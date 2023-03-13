Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunup Altılı Masa'yı terk etmişti.

Daha sonra iki belediye başkanı için Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü üretildi ve İyi Parti masaya döndü.

Sonra da iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışıldı.

Aslında bu tartışmalar boşuna yapıldı. Deneyimli siyasetçiler eğer seçim kazanılırsa Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmayacaklarını biliyorlardı zaten.

Bu formül, "İyi Parti'nin de dediği oldu" demek, Akşener'in gönlünü almak ve yıpranan imajını düzeltmek için uydurulmuştu.







Formülün bir aldatmaca olduğu da bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun şu açıklamasıyla doğrulandı:

"İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır... Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek."



GERÇEK NEDEN!

Ama seçim meydanlarında bu düzmece formül gerçekmiş gibi yapılacak. Yavaş ve İmamoğlu bazı mitinglere katılacaklar. Böylece iki belediye başkanının popülerliğinden faydalanmış olunacak.

Özetle Kuşoğlu, Yavaş ve İmamoğlu formülünün aldatmaca olduğunu kibar bir dille açıklamış oldu!

Madem bu formül bu kadar çabuk yalanlanıyorsa, o zaman Akşener'i Altılı Masa'ya tekrardan döndüren 'olay' ya da 'güç' neydi?

İşte bu sorunun yanıtını daha sonra belgesellerden öğreneceğiz!

***

ELON MUSK LOJMANLARI!



Elon Musk, çalışanların işlerine daha hızlı ulaşması için Texas eyaletinde Kolorado nehri kıyısında 200 hane barındıran bir mini şehir kuruyor.

İlk etapta 110 ev barındıracak olan Snailbrook kod adlı bu mini şehre 110 ev daha eklenecek. Böylece Texas kanunlarına göre bir kasabanın en az 201 vatandaşı olması şartı sağlanmış olacak.

Bu mini şehirde kreş, yüzme havuzu, market de olacak. Bölgede ev kiraları 2 bin 200 dolar civarında ama Musk çalışanlarından 800 dolar kira alacak.

Haberde mini şehir diye bahsedilen aslında bizdeki askerlerin, polislerin vs. memurların kaldığı lojmanların aynısı!







Musk gibi zenginlerin sosyal devlet anlayışını yeniden keşfediyormuş gibi yapması da ayrı bir tartışma konusu.

Bazen kalacak ev bulmak, iş bulmaktan zor olabiliyor! Trafiğin yoğun olduğu saatlerde evden işe, işten eve gidişlerde boşa geçen zamanı hesaba katarsak insanların çalıştıkları yere yakın yaşamalarının avantajları fazla.

Daha az yorulur. Trafikte geçen zamanı sevdiklerine ya da hobilerine ayırabilir ve böylece daha mutlu bir birey olur. Çocukları güvenli bir ortamda büyür.

Kısacası lojman kültürü iyidir.

***

KİRA SORUNUNA ARABULUCU FORMÜLÜ



Hükümet seçim öncesi 7. Yargı Paketi'nin kapsamını genişletti. Düzenlemeye göre ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar da arabuluculuk kapsamına alınıyor.

Kiracı ve konut sahibi arasında kira anlaşmazlığı sorunu giderek büyüyor ve bu yüzden birçok dava açılıyor.







Bu durum hem mahkemelerin yükünü artıyor hem de kolayca çözülmesi gereken anlaşmazlıklar dava sürecinde uzuyor.

Eğer yasa yürürlüğe girerse kiracı ve mal sahipleri anlaşmazlığı önce arabulucuda çözmek zorunda kalacaklar.

Arabulucuların tarafları ikna etme potansiyeli ve dava sürecinin uzun olması da dikkate alınırsa birçok anlaşmazlık bir orta yol bulunarak, dava açılmadan çözülebilir.

***

SADECE 8 MİLYON İNSAN!



Lancet Planetary Health dergisinde 6 Mart'ta yayınlanan, Monash Üniversitesi'nin araştırmasına göre dünya nüfusunun sadece yüzde 0,001'i Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen güvenlik düzeylerinin altındaki 'PM2,5' seviyelerine maruz kalıyor.

'PM2,5', havada asılı kalan son derece küçük katı partikülleri ve sıvı damlacıkları tanımlayan bir terim. 'PM2.5' seviyesi havanın temizlik oranını gösterir.

Yani yukarıdaki araştırmaya göre dünyada şu an sadece 8 milyon insan temiz hava soluyor!

Araştırmada dünya genelinde yıllık ortalama 'PM2,5' seviyesinin '32.8 m3' olduğu saptanmış.







Güney ve Doğu Asya'da bir yılda günlerin yüzde 90'ından fazlasında havanın kirli olduğu ortaya çıktı. Bu bölgelerde havası en kirli olan ülke ise Çin!

Çin'in aşırı büyüme odaklı ekonomisi hem küresel ısınmayı hızlandırıyor hem de solduğumuz havayı kirletiyor.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Karayipler'de bile hava kirliliği oranlarının yükselmesi mevsimler hava döngüsü yüzünden Güney ve Doğu Asya'daki kirli havanın tüm dünyayı etkilediğini gösteriyor.

Aslında her ülke belli ölçülerde hava kirliliğine neden oluyor.

Yani bir ülkenin tek başına doğasını koruması, havasını temiz tutması artık o ülkenin insanları için yeterli değil.

Bu, kutuplarda bile mikro plastik parçalarına rastlamak gibi bir şey.

***

FAZLADAN BİR KOL OLABİLİR!



Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, gelecekte insanların fazladan robotik bir kolu veya başka birçok uzvu olabilir diyorlar.

Örneğin Cambridge Plastisite Laboratuvarı'ndan Dani Clode, üç boyutlu yazıcı ve robotik teknolojisini birleştirerek bir başparmak icat etti.

'Üçüncü Başparmak' adı verilen cihaz avuç içinden ve el bileğinden bağlanıyor ve diğer parmaklarla organize biçimde, doğal bir uzuv gibi çalışıyor.







Uzmanlara göre ekstra başparmak, birçok tabağı aynı anda taşıyan garsonlar veya kirişi sabit tutarken çivi çakmaya çalışan inşaat işçileri için de yararlı olabilir diyor.

Gelecekte fazladan robotik kollu, ayaklı işçilerin, askerlerin vs. olduğu bir dünya bizi bekliyor.

Aynı şekilde engelli insanlar için üretilen ayak ve kol protezlerinin yerini de robotik protezler alabilir.