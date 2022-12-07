İsviçre elektriğinin yüzde 60'ını hidroelektrik santrallerinden sağlıyor. Ancak ülkenin enerji gücünün büyük kısmı Fransa ve Almanya'dan geliyor ve bu yıl arz kısıtlı.

İsviçre hükümeti, önümüzdeki aylarda elektrik kesintisinden korktuğu için acil durum planının bir parçası olarak elektrikli araçları yasaklama tedbirini gündemine aldı.

Ülkede 'Kesinlikle gerekli yolculuklar' dışında elektrikli araç kullanımın yasaklanma ihtimali yüksek.







Oysa İsviçre 2030'da benzinli ve dizel araç satışını tamamen yasaklama kararı almıştı.

Avrupa'nın genelinde enerji krizi var. Nükleer enerji ve kömürden de vazgeçmişlerdi. Rusya doğalgazı kesince şimdi kapatılan kömür madenleri ve nükleer santraller birer birer açılıyor.

Ne yapacaklarını şaşırdılar!

Tek bir ülke doğalgazı kesince Avrupa'nın planları altüst oluyorsa, dünya genelinde de elektrikli araçlara geçişte acele ediliyor demektir.

Umarım gelecekte ülkemizde İklim değişikliği lobisinin baskısıyla benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanmaz.

Enerji kaynaklarında yelpazemizi geniş tutmak doğru bir politik karardı. Fosil yakıtlı araçları tamamen gözden çıkarmamak da doğru adım olabilir.

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PINAR DENİZ'DE EKSİK OLAN NE?

Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alırken Pınar Deniz, "Çocukluğumda bir film izledim ve dünyayı kurtarmak için oyuncu olmaya karar verdim" diye özetleyebileceğimiz komik, anlamsız bir konuşma yaptı.

Deniz'in hayatını değiştiren film 'Blood Diamond'ı övüp, sonra da filmin en önemli eleştiri konusu olan mücevher şirketlerinden birinin yüzü olması ise büyük çelişki!







Aslında oyuncunun kıyafet seçimi de en az konuşması kadar kötüydü.

Pınar gerçekten güzel bir kadın, aurası yüksek. Oyunculuğu idare eder, çalışırsa daha iyi yerlere gelebilir.

Lakin yıldızını parlatacak bir menajere, stil danışmanına ve kendisine konuşma metni hazırlayacak bir editöre ihtiyacı var.

Doğrusu böyle alımlı ve güzel bir oyuncudan daha iyi giyinmesini ve konuşmasını bekliyor insan.

Şöhret kuş gibidir bir anda uçuverir elinizden. Önemli olan o şöhreti taşımaktır.

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ÖDÜLÜ HAK EDİYOR MU?

Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü kazanan Zeynep Bastık konuşmasında annesinden temsilcisine, asistanından yönetmenine eski eşine neredeyse çevresindeki herkese teşekkür etti ama onu yıldız yapan 'cover' şarkıların sahiplerini unuttu.

Zeynep gerçekten tatlı, sevimli bir kız. Sahneye çok yakışıyor, sesi de iyi ama önemli bir kusuru var; yeterince özgün şarkısı yok.







Memlekette ne kadar 'hit' şarkı varsa oturduğu koltuktan cover yaptı.

Şarkı sözü yazmak, bestelemek elbette ayrı bir yetenek ama bugün star diye bahsettiğimiz birçok şarkıcının kendine ait şarkıları var.

Hadi söz yazma ve beste yeteneğin yok, bari kendine orijinal şarkı bestelettir, o da yok!

Konserde seslendirdiği şarkıların yüzde 80'ni 'cover' olan Zeynep'e 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü vermek müzik piyasasının düştüğü kötü durumu özetliyor.

Galiba yeni nesil şarkıcılara sosyal medya sayesinde gündemde kalmak yetiyor!

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KRİPTO PARADA LİDERİZ

MicroStrategy'nin dünya üzerinde 16 - 64 yaşları arasında herhangi bir kripto paraya sahip internet kullanıcılarının oranını gösteren grafikte, Türkiye ilk sırada yer aldı.

Ekim 2022 itibarıyla kripto paraya yatırım yapan en fazla internet kullanıcısı yüzde 25,8 ile Türkiye'de yaşıyor.

Bu veride dünya ortalaması ise yüzde 12,3.







Yani hem birinciyiz hem de dünya ortalamasının iki katı yatırımcıya sahibiz.

Tabii asıl önemli olan elde tutulan kripto paranın miktarı. O sıralamada gerideyiz.

Bence Türkiye'yi birinci yapan nedenlerin başında genç bir nüfusa sahip olmamız ve gençlerin teknolojiye yatkınlığı geliyor.

Gençlerimizde genelde çalışmadan zengin olma hayali fazla. Ya tutarsa diye küçük miktarlarla yatırım yapıyorlar.

Büyük para kaybedenler de var tabii.

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SUNUM FURYASINDA BEKLENEN SON!

Restoranların sosyal medyada dikkat çeken sunum furyasında beklediğim olay gerçekleşti:

Adana'da bir restoranda müşterilere yapılan meşaleli karşılama sırasında yapay çiçekler alev aldı. Restoran kül oldu.







Lezzetli yemek yapıp satmak varken, bu sunum işini çok abarttık.

Herkes sunum, şov yapma derdine düşünce işi bilmeyenler böyle dükkân yakıyor işte!

Yangın, yandaki motosiklet mağazasına da sıçramış. Şov yapalım derken, milyonlarca liralık zarara uğradılar!

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ADAY OLMAYACAK

Tarihe not düşüyorum: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.

Aday olarak Erdoğan'ın karşısına hiç çıkmadı, yine çıkmayacak!

Çünkü aday olursa kaybedeceğini en iyi o biliyor. Aday olup kaybederse sokağa bile çıkamayacağını da biliyor.

Siyasette liderler ve ikinci adamlar vardır. Kılıçdaroğlu da kaybetme riskini göze almayacak tipik bir ikinci adamdır.

Tıpkı Muharrem İnce'nin adaylığındaki gibi yerine aday gösterdiği kişi kaybetse bile yine kazanan o olacak.

Aday olamazsa "İstediğiniz kişiyi aday gösterdim" deme konforuna hep sahip olarak CHP'nin başında kalmaya devam edecek.

Eğer aday gösterdiği kişi kazanırsa o zaman da Erdoğan'ın kaybetmesini sağlayan stratejinin oyun kurucusu olacak. Ve partilerüstü bir siyasetçi olarak yoluna devam edecek.

Belki de 'Altılı Masa'nın Parlamenter Sisteme geçme stratejisinde Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapma planı da yer alıyor! Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bir yıldan fazla bir süredir yürüttüğü 'adaysızlık stratejisi', çok uzadığı için ters tepme ihtimali yüksek!

En önemlisi 1994 yılından beri girdiği hiçbir seçimi kaybetmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçeği var!

Yaklaşmakta olan seçim 'küresel oyun kurucular' için de çok önemli! Türkiye tarihindeki en önemli seçime doğru gidiyor.

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Altyazı

"- Evliliğe karşı mısın?

- Hayır. Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım. Mutsuz çocuklara, sevgisiz evlere karşıyım..." (Kırık Bir Aşk Hikâyesi)



