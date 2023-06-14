■ Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mart'ta "Bu kürsüye veda için ve size bugün son kez bakmak için buradayım. Hakkınızı helal edin" dediği kürsüden, dün tüm istifa çağrılarına umursamadan CHP lideri olarak konuşma yaptı.

■ Konuşmasında kendisini şu an yoğun bir şekilde eleştiren muhalif gazeteciler için aynen şunu söyledi: "Kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevim."

■ Bu sözün ardından Fatih Portakal'ın "Kılıçdaroğlu aday olursa ben oy vermem diyenler var. Vereceksin kardeşim" sözü aklıma geldi!







Birçok muhalif yorumcu yazar, sanatçı aynı çağrıda bulunmuştu. Şimdi susuyorlar. Portakal ise gece gündüz Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyor.

CHP lideri de ona "Kalemini satanlar" diye cevap veriyor! Nereden nereye?



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■ Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasında "Değişimin parçası olmak istiyorum diyen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Önce bireysel beklentilerden arınmak lazım" sözü de korkudan "Değişim gerekli" demekten öteye geçemeyen Ekrem İmamoğlu'na yönelikti galiba!

13 yılda 12 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmak istemeyen biri, nasıl 'bireysel beklentiler içinde olmayın' diyebilir? Bu kişi Kılıçdaroğlu ise der!



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Aynı konuşmada CHP liderinin "Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza devam edeceğiz" sözüne ise sesli güldüm.

Kılıçdaroğlu, partisinde öyle bir dikta rejimi kurdu ki, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hariç kimse tek bir kelime edemiyor!

Demokrasi önce CHP'ye lazım!

Kılıçdaroğlu'nun yandaşları bile "Bırak", "Git", "Hâlâ o koltukta nasıl oturuyorsun" diyor. Seçmenler "Sen partinin başındaysan belediye seçimlerinde CHP'yi oy vermem" diye isyan ediyor ama onda 'tık' yok!

Siyasi literatürde 'pişkinlik' denince akla ilk gelecek isim Kılıçdaroğlu'dur artık!

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GELİRE GÖRE ELEKTRİK FATURASI!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde elektrik faturalarını gelir düzeyine göre sabitleyen düzenleme yürürlüğe giriyor.

Yeni düzenlemeyle üç farklı dağıtım şirketi gelir gruplarına göre fatura kesecek.

Yani zengin elektrik için daha çok ödeyecek. Böylece dar gelirlilerin üzerindeki fatura yükü azaltılacak.







Bunu Türkiye'de önerdiğinizde zengin düşmanı ilan edilirsiniz!

Oysa serbest piyasanın, kapitalizmin ağa babası ABD bunu yapıyor!

Bizde ise faturalarda dar gelirliye yardımı devlet üstleniyor. Ama devlet bu parayı vergilerle karşılıyor!

Ekonomik krizler bile zenginlere yarıyor! Yatırım yapmadan, paradan para kazanıyorlar!

Hep dar gelirli ve orta sınıf mı özveride bulunacak?

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YA TUTARSA TRANSFERİ

Fenerbahçe, piyasa değeri 11 milyon Euro olan Ryan Kent'i Glasgow Rangers'tan bedelsiz aldı.

Liverpool, akademisinde yetiştirdiği Kent'i önce küçük İngiliz takımlarına kiraladı. Beklenen patlamayı yapamayınca da Rangers'a sattı.

İskoçya'da 2021-2022 sezonunda iki gol, sekiz asist kaydeden Kent, 2022-2023'de ise 44 maçta sadece sekiz asist ve üç gole ulaştı.

Ve bu düşüşte olan futbolcu ile bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'dan dört yıllık sözleşme imzalandı!

Eğer Kent bekleneni veremezse dört yıllık maaşını toplu alır gider. Ve ikinci Bruma faciası yaşanır!







Beş yıllık görev süresinde 78 yeni futbolcuyu transfer eden Koç'un "Ya tutarsa" transferleri sadece Kim Min-Jae'de tuttu.

Fenerbahçe dokuz yıldır şampiyon olamıyor.

Trabzonspor'un 38, Beşiktaş'ın 15, Galatasaray'ın 14 yıl şampiyon olamadığı dönemler var ama Fenerbahçe taraftarı bu kadar beklemez!

Her sezon aynı hata yapılıyor. Yeni bir teknik direktör ve çoğu aynı mevkide olan birçok vasat futbolcu transfer ediliyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için kadro istikrarına, başarılı bir hocaya ve kaliteli futbolculara ihtiyacı var.

Eğer para kazanmak için Arda ve Ferdi satılırsa ve Kent gibi başarı garantisi olmayan 'ya tutarsa' transferleri yapılırsa Fenerbahçe yine hüsran yaşar!

Yıldız futbolcu için de Icardi örneğinde olduğu gibi Avrupa'da transfer sezonunun kapanması beklenmeli.

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MERKEZE ARAÇ GİRİŞİ PARALI OLSUN MU?

New York'ta trafiğin en yoğun olduğu Manhattan bölgesine araçla girmek artık ücretli olacak.

Manhattan'a girecek her bir araç, 9 ile 23 dolar arasında, saatlere bağlı olarak değişen giriş ücreti ödeyecek.

Elde edilen gelir ise şehir içi ulaşımı iyileştirmek için kullanılacak.







Londra, Milan, Stockholm, Bergen, Oslo gibi şehirlerde de benzer uygulamalar var.

Bu uygulama daha önce İstanbul için de gündeme gelmişti.

Özellikle, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih ilçelerinde merkezi semtlere araç girişi paralı olsa trafik rahatlar.

Tabii bunu yapmak için de daha çok metro istasyonu ve toplu taşıma aracımız olmalı.

İstanbul'un trafik sorununu çözmek için radikal hamlelere ihtiyaç var.

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BESTE: YAPAY ZEKA!

İnternet devi Meta, MusicGen AI adlı yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

MusicGen Al'a kısa bir metinle nasıl bir melodi istediğini yazıyorsun o da 12 saniyelik melodiler besteliyor.

Örneğin 'Operadaki Hayalet' müzikalinin temel melodisini hiphop, RB ya da pop tarzlarını karıştırarak beste yap diye emir veriyorsun.

Yapay zeka da yeni karma melodiler besteliyor.







MusicGen Al'ın kütüphanede 10 bin yüksek kaliteli ve lisanslı şarkısı var.

Gelecekte besteciler, kafalarındaki melodiyi, şarkı sözlerini, müzik tarzını yapay zekaya yazıp kısa sürede yeni bir şarkı üretebilecekler.

Asıl tartışma ise telif hakları cephesinde yaşanacak!

Şarkı sahiplerinin, eserlerinden yararlanarak yeni eserler oluşturan Yapay Zeka şirketlerine dava açacakları günler yaklaşıyor.

Gelecekte müzik yapmak için enstrüman bilmeye bile gerek olmayabilir.

Yapay zekanın farklı alanlarda tüm insanlığın bilgi ve tecrübe birikimini de hafızasında depolayıp yeni eserler üretmesi gelecekte en çok yaratıcı, zeki, iyi eğitimli insanları işsiz bırakacak!