIMAYANLAR!

İstanbul'da araç kullanmayı zorlaştıran faktörlerden biri de motosiklet ve scooter sürücüleri.

Ters yönden gidiyorlar, kırmızı ışıkta geçiyorlar, kaldırıma çıkıp aniden tekrar yola iniyorlar. Yaya geçitlerini kullanırlarken yayaları da zor durumda bırakıyorlar.

Özellikle restoran ve kargo kuryeleri daha fazla paket ulaştırmak için kuralları hiçe sayarak motor kullanıyorlar. Hem kendilerini hem de otomobil sürücülerini riske atıyorlar.

Motosiklet ve scooter sürücüleri galiba kurallardan muaf olduklarını düşünüyorlar!







ROMA DÖNEMİNDE DE ENFLASYON VARMIŞ

Enerji kriziyle birlikte tüm dünyada artış gösteren enflasyonun Roma döneminde sorun olduğunu biliyor muydunuz?

Ben bunu, Murat Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pladis şirketinin, kazı çalışmalarına destek verdiği Afrodisias Antik Kenti'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada öğrendim.

Yetenekli heykeltıraşlarıyla Antik Çağ'da Akdeniz dünyasında ün kazanan Afrodisias'da 1961 yılından beri devam eden kazı çalışmaları, Pladis'in yaptığı destekle son dört yıldır hız kazanmış.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias'da son kazı çalışmalarında ortaya çıkan, Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilen 'bazilika' adlı kamu binasında 'Tavan Fiyatlar Fermanı' (narh listesi) bulunmuş.

301 yılında Roma İmparatoru Diocletianus'un yüksek enflasyona karşı bir önlem olarak imparatorluk genelinde ilan ettiği 'Tavan Fiyatlar Fermanı'nın bugüne dek bulunmuş en kapsamlı örneği, Afrodisias'da ortaya çıktı.

Ülker'in açıklamasına göre; mermer üzerine işlenmiş fermanda, birinci kalite Afrika Aslanı'ndan avukatlık ücretine, buğdaydan şalgama, hamam görevlilerinin ücretlerinden köle satış fiyatlarına kadar pek çok ürün ve hizmet için uygulanabilecek azami fiyatlar yer alıyormuş.

Demek ki, o yıllarda Afrika Aslanı'nın fiyatı aşırı yükselmiş!

Murat Ülker'in neden bu kazıyı sık sık ziyaret ettiği şimdi anlaşılıyor. Bu ferman, arkeolojinin yanı sıra tarih, sanat tarihi, ekonomi gibi pek çok sosyal bilim dalını ilgilendiriyor. Tam da Murat Ülker'in ilgi duyduğu konular.

Son yıllarda özel sektörün kazı çalışmalarına destek vermesini önemli buluyorum.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Diocletianus'un fermanı gibi eserlerle kültür-turizm açısından ülkemize büyük değer katacak.







İSTANBUL'DA KAÇ BOŞ KONUT VAR?

Yüzde 25 zam sınırına rağmen İstanbul'da konut kiraları artmaya devam ediyor. Çünkü kiralık ev sayısı az.

Arz-talep dengesizliği yüzde 25 zam sınırının bir şekilde aşılmasına neden oluyor.

Kira artışının bir nedeni de psikolojik. Normalde kiracısını üzmeyen ev sahipleri bile kiralardaki artışı görünce "Bir enayi ben miyim?" deyip daha yüksek zam yapıyor.

İstanbul'da memur olarak kirada yaşamak gerçekten zor.

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük inşaat kampanyasını başlattı ama en erken teslim süresi 24 ay gözüküyor.

Konut kredileri yükseldiği için ev satışları da düştü.

Oysa inşaat sektöründen uzmanlar İstanbul'da 1,5 milyon boş konut olduğunu söylüyor. Bu stok fazlası konutlar için kamu kiralama modeli geliştirebiliriz.







Altyazı

"Frenleri kullanma; arabalar gitmek için yapılmıştır, durmak için değil!" (Serseri Aşıklar)