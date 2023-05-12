Eğer seçim ikinci tura kalmazsa, TV yorumcuları kazananı övecek, kaybedenin neden kaybettiğini anlatacaklar. Ancak her cümle oluşacak siyasi konjonktüre göre söylenecek.

Kimileri bir gün önce söylediklerini unutacak, eski tweet'leri silecek ve kendine yeni mevzi arayacak.

Kimileri de "Bakın ben demiştim" diyecek!







HAYAT DEVAM EDECEK

Bazıları üzülecek, bazıları sevinecek ama bu duygular, 15 Mayıs sabahı çöpçüler seçim afişlerini toplarken yerini günlük kaygılara bırakacak.

Bazılarımız kahvaltıyı iki poğaça bir çayla yapıp,kimi metrobüs kuyruğuna girerken, bazıları da döviz kuruna bakıp nereye yatırım yapsam diye düşünecek.

Esnaf yine "Ya nasip" diye dükkan açacak.

Memurlar maaşını alıp hemen kredi kartı borcunu, kirasını ödeyecek. Bazıları da "Daha 15 gün var" deyip aybaşını bekleyecek.

Çocuklar oynayacak, anneler akşama ne yemek yapayım diye düşünecek. Markette fiyatlar incelenirken, kredi kartı mesajı gelecek.

Emekliler maaşlarından torunlarına harçlık ayıracak.

Seçim ikinci tura kalırsa da 29 Mayıs sabahı aynı dertler, sorunlar ve sevinçler yaşanacak.

Kim seçilirse seçilsin hayat kaldığı yerden devam edecek.

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ÇİPRAS'IN İTİRAFI

"Türkiye'nin silahlanma programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz!"

Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı yerli ve milli atılımın ulaştığı başarı daha iyi özetlenemezdi.







Çünkü bu açıklamayı Türkiye'ye karşı silahlanma seferberliği yapan Yunanistan ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras yaptı ve hükümeti silahlanma programlarını ülke savunma sanayisine katkıda bulunmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Bu ABD'nin büyük desteğine, alınan F-35 ve Rafale savaş uçaklarına rağmen Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde kaldığının itirafıdır.

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MİKROFONU KİM AÇTI?

Geçtiğimiz birkaç haftada dünya genelinde WhatsApp'ın kapalıyken de mikrofonu kullandığını pek çok kullanıcı rapor etmişti. Bu sorun mikrofon ya da kamera kullanıldığında ortaya çıkan 'yeşil nokta' göstergesi aracılığıyla görülebiliyor.







Engadget'ın haberinde Android işletim sistemindeki bir hatanın soruna neden olabileceği iddia edildi.

WhatsApp ise bunun kendisinden ziyade Google'dan kaynaklanan bir sorun olduğunu öne sürdü.

Şirket, kullanıcıların mikrofon ayarları üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylüyor lakin düne kadar bu sorun için bir çözüm bulunmadı. Özetle WhatsApp şu aşamada Android işlemcili telefonlarda pek güvenli değil gibi gözüküyor.

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ZEKA VE ZENGİNLİK

Çok zengin insanların genelde çok zeki oldukları düşünülür.

59 bin İsveçli erkeğin 10 yıldır verilerini analiz eden ve yaşamlarını izleyen araştırmacılar, en çok kazananların yüzde 1'inde yer alanların, bilişsel yetenek testlerinde az kazananlardan daha düşük puan aldığını ortaya çıkardı.

Yani zenginlikte şans, geçmiş ve kişilik gibi faktörler de önemli hale geldi.







LİYAKAT ÖNEMLİ AMA...

Gelelim en ilginç detaya.

Araştırmacılar, "Liyakatin önemli bir boyutu olan bilişsel yetenek konusunda, olağanüstü ücretler ödeyen en iyi işlere sahip olanların, bu ücretlerin sadece yarısını kazananlardan daha fazla hak ettiğine dair hiçbir kanıt bulamadık" dedi.

Elbette liyakat önemli ama bir kişinin iyi eğitimli ve çok zeki olduğu için liyakat prensibiyle bir işte görevlendiriliyor olması her zaman başarıyı getirmiyor!

İnsan komplike bir varlık.

İnsan ilişkileri, duygusal zeka, sosyallik, çok çalışma, azim, irade, şans, aileden gelen avantajlar vs. birçok faktör başarıyı etkiliyor.

Bunu normal hayatta da görmek mümkün.

Bazen okulda arka sıralarda oturan haylaz çocuklar, üniversite sınavında ilk 1000'e girenlerden daha başarılı olabiliyor.

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KENDİ ÖLÜM İLANINIZI YAZIN!

Dünyanın en kârlı şirketlerinden Berkshire'ın CEO'su Warren Buffett ve ortağı Charlie Munger, Berkshire Hathaway'in yıllık hissedarlar toplantısında konuştular.

Bu toplantı son yıllarda yatırım dünyasının 'aksakallı dedeleri'nin stand-up şovuna dönüştüğü için büyük ilgi görüyor.

Sonuçta onlar en zengin, en başarılı dedeler ve hayattan ne öğrendiklerini esprili bir şekilde anlatıyorlar.

Örneğin son toplantıda Munger, toksik (zehirli) insanların kişinin başarıya giden yolunu engelleyebileceği uyarısını yaptı: "Hayatın en büyük dersi, toksik insanları hayatınızdan çıkarıp cehenneme yollamak ve bunu hızlı şekilde yapmaktır."

Ve şöyle devam etti: "Kazandığından daha azını harcamak, kurnazca yatırım yapmak, zehirli insanlarla zehirli faaliyetlerden kaçınmak, hayatın boyunca öğrenmeye devam etmek ve bol bol haz ertelemeye başvurmak; o kadar basit ki. Bütün bunları yaparsanız, başaracağınız neredeyse kesin. Aksi takdirde, çok fazla şansa ihtiyacınız olacak."

Bu haz erteleme olayı enteresan! Psikolojide ertelenmiş haz, "Uzun vadede değerli ve kalıcı bir ödül elde etme umuduyla anlık bir zevkin ayartılmasına karşı direnç" anlamına geliyor. Yani anlık haz ertelendikçe zevk artıyor.







PRATİK BİR YÖNTEM



Buffett ise nasıl bir yaşam sürmek istediklerini kestiremeyenlere de şu tavsiyede bulundu:

"Kendi ölüm ilanını yazmalı, sonra buna ulaşmak için nasıl bir hayat yaşaman gerektiğini bulmaya çalışmalısın." Bu gerçekten pratik bir yöntem, denemekte fayda var.

Munger'in yapay zekayla ilgili "Bu kadar çok abartılmasına şüpheyle bakıyorum. Bence eski moda zeka oldukça iyi çalışıyor" dedi.

Ee zaten yapay zekayı da programlayan eski moda zeka değil mi?

Buffet'ın "Sana fırsatlar veren, diğer insanların aptalca şeyler yapmasıdır" tespiti de önemli.

Bu hayat bir yarışsa, rakiplerinin hatalarını değerlendirenler öne çıkar!