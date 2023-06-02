İngiltere'de araştırmışlar. Günde 20 dakika sigara molası önemli gibi gelmese de, yılda 40 saat ediyormuş. Bu da yılda fazladan altı gün izin demek.

Ama günümüzde 'smirting' diye ayaküstü sigara içerken flörtleşme ya da sosyalleşme akımı oluştu.







'Smirting' yaparken yeni insanlarla tanışıp iş bağlayan, aklına parlak bir fikir gelen, maillere cevap verip, telefonda iş görüşmesi yapanlar da var.

Elbette sigara molasını uzatıp işten kaytaranlar da yok değil. Ve bir insan sigara içmeden de sosyalleşerek iş bağlayabilir ya da aklına parlak fikirler gelebilir.

Ama kimse sırf işten kaytarmak için kanser olmayı da göze almaz!

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AK PARTİ'NİN İBB BAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim için çalışmalara şimdiden başlandı.

Eğer CHP'li seçmenler eylem yapmazsa, "İstifa çağrıları" zamanla unutulur gider.

Kemal Kılıçdaroğlu da unutulması için şu an sessizliğe gömüldü. Bu şartlar altında Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik bir hamle yapacağını düşünmüyorum.

İmamoğlu bir dönem daha belediye başkanlığı yapmaya ve 2028'i beklemeye razı olabilir.

Tabii YSK üyelerine 'hakaret' iddiasıyla yargılandığı davadan siyasi yasak çıkmazsa!

Asıl soru; AK Parti'nin yıllar sonra İstanbul'u CHP'ye kazandıran İmamoğlu gibi güç bir rakibin karşısına kimi çıkaracağı?

Akla ilk Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu geliyor.

Belediyecilik için doğmuş, çok çalışkan.

Ekranlarda İmamoğlu'na karşı çok mücadele etti. Sanki İmamoğlu'nun doğal rakibi oldu.

Ama tüm bu artılarına rağmen Göksu'da karşı seçmenden de oy alacak güçlü bir lider imajı yok. Aurası yüksek değil.

Göksu aday gösterilirse, Binali Yıldırım gibi kaybedebilir.



GÜÇLÜ VE DİNAMİK

Nacizane fikrimi soracak olursanız İmamoğlu'nu yenecek kişinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğunu düşünüyorum.

AK Parti'den kimseyi tanımam, etmem. Yani bu kulis bilgisi değil sadece bir tahmin.

Kurum çevrecilik, şehircilik ve konut projelerinde önemli işler yaptı. Deprem bölgesindeki çalışmalarda yıldızı parlayan bürokrattı.

Güçlü, dinamik bir havası var. Medya karşısında da iyi konuşuyor. Kurum ayrıca muhalif seçmenlerin en az eleştirdiği bürokrat.

Hazır Kurum, depreme karşı İstanbul'da yapılacak büyük kentsel dönüşümde önemli bir rol üstleniyorken, İmamoğlu'na karşı da güçlü bir aday olabilir.

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OKUL PİYESİ

Seçimin ardında mavra yapılan birçok video paylaşıldı ama hiçbiri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı yardımcıları ilan ettiği video kadar konuşulmadı.

30 saniyelik videoda geçen diyalog şöyle:







KILIÇDAROĞLU: Size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla sesleniyorum. Ekrem başkanım solumda, Mansur başkanım sağımda

İMAMOĞLU: Teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanım.

YAVAŞ: Çok sağ olun sayın Cumhurbaşkanım.

KILIÇDAROĞLU: Hepinizin huzurunda iki başkanıma da yürekten teşekkür ederim.

Hadi başkanlarım bismillah diyoruz.

Video ile ilgili "Biz nelere maruz kalmışız", "Okul piyesi" gibi yorumlar yapıldı.

Yiğidi öldür hakkını yeme; hem bu videoda hem seçim gecesi İmamoğlu'nun kazandık deyip Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı ilan ettiği canlı yayında Yavaş'ın kendini rahat hissetmediği, sıkıldığı "Atma Ekrem", "Ben niye buradayım" der gibi davrandığı belli oluyordu.

Seçim sürecinde İmamoğlu'nun yaptığı konuşmalarda çok rahat yalan söylediğini bir kez daha görmüş olduk.

Evet, politika yalan söyleme sanatıdır lakin 'House of Cards' dizisinde Frank Underwood'un dediği gibi "İyi bir yalancının yeteneği, insanları yalan söyleyemediğine inandırmaktır." İşte İmamoğlu bunu başaramıyor.