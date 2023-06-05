Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye toplam 3 milyar lira ceza kesilmişti. Büyük çoğunluk cezaları ödemedi.

Sonra 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza yasa çıkarılarak silindi.

Cezaları ödeyen 321 bin 380 kişi de biz enayimiyiz diye duruma itiraz etti.







Anayasa Mahkemesi de ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etti.

Şimdi bu kişilere toplam 309 milyon lira geri ödenecek.

Geçen sürede ödenen para değer kaybetti elbette ama sonunda ceza yiyen herkes mutlu.

***

Peki, pandemi süreci boyunca kurallara uyan, sosyal yaşamını büyük ölçüde kısıtlayan insanlar bu durumda ne oluyor?

Devletimizin insanlık tarihinde ilk kez yaşanan pandemi karantinası için affedici bir tavır alması olumlu karşılanabilir.

Peki, gelecekte yine büyük bir salgın yaşanırsa ne olacak?

Nasıl olsa kesilen cezalar geri ödenir diye düşünecek olan insanları yasaklara uymasını sağlamak daha zor olmayacak mı?

Hele o zaman bir gelsin düşünürüz mü diyorsunuz?

***

AVCI HİKÂYESİ GERÇEK Mİ OLDU?



83 yaşındaki Al Pacino'nun geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek beklediği haberi çıkmıştı.

Ben de son yazımda 85 yaşında bir adamın doğumhanenin kapısında beklerken doktorun ona anlattığı 'Geyiği başkası vurmuştur' temalı avcı hikâyesini yazmıştım.

Benimkisi mizahi bir yazı denemeseydi ama gelen habere bakılırsa Al Pacino'nun da bu konuda şüpheleri var!







Oyuncu sağlık sorunları nedeniyle bebeğin kendisine ait olmama ihtimalini düşünerek sevgilisinden DNA testi istemiş.

Ve "O kadın bir daha bu eve giremez" diye emir vermiş!

Al Pacino'nun sevgilisinden ayrıldıktan iki ay sonra onun hamile kaldığı da iddia ediliyor.

Daha önce 79 yaşındaki Mick Jagger ile aşk yaşayan 93 yaşındaki Clint Eastwood ile adı aşk dedikodularına karışan Alfallah için de 'gold digger' (yaşlı zengin insanlara ilgi duyan) diyorlar.

Özetle Al Pacino cephesinde durum karışık.

***

KİRAYI ELDEN VERMEYİN!



İstanbul'da dört yıl boyunca kirasını elden ödeyen bir vatandaşa, ev sahibi dairesinden çıkarmak için dava açmış.

Mahkemede kiracının tahliye edilmesi ve 88 bin lira olan borcu ödemesi kararı çıkmış.

Kiracı kiraları ödediğine kanıt olarak olası WhatsApp yazışmalarını göstermiş ama bu yazışmaları delil olarak kabul edilmemiş.







Haberiniz olsun alacak davalarında WhatsApp yazışmaları yerine banka dekontu, senet gibi resmi belgeler delil kabul ediliyor.

Peki, ev sahibi kirayı neden elden aldı? Emlak vergisi ödememek için mi? Çok zengin olduğu halde kirayı elden alanlar da var!

Kirası elden alınanlar için de emsal teşkil edecek mahkeme kararları çıkmalı!

***

NÜKLEER BOMBA KADAR TEHLİKELİ



Bir grup üst düzey yapay zeka araştırmacısı, sadece 22 kelimeden oluşan şu uyarı mektubunu yayımladılar:

"Yapay zekadan kaynaklanan yok olma riskini azaltmak; pandemiler ve nükleer savaş gibi toplumsal ölçekli diğer tehlikelerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalıdır."

Bazıları yapay zeka tehdidinin abartıldığını düşünüyor ama bu mektuba imza atanlar arasında Google'a bağlı DeepMind şirketinin CEO'su Demis Hassabis ve ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI firmasının CEO'su Sam Altman da var.

Yani yapay zekanın beyin takımı eğer bu teknoloji doğru kullanılmazsa nükleer bomba ya da Covid salgını kadar tehlikeli olabilir diyor!

Bu tehlikeye dair olasılıkları yazmak sayfalar sürer. En iyisi yeni yaşanmış bir olayı örnek göstereyim.

ABD Hava Kuvvetleri Yapay Zeka Test Şefi Albay Tucker 'Cinco' Hamilton, mayıs ayında Londra'da askeri bir zirveye katıldı.

Ve yapay zeka ile güçlendirilmiş bir insansız hava aracı, düşmanın hava savunma sistemlerini yok etmesinin emredildiği ve bu emre müdahale eden herkese saldırdığı bir simülasyon testini anlattı:







EMİRLERE UYMUYOR



"Sistem, tehdidi tespit etmesine rağmen, zaman zaman insan operatörün ona bu tehdidi öldürmemesini söylediğini, ancak o tehdidi öldürerek puan aldığını fark etmeye başladı. Peki, ne yaptı? Operatörü öldürdü. Operatörü öldürdü çünkü o kişi onun amacına ulaşmasını engelliyordu."

Bitmedi! "Operatörü öldürme, bu kötü. Bunu yaparsan puan kaybedersin" şeklinde net bir talimat almasına rağmen yapay zeka, iletişim için gerekli olan iletişim kulesini de yok etti, iyi mi?

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek ise böyle bir simülasyonun gerçekleştiğini yalanladı ve albayın yorumlarının bağlamından koparıldığını, söylediklerinin anekdot niteliğinde olduğunu açıkladı.

Ne yani yapay zeka operasyon şefi diğer komutanlarla geyik mi yapıyordu?

Olay, tam anlatıldığı gibi olmasa bile yapay zeka teknolojisinden en çok korkulan durum emirlere uymama olasılığı!

2020 yılında yapay zeka ile çalışan bir F-16, simüle edilen beş it dalaşında insan rakibini yendi! Yapay zeka, savaş alanında daha hızlı reflekslere sahip ve daha kararlı.

Gelecekte eğer bu büyük güç emirlerinin dışına çıkarsa 'Terminatör' filminin canlı halini izleriz!

***

ÜÇ YIL MI?



Alman otomobil üreticisi Porsche, 75. yıldönümü vesilesiyle logo değişikliğine gitti.

Uzmanlar logonun temel ana hatları korunurken bazı modern dokunuşlara imza atıldığını söylüyor.

Logodaki Stuttgart yazısı yeni ve siyahla vurgulandı. Ortadaki şahlanan at öncekinden daha gösterişli hale geldi.







Peki, bu değişiklikleri yapmanın üç yıl sürdüğünü söylesem!

"Ben bu değişikliği photoshop'ta bir saate yaparım" diyenler çıktı. Logo tasarımcılığının kaderinde böyle bir şey var. Aylarca uğraşırlar, eski ile yeni işler karşılaştırıldığında işi bilmeyenler için yapılanlar çok basit gözükür.

Ben de logoya bakınca "3 yıl mı?" demeden edemiyorum ama durum bu.