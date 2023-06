Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na birçok sanatçı destek vermişti.

Bu süreçte Hayko Cepkin, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Tarkan, Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Sarp Apak, Gaye SuAkyol, Berkay Ateş, Aylin Aslım, Gonca Vuslateri, Harun Tekin, Yalın, Birce Akalay, Bülent Emrah Parlak, Sıla Türkoğlu, İbrahim Selim, Berna Laçin ve daha birçok sanatçı Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları da yollamışlardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sanatçı desteği azdı. Sanat çevresinden tepki görmekten korkup desteğini açıklamayanlar da olmuştur.

Örneğin Cem Yılmaz'ın 16,3 milyon, Tarkan'ın 4,6 milyon, Şahan'ın 3,8 milyon, Tolga Çevik'in 2,6 milyon, Gökhan Özoğuz'un 2,5 milyon, Hayko Cepkin'in 2,4 milyon takipçisi var.

Diğerlerinin de takipçi sayıları yüksek. Bir de bu sanatçıların Instagram hesapları var. Ve sanatçıları destekleyen hayran hesapları var. Var oğlu var.

Bu hesaplardan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yapılan destek paylaşımlarının etkileşim hesabı yapılsa ortaya muazzam bir sosyal medya desteği çıkar.

Sanatçılar örnek alınan insanlardır.

BU NASIL BİR ÖFKE!

Hayko, Cem, Athena Gökhan, Şahan, Fazıl Say, Berkay Ateş, Aylin Aslım gibi sanki partili gibi paylaşım yaptılar.

Siyasi tercihini açıklamak istemeyen sanatçılar da sosyal medyada "Susamazsınız" diye tehdit edildi.

Mesela her dönem Erdoğan'ın yanında görünen Kadir Çöpdemir, "değişim şart" diyerek video paylaşmak, Teoman, Kılıçdaroğlu'na desteğini ima etmek zorunda kaldı.

Ve bu muazzam desteğe rağmen Kılıçdaroğlu kaybetti! Kulağıma geliyor "Bugüne kadar sessiz kalıyorduk.

Yaktın bizi Kılıçdaroğlu" diyen sanatçılar var. Bu yanlış bir düşünce.

Demokratik, özgür ülkelerde herkes seçimlerde dilediği adayı destekler ve bunu rahatlıkla açıklayabilir.

Ki, bizde de böyle oldu.

Gayet normal bir durum.

Avrupa'da sanatçıların görüşlerine büyük önem verilir. Siyasetçiler, sanatçılardan destek almak için uğraşır.

Yukarıdaki isimlere bakın ve bu kişilerden bazılarının günlerce Kılıçdaroğlu propagandası yaptığını hesaba katın!

Demek ki, bizim sanatçıların toplumda öyle sanıldığı gibi bir etkisi yokmuş. Sosyal medyada milyonlarca RT, beğeni alan sanatçı tweet'lerini umursayan yokmuş.

Dünyada sanatçıların seçimde destek verdiği kişi kaybederse, rakip siyasetçiyi centilmence kutlar.

Yukarıda saydığım sanatçılardan birçoğu bırakın centilmence kutlamayı, seçim sonucu vatana millete hayırlı olsun bile demediler!

Bu nasıl bir öfkedir anlamakta zorlanıyorum.

KOLTUĞA YAPIŞTI, BIRAKMIYOR!

Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, günlerdir süren sessizliğini nihayet bozdu ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Elbette şampiyon takım kutlanır ama CHP'liler Kılıçdaroğlu'ndan daha önemli bir açıklamayı, istifa etmesini bekliyor.

Ama o, hiçbir şey olmamış gibi üç maymunu oynuyor!

Nasıl olsa partide çaycısından genel başkan yardımcılarına kadar tüm kadro onun seçtiği kişiler.

Bu kadro kendi koltuk ve mevkilerini korumak için mevcut düzenin devam etmesini istiyor.

Kurultay hazırlıklarına başlayan CHP lideri, partide göstermelik revizyona gidebilir. CHP'de başkanlık için adı geçen Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri, CHP yönetimine alarak eleştirileri azaltma çabasına girebilir.

Öte yandan sosyal medyada da büyük bir çoğunluk Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istiyor.

Ama o, 13 yılda 12 seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmak istemiyor. Yok, böyle bir pişkinlik!

TONİİİ, CONİİİ SAMMM, HERKELLL...

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Başkan Erdoğan'a dört yıl önce dört aslan hediye etmişti.

Dün bu yavru aslanlar basına tanıtıldı. 1.5 aylık yavru aslanların isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.

"Dört aslan! Dört isim!" diye düşünürken benim aklıma ilk MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim döneminde "Toniii, Coniiiii, Sammm, Herkelllll" isimlerini sıraladığı meşhur konuşma geldi.

Sevgili okurlar isim önerilerinizi bekliyorum.

YÜZDE 4 BÜYÜDÜK

TÜİK'in ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü.

Özetle güzel bir gelişme. Elbette ekonomide düzeltmemiz gereken sorunlar var. Başta hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki yükseliş geliyor.

En azından seçim belirsizliği bitti. Artık herkes uzun vadeli hesap yapabilecek.

Hükümet de halktan aldığı güvenoyu ile ekonomide geniş kapsamlı reformlar yapabilir.

EVSİZLERI SAKLIYORLAR

Fransa'da LFI partili milletvekili Frederic Mathieu, hükümeti, evsizleri Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçladı.

Peki, 3 hafta sonra ne olacak? Evsizler yine evsiz olarak yaşamaya devam edecek. En kötüsü evsizlere sosyal destek vermeye ilişkin bir adım da atılmıyor.

Fransa'da evsizlerin sayısı 330 bine çıktı ve bu oran 10 yılda yüzde 130 artış gösterdi.

Fransa'da kira ve faturasını ödeyememe gibi kırılgan durumda olanların sayısı ise 12 milyonu geçti.

Bir dönem sosyal devlet anlayışıyla övünen koskoca Fransa'nın düştüğü duruma bakar mısınız?