Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kira ve konut fiyatlarındaki artışla ilgili "Cebri adımlar atmak zorundayız" demişti. Sabah gazetesinden Hazal Ateş, Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan kira denetim çalışmaları için uygulanacak formülleri yazdı:

■ Öncelikle büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek. Bu gerçekleşirse memurlar büyükşehirleri sürgün yeri gibi görmez, yaşam koşulları iyileşir.

■ Konut kiralarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin süresinin uzatılacak olması da güzel bir gelişme. Ancak yıllarca çalışıp para biriktirip ev alıp onun kira geliriyle yaşayan insanlar da var. Bu insanları mağdur etmeyecek bir formül geliştirilirse daha sağlıklı olur. 20 evi olanla bir evi olan aynı kefeye konmamalı.

■ Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle 'hapis, adli para ya da para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor. Fahiş kira artışında bulunanlar için iyi bir çözüm.

■ Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu hem kiracı hem de ev sahibi için olumlu bir gelişme. Davaların süresi uzadıkça haklı olan taraf mağdur oluyor. Arabulucular daha kolay orta yolu bulur.







BOŞ KONUTLAR!

■ Ev sahibi 10 yıllık sürenin sonunda sözleşmeyi iptal edebiliyordu ama kiracı çıkmazsa mahkeme süreci başlıyordu. Şimdi 10 yılın sonunda kira sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kontrata son verebilecek.

■ Dar gelirlilere uygun konut yapımıyla ev sahibi sayısı arttırılacak. TOKİ zaten dar gelirliyi ev sahibi yapma konusunda çok başarılı. Konut yapımı artarsa hem kiralar he de kiracıların sayısı zamanla düşer.

Sadece İstanbul'da boş olan konut sayısı 750 bin. İnsanların evleri var ama boş tutuyorlar. Boş tutulan evlerden daha fazla vergi alınırsa konut sayımız artabilir. Tabii bu uygulama yazlık evler için geçerli olmamalı.

Özetle hükümet kira ve konut sorununu bitirmek için önemli adımlar atacak gibi gözüküyor.

***



ŞİMDİ STOKÇU OTO BAYİLERİ DÜŞÜNSÜN!

Son birkaç yıldır oto bayileriyle ilgili stokçuluk, zorunlu aksesuar satışı veya liste fiyatının üzerinde para talep etmek gibi çok şikâyet geliyordu.

Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

16-22 Mayıs döneminde bakanlıkça yapılan denetimlerde; Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı tespit edildi.

Ve bu bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600'er lira olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.







Güzel bir gelişme. Peki, sadece dört bayi mi usule aykırı hareket ediyor?

Daha fazla denetim yapılmalı.

Denetimin dışında daha radikal hamleler yapılabilir. Daha önce de yazmıştım.

Örneğin oto galerilerinin 30 bin kilometre altında olan araçları satmaları yasaklanabilir.

Alınan sıfır araçlara bir yıla kadar satış yasağı getirilebilir.

Bir kişinin bir yılda birden fazla araç alması yasaklanabilir.

***



YAPAY ZEKÂ TAKIMI KURTARIR MIYDI?

"...Her top için savaşın, sahanın her santimini zorlayın ve asla pes etmeyin. Biz savaşçıyız ve savaşçılar teslim olmaz.

Takım arkadaşlarınıza iyi bakın. Savaşa birlikte girdiğiniz adamlar bunlar. Sonuna kadar sizinle birlikte savaşacaklar. Birbirinize yaslanın, birbirinizden güç alın.

Bugün, her şeyimizi bu sahaya koyuyoruz. Onlara bizi tanımlayan ruhu ve dayanıklılığı göstereceğiz. Küme düşmeyi reddediyoruz. Kulübümüz, taraftarlarımız ve birbirimiz için savaşacağız.

Şimdi derin bir nefes alalım, dikkatimizi toplayalım ve kalplerimizdeki ateşle sahaya çıkalım. Bu bizim anımız, kendimizi kanıtlama şansımız. Bugün tarih yazalım. Birlikte zafere ulaşacağız. Şimdi oraya çıkalım ve onlara neyden yapıldığımızı gösterelim!"

Ben bile okurken gaza geldim.

Bu tarz bir konuşmayı Jose Mourinho, Pep Guardiola, Jürgen Klopp gibi üst seviye teknik direktörler yapabilir.

Ama bu konuşmayı yapay zekâ ChatGPT yazdı. Ünlü The Athletic adlı spor sitesi editörleri, küme düşme potasındaki Leeds United'ın West Ham karşısında çıkacağı hayati maç öncesi ChatGPT'e Leeds'in teknik direktörü Sam Allardyce'ın hangi taktik anlayışla sahaya çıkması ve nasıl bir motivasyon konuşması yapması gerektiğini sordu. ChatGPT de üstüne düşeni yaptı.







DETAYLI OYUN PLANI

68 yaşındaki Allardyce maç öncesi "Kazanın ya da ölün çocuklar, doğru coşkuyla, doğru miktarda kontrolle sonuna kadar savaşın ve oyun planını kaybetmeyin" diye kısa bir konuşma yapmış.

Yerim az olduğu için ChatGPT'in konuşmasının sadece bir bölümünü yayınladım. Konuşmanın bu hali bile Allardyce'dan çok çok iyi.

Yapay zeka, 2021 yılına kadar verilere sahip olmasına rağmen savunma, hücum vs. çok detaylı bir oyun planı çizdi. İngiliz basınında spor yorumcuları ChatGPT'nin savunma, hücum üzerine verdiği taktiği de kısmen doğru buldu.

Ama takım sahaya Allardyce'nın taktiğiyle çıktı ve 3-1 kaybetti.

Leeds, ligde 30 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor ve küme düşme ihtimali çok yüksek. Yapay zekâ takımı kurtarır mıydı dersiniz?

Yapay zekâ konusu anlatmakla bitmez ama yakın gelecekte futbol takımlarındaki analizcilerden, öğretmenlerden TV sunucularına birçok insan işsiz kalacak. Benim yerimi de ChatGPT alabilir.

Editörler, okur temsilcileri son düzeltmeleri yapıp yazıyı basarlar.

Çünkü Homeros'tan Albert Einstein'a tarih boyunca biriktirdiğimiz bilgiler yapay zekâya yükleniyor. O da bu bilgiyi sentezleyip bize sunuyor.

Bu teknoloji yolun başında ama gelecek yapay zekânın! Yapay zekâ üzerinde çalışan şirketler robotlar da geliştiriyor. Umarım sonumuz 'Terminatör' filmindeki gibi olmaz.