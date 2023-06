Yetişkin içerik platformu OnlyFans'in Türkiye'de erişiminin engellenmesini destekleyenler de var eleştirenler de...

Meseleye 'özgürlükler' ve 'hayat tarzına müdahale' açısından yaklaşanlar kararı sansürcü buluyor. Aslında bu yaklaşım da tartışmaya açık. Bazıları sanki sosyal medya sitelerini melek gibi yansıtıyor.

Bu arada sosyal medyaya getirilen her yasağı savunmuyorum. Bazen saçma, gereksiz sansür kararları da alınıyor.

Önce özet geçelim: 2016'da kurulan 'OnlyFans.com' genelde erotik ve pornografik içerik üretilen bir dijital alan.

Belli bir ücret karşılığında burada hesap açıp erotik, pornografik paylaşım yapanlar abonelerinden ücret alıyorlar.

Pandemi ile birlikte Only- Fans'in üye sayısı inanılmaz arttı.

Platformda 150 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ve 1.5 milyonun üzerinde içerik üreticisi var.

5-50 dolar arasındaki ücretlendirme, değişebiliyor.







Bazıları pornografik paylaşımlarla aylık 10-20 bin doların üstünde gelir elde ediyor. Şarkıcı ve oyuncu Bella Thone gibi siteye katıldığı ilk 24 saat içerisinde 1 milyon dolar kazanan fenomenler de var.

İçerik üreticilerine ödenen yıllık miktar ise 5 milyar doları geçiyor.

"Para verilerek, bilerek, isteyerek abone olunan bir platforma devletin yasak getirmesi doğru değil" diyebilirsiniz. Keşke her şey teorideki gibi olsa!

18 yaş altı kız ve erkekler bile burada para karşılığı kendilerini pazarlıyorlar. Seks işçiliğinin sanal versiyonu diyebileceğimiz Only- Fans, hem gençleri yozlaştırıyor hem de sanal fahişeliği normal bir para kazanma yolu olarak gösteriyor.

Yaşı reşit olmayanların cinsel içerik paylaşması suç ama şirket "Siteyi kötü kullananlardan sorumlu değiliz, şikâyetleri değerlendiriyoruz" gibi bir yaklaşım içerisinde.







KARİYER PLANI OLDU!

Yani biz siteyi kurduk, kötü kullananlar varsa devlet mücadele etsin diyorlar. Etsin de hangi biriyle mücadele edilecek!

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon ve işsizlik gençleri OnlyFans gibi sitelerde kolay para kazanmaya yönlendiriyor.

18 yaşından küçük kızları bu siteye üye yapıp, abonelik şifresini alıp seks kölesi gibi çalıştıran mafyatik kişiler bile var.

Evet, fuhuş her yerde var. İsteyen istediğini yapıyor. Ama devletin görevi suçu önlemek. Gençler arasında salgın gibi yayılan, onları seks işçiliğine yönelten oluşumları engellemektir.

Asıl tehlike ise Instagram'ın abonelik sistemini ABD'de test ediyor olması. Mantık OnlyFans'e benziyor; ücret karşılığı içerik, görüntü paylaşmak!

Instagram, OnlyFans'a dönüşürse o zaman ne yapılacak?

Basit bir soru; kızınızın, oğlunuzun OnlyFans'te pornografik görüntüler paylaşıp para kazanmasını ve "Özgür bir kadın' diye hesap açmasını ister miydiniz?

Yoksa "Ama insanlar özgürdür. Hayat tarzlarına dokunma" mı derdiniz?

Tehlikenin farkında değilsiniz galiba! OnlyFans'te çıplak görüntü satma ergen gençlerin kariyer planları arasına girdi!

***



ALAN RAZI, SATAN RAZI MI?

OnlyFans'in kapatılması ile ilgili sosyal medyada farklı görüşler var. Bazılarını yorumsuz olarak paylaşıyorum:

■ "Çağdaş gözüküp bunlara 'ok' olanlara dehşetle bakıyorum. Yarın Twitter kapanır, öbür gün Netlix falan. Aferin böyle sansür talep etmeye devam edin."

■ "Dijital fuhuş sitesinde para kazanan kişileri içerik üreticileri diye meşru gösteremezsiniz. 18 yaş altı kızların cirit attığı, para kazanmak uğruna bize her yol mübahtır anlayışı ise yozlaşmış ve ilkesizleşmiş bir neslin habercisidir."

■ "Fuhuş tek bir sitede değil pek çok alanda yaygın durumda. Fuhuşla mücadeleyi bir siteye erişim engeli getirerek yapamazsınız. Fuhuşa sürüklenen kadınlara çıkış yolları yaratarak fuhuşla mücadele edilir."

■ "TikTok'un bile kapatılması gerekiyor. Ülkenin ahlak seviyesi yerle bir oldu."

■ "Ücretli aboneliğin olduğu bir ortamı sansürleyemezsin. Yetişkin insanlar para verip giriyor siteye. Alan razı, satan razı. Sanıyor musun ki şimdi ahlaksızlık bitecek? Twitter'da daha cüretkâr fotoğraflar göreceksin artık."







HAFİFE ALMAYIN!

■ "Bu tarz platformların genç neslin doğru ve yanlışı ayırt etme üzerindeki etkisini çok hafife alıyorsunuz. Yaygınlığı ve gençler arasında kabul görmesi ile endişe uyandırması gereken bu konunun üzerine gidilmesi geleceğe yönelik bir kültür politikasıdır."

■ "Yeni bir göç dalgası yaşanabilir. Ülkenin hayat kadınları batı ülkelerine göçebilir. Veda paylaşımını tahmin edebiliyorum; 'Türkiye bir eskortu kaybetti, ABD bir porno yıldızı kazandı."

■ "Fahişeliğin harika bir şey olarak lanse edildiği, poposunu millete göstermeyenin hor görüldüğü bir ortam olmuştu sosyal medya."

■ "Yasakçı zihniyete karşıyım diyenlerin kızı yarın bu mecrada poposunu, memesini pazarlarsa ne düşünürler acaba diyeceğim ama siz böyle bir dünyaya çocuk getirmiyordunuz değil mi? Pardon."

***



ÇEŞMEDEN SU İÇECEK MİYİZ?

Dubai'de plastik pet şişe kullanımını azaltmak ve su şişelerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla 'Dubai Can' projesi hayata geçirildi. Şehir genelinde 40 yeni su dolum istasyonu hizmete açıldı.

Eskiden İstanbul'un çeşme suyu içilirdi ve her mahallesinde bir çeşme olurdu. İSKİ skandalı sonrasında, Nurettin Sözen İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşanan büyük susuzluktan sonra çeşmelerden çamurlu su akınca, zamanla damacana suya geçildi.







Oysa yapılan son araştırmalar plastiğin içinde uzun süre bekleyen suların sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı.

İSKİ açıkladığı testlerde ise İstanbul'da çeşmelerden akan suyun rahatlıkla içilebileceğini gösteriyor.

Dubai'deki gibi su dolum istasyonları kursak hem karbon salınımı azaltırız hem de daha sağlıklı su içeriz hem de içme suyuna harcanan paradan tasarruf ederiz.