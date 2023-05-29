Yine seçim sonuçlarının konuşulduğu bir günde yazıyı sonuçlar açıklanmadan önce geçtiğim için (Ekler önce baskıya giriyor) gündem dışı ama eğlenceli konularla karşınızdayım.







Gastronomi dünyası kendini Geovani Polloina adlı İtalyan şef olarak tanıtıp, altı yıl boyunca İtalyan restoranı işleten, birçok festivale katılan, otellere özel sunumlar ve danışmanlık hizmetleri sunan batık tekstilci Cengiz Düşünceli'nin yaptıklarını konuşuyor.

Mehmet Yalçın'ın yazısında bahsettiği Düşünceli'nin foyası eski sevgilisi Nazlı Yorgancıoğlu'nun yaptığı ifşa ile ortaya çıktı.

Nazlı Hanım yaşadıklarını şöyle anlattı:







"Ben İtalyanca konuştukça o Türkçe cevap veriyordu. Gariplikler sezmeye başladım. Türk TV'lerini izliyor, Türk gazetelerini okuyordu. Ailesiyle ilgili ne sorulsa 'Kendimden bahsetmeyi sevmem' diyordu.

Yemekleri de bir İtalyan şefin kalitesinde değildi. Sadece tiramisu ve Napoli pizzasında başarılıydı. Derken İstanbul'dan gelen bir arkadaşım, 'Arkadaşın Türk' diye beni uyardı ve eski videolarını gösterdi. Evde gece cüzdanını karıştırınca, gerçek kimliğini buldum. Kendisinden ayrıldım, psikolojik tedavi gördüm..."









DİZİ OLUR

İşte girişimci ruh budur. Adam Türklerdeki yabancı hayranlığını kullanarak, koluna İtalyanca dövme yaptırmış, pizza, tiramusu yapmayı öğrenip sıfırdan kariyer kurmuş kendine.

Alçatı'da, Bodrum'da Vedat Milor havasında dolaşıp, kolay kolay beğenmeyen beyaz yakalıları, eğitimli zenginleri kandırmış adam. Yani vizyonlu dolandırıcıymış.

Bu olay mini dizi olur.

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ŞAMPİYON YAPTILAR KOVULDULAR

Borussia Dortmund'un Bayern Münih'in hükümdarlığına son vermek için kendi sahasında Mainz 05'i yenmesi gerekiyordu ama 2-2 berabere kalarak yine Bayern'in şampiyonluğunu görmüş oldular.

Futbolda birçok şeyi doğru yapmalarına rağmen şampiyon olamayan, 'loser' (kaybeden) diye tarif edilen Arsenal, Borussia gibi takımlar da var.







Bir de Juventus, Real Madrid, Bayern gibi 'winner' (kazanan) takımlar var.

Juventus, Real Madrid'in şampiyonluk serisi bu sezon bozuldu ama Bayern üst üste 11'inci şampiyonluğunu kazandı.

Kazanmak genlerine işlemiş bu kulübün. Öyle ki, şampiyon oldukları gün kulübün CEO'su Oliver Kahn ve futbol şubesinden sorumlu yönetici Hasan Salihamidzic kovuldular.

Bu ikili sezon içinde teknik direktör Julian Naglesmann'ı gönderdikleri, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkamadıkları ve Bundesliga'da şampiyonluğu son maça bıraktıkları için kovuldular!

İşte Bayern'i farklı yapan da bu!

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TELEFONU İÇİN BARAJI BOŞALTTI

Hindistan'da hükümet yetkilisi Rajesh Vishwas, özçekim yaparken Kherkatta Barajı'na telefonunu düşürünce önce dalgıç tuttu.

Bu çabası sonuçsuz kalınca barajdaki suyu boşalttırdı iyi mi? 3 günde 2 milyon litre su boşaltılmış.







Görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu söylemiş.

Tabii canım o telefonda nükleer füzelerin bile kodları vardır! Telefonun yenisini almak daha ucuz olurdu. Bence adam çok pahalı saatini düşürmüş olabilir!

Zengin ve güçlü olunca yapılacak şımarıklıklar listesine almak lazım bu olayı!

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NBA PLAY-OFF'LARDA İZLENİR

NBA'de savunmanın fazla yapılmadığı sirk kumpanyasını andıran normal sezonu takip etmiyorum.

Boyalı alana girenin dövüldüğü, kemik seslerinin duyulduğu 1990'lardaki NBA play-off'ları kadar zevkli, heyecanlı olmasa da NBA'in play-off dönemini düzenli takip ediyorum.







NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Boston Celtics'in deplasmanda Miami Heat'i bitime 0.1 saniye kala yendiği maçta 90'ların esintisi vardı.

Uzun zamandır böyle heyecanlı bir maç izlememiştim.

Boston, 3-0'dan geri dönerek seriyi 7. maça taşıdı. NBA tarihinde bir play-off serisi 4. kez 3-0'dan 3-3'e geldi. Ancak tarihte 3-0'dan geri dönüp seriyi kazanan yok.

Salı 03.30'daki maçı izleyin, tarihi bir olaya tanık olma ihtimali yüksek.

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KIŞ UYKUSU MÜMKÜN OLABİLİR

İnsanlar da ayı, kirpi, sincaplar gibi kış uykusuna yatsalardı ne olurdu?

Hayat bambaşka olurdu. Gıdadan suya, doğalgazdan elektriğe birçok enerji kaynağında büyük tasarruflar sağlanırdı.

Açlık, fakirlik azalırdı. Karbon salınımı düşer Küresel Isınma'dan kurtulur, daha az yıpranır, yaşam süremiz uzar vs. bu liste uzar gider...

Artık böyle bir olasılık var! Ünlü Nature dergisinde 'Hipometabolik durumun ultrasonla başlatılması' başlıklı makalede, anında 'kış uykusuna' yol açabilen yeni bir ultrason teknolojisi geliştirildiğinden bahsediliyor.







Bilim insanları, farelerin kafasına ultrason darbeleri doğrultmanın, uyuşuklukla aynı koşulları ortaya çıkararak kalp atış hızının yavaşlamasına, vücut sıcaklığının düşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açtığını buldu.

Bu yeni bir teknoloji ve cevap bulunması gereken birçok sorun var.

Örneğin deneylerde soğuk ortamlardaki fareler kendiliğinden uyanmadı.

Öte yandan bu teknoloji geliştirilirse acil organ nakline ihtiyacı olan biri organ bulunana kadar kış uykusuna yatırılabilecek. Uzun uzay yolculuklarında astronotlar uykuya yatırılarak kaynak tasarrufu sağlanabilecek.

Bilimkurgu filmleri gerçek olmaya devam ediyor. Hayal ettikçe varız!

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ÜRÜN İADESİ YASAKLANSIN MI?

İnternetteki alışveriş sitelerinden sipariş edilen ürünleri iade etmek müşterilerin doğal hakkı. Ancak bazıları 'Ücretsiz kargo ve iade hizmetini istismar ediyor.

Instagram'da yeni aldığım elbise diye hava atmak için bile ürün iade edenler var. İsveç merkezli bir online moda mağazası, şirket için çok maliyetli olduğunu, ayrıca çevre için de zararlı olduğunu açıklayarak çok sayıda ürünü iade eden 42 bin müşterisinin siteye girişini engelledi.

Böylece gereksiz teslimatların önüne geçilerek geçtiğimiz yıl 791 ton CO2 karbon salınımı tasarrufu sağlanmış.

İş dünyasında 'karbon salınımını azaltmak' sihirli cümle oldu. Biz de bu ince detayları düşünsek iyi olur.