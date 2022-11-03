Soldaki eski Sergen Yalçın, sağdaki ise TV 100'de canlı yayına katılan yeni Sergen. Sergen medyadan uzak kaldığı günlerde zayıflamış. Saç ve sakal stilini değiştirmiş. Asıl değişimi ise Sergen açıkladı:







"Botoks değil, göz kapaklarım ve göz altlarımdan ameliyat oldum. Hâlâ geçmedi. Botoks yaptır diye çok ısrar ediyorlar ama düşünmüyorum." Bence bu değişim göz estetiğiyle açıklanamayacak kadar ilginç.







'Peşin satan, veresiye satan' tablosundaki gibi büyük bir değişim bu! Sanki Sergen'in yüzüne nur inmiş.

Sergen'in değişimiyle ilgili sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Sergen hocama bebeksi dokunuş yapmışlar" , "Hocam kilometreyi sıfırlamış", "49 bin bakımı yaptırmış bizim hoca!" , "Sergen hocam kupon mu tutturdun? Ne oldu sana?", "Bu nasıl Sergen, 5 ayda 10 estetik ameliyat yaptırsa bu kadar değişemez!"

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TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

700 haneli köyde yaşayan 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastanede kuduz oldukları teşhis edilen çocuklar, Ankara'ya sevk edildi. Çocuklardan birinin durumu iyi, diğerinin ise ağır.

Başıboş köpekler genelde ölümlü vakalarda haber oluyor. Sorunun bir de kuduz boyutu var!

Ülkemizde başıboş köpek sayısı bilinmiyor. Bazıları kayıtlı sokak köpeği sayısının 1 milyon, kayıtlı olmayanların ise 8 milyon olduğunu iddia ediyor.

Köpekler ırklarına göre bir batında iki ilâ 12 arasında yavru doğurabiliyor. Önlem alınmazsa 2032'de 50 milyondan fazla sokak köpeği ile yaşayacağımızı iddia edenler bile var!







Bu rakamlar abartılı olabilir ama başıboş köpek sayısının hızla arttığı bir gerçek. Aşılanmayan, kısırlaştırılmayan köpek popülasyonundaki artış ise kuduz vakalarının artması demek.

Aslında Türkiye'de 1974 yılında 52 olarak kayıtlara geçen kuduz vaka sayısı 1983'te 25'e, 1999'da yediye düştü. 2014'te dört, 2015'te iki, 2016'da üç, 2017 ve 2018'de ise birer kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuduz vakaları az ama Dünya Sağlık Örgütü neden Türkiye'yi kuduz riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında gösteriyor?



KISIRLAŞTIRMA ŞART

Çünkü ülkemizde her yıl yaklaşık 250 bin "kuduz riskli temas" bildirimi yapılıyor. Tehlikenin farkında mısınız? Eğer başıboş köpek sayısı tahmin edilenin üstündeyse dünyanın unuttuğu kuduz vakaları Türkiye'de artabilir!

Hayvan severlerin bu konuda hassas olduklarını biliyorum. Hem onları hem de köpek dostlarımızı üzmeden çözümler üretmeliyiz. Acilen kısırlaştırma seferberliği yapılmalı ve Türkiye'deki her ilçe belediyesi bölgelerindeki başıboş köpeklere yetecek barınaklar kurmalılar.

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KAMERALARI KANDIRAN KAZAK

Maryland Üniversitesi'nden bilim insanları, giyen kişiyi yüz tanıma sistemlerinden gizleyebilen bir kazak icat etti. Daha doğrusu güvenlik kameralarını devre dışı bırakacak bir resim üretti.







Söz konusu görüntü sebze pazarındaki insanların tezgah arkasından çekilmiş bir fotoğrafını andırıyor fakat gerçekte tamamen sentetik bir resim var.

Oluşturulan bu özel desen bir kazağa uygulandı. Fotoğrafta gördüğünüz kazağı giyen adam, yapay zeka tabanlı kameralar tarafından algılanamadı.

Ancak testte sadece YOLOv2 algoritmasına sahip olan kameralar kandırıldı. Yani başka farklı algoritmaya sahip kameralar yakalayabilir.

Her şeye rağmen bilim insanları halka açık alanlara yerleştirilen kameralarla yapılan yüz tanımayı engelleyebilecek giysi üretmenin mümkün olduğunu kanıtladı.

Elbette kamera üreticileri de kendi önlemlerini alacaktır. Ama Pandora'nın Kutusu açıldı bir kere! Kameraları kandırmanın yolu bulunduysa devamı gelir.

Özel kıyafetlerle kameralara gözükmekten soygunlar, silahlı saldırılar ve terör eylemleri artabilir. Sokak isyanlarında kameraların devre dışı kalması ise kaos demek! Diğer kaos senaryolarını sizin hayal gücünüze bırakıyorum!

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FİLMLERE KONU OLABILECEK BİR VAKA

Diyarbakır'da yaşayan Hüseyin Kocakaya, 'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla polis tarafından aranıyordu. Polis, Hüseyin Kocakaya yerine kanser tedavisi devam eden tek yumurta ikizi Hasan Kocakaya'yı gözaltına aldı.

Üzerinde Hasan Kocakaya kimliği olmasına ve karakoldaki parmak izi tespitinde de 'Hasan Kocakaya' olduğu tespit edilmesine rağmen polis, Hüseyin Kocakaya olduğu gerekçesiyle Hasan Kocakaya'yı savcılığa sevk etti.

Ve mahkeme de Hasan Kocakaya'yı 'Hüseyin Kocakaya' olduğu gerekçesiyle cezaevine sevk etti.

Önemli bir hatırlatma yapayım: Bu haber sadece Kocakaya Ailesi'nin iddialarından ibaret. Belki de içerideki Hüseyin Kocakaya! Belki de değil!

Sıra dışı bir vaka değil mi?







Tek yumurta ikizlerinin karıştığı adli vakaları çözmek bazen kuantum fiziğinden bile zor!

Eğer kardeşler anlaşıp kimliklerini değiştirseler, parmak izi vermedikleri sürece ayırt edilmeleri çok ama çok zor. Sadece onları yakınları ayırt edebilir ama onların da doğruyu söyleyip söylemediği meçhul.

Peki, bir akrabanın ifadesi resmi kanıt olabilir mi?

Tek yumurta ikizlerinin el yazısını oluşturan karakterlerin ve kelimelerin ilişkisi birbirine çok benzer. Birbirlerinin yerine imza attıklarında bile anlaşılmayabilirler!

Çünkü el yazısı beynimizin istemsizce denetlediği grafiksel bir ifadesidir. Bu durum bilimsel tartışmalara da konu oldu.

Daha ilginç bir örnek vereyim:

2008'de Almanya'da Adnan S adlı adam, eşi Valbona'nın kendisini tek yumurta ikizi olan kardeşi Agon S ile aldattığını ileri sürerek boşanma davası açtı.

Valbona S. hamilelik döneminde iki kardeşle de cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti ve 10 yaşındaki oğlunun babasının Agon S. olduğunu söyledi. Ancak yapılan DNA testleri onu doğrulamadı.

Çünkü iki kardeş, tek yumurta ikizleri olduğu için çocuğun babasını DNA testinden tespit etmek de mümkün olmadı.

Özetle Diyarbakır'daki olayda eğer aile doğruyu söylüyorsa filmlere konu olacak bir olayla karşı karşıyayız!