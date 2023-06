BioNTech şirketine koronavirüs Kovid-19 aşısından kalıcı sağlık zararları gördüğünü iddia eden yüzlerce insanın talebi doğrultusunda iki hukuk firması Almanya'da harekete geçti.

Kimliğinin gizli tutulmasını talep eden ilk davacı, aşının vücudunda yan etkiler bıraktığı iddiasıyla en az 150 bin Euro tazminat talep etti. Dün davanın ilk duruşması ertelendi.

BioNTech'in kurucuları Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin'i açılacak davalar yüzünden zorlu bir sürecin beklediğini söyleyenler var.

Nereden nereye... Covid-19 salgını her gün binlerce kişinin ölümüne neden olurken tüm dünya nefesini tutmuş BioNTech'in aşıyı yetiştirmesini bekliyordu.

'mRNA'nın yeni bir aşı teknolojisi olduğu, yan etkilerinin fazla olabileceği ve bunların gelecekte yapılacak araştırmalarla ortaya çıkacağı bilinerek bu aşılar yapıldı.

Çünkü bu aşı sürü bağışıklığına tek çare olarak görülüyordu.

Aşının ilk hedefi hastalığı önlemek değil, insanları yaşatmak, salgını önlemekti.

Aşı olup da virüs kapanlar oldu ama aşılardan sonra salgın geriledi.

BioNTech'e küresel çapta davalar açılsa da sonuç vermeyeceğine düşünüyorum.





GÖNÜLLÜ OLDUK!

Hatırlayın hepimiz aşı olurken her türlü yan etkiyi ve riski göze alarak kendi rızamızla aşıyı oluyoruz diye imza attık.

Sonra iki aşı yetmedi. "Nerede üçüncü, dördüncü aşı" diye baskı yaptık.

Aşılardan sonra ölüm oranları hızlı bir şekilde düşmedi mi? Bu sayede Kovid-19 yasaklarını kaldırıp normale dönmedik mi?

Şimdi salgına karşı 'sıfır' tedbirle hayatımıza devam etmiyor muyuz?

Ha aşı yaptırmayıp, salgını atlatanlar şanslı mı? Şanslı ama aşı yaptırmayanların salgının geçmesine fazla katkısı olmadı!

Hatta aşı yaptırmayanların, aşı yapanların yarattığı bağışıklık zinciri sayesinde hayatta kaldıklarını bile söyleyebiliriz.

Özetle bu davalardan hiçbir şey çıkmaz!

***



HIZLI YAŞADI, SAĞ POPÜLİZMİN KİTABINI YAZDI

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan...

1990'larda dünyanın en başarılı futbol kulübü AC Milan'ın sahibi olan... İtalya'da ticari TV'yi icat eden...

Medya ve emlak imparatorluğu kurarak İtalya'nın 10 yıl boyunca en zengin kişisi kalan...

Vergi kaçakçılığı ile yargılandığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırılan... Sayısız skandalın müsebbibi... İtalya denince akla ilk gelen siyasetçi Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.







Berlusconi'nin hataları, günahları vs. eleştirilecek çok yönü var. Örneğin reşit olmayan eskortlar da dahil olmak üzere genç kızların katıldığı kötü şöhretli 'Bunga Bunga' seks partileriyle ilgili davalar!

Aslında Berlusconi, banka çalışanı bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 1936'da Milano'da hayata 1-0 yenik başladı.

Bir müzik grubunda kontrbas çaldı. Yolcu gemilerinde şarkıcılık yaptı. Hukuk okurken, Milan'ın tribün çocuğuydu.

İlk servetini inşaat sektörüyle yaptı. Hikâyenin geri kalanını biliyorsunuz. Berlusconi sıfırdan bir imparatorluk kurdu.

Futboldan medyaya, siyasetten iş dünyasına her alanda hep kazandı. Koalisyonlarla boğuşan, siyasi istikrarın olmadığı Avrupa'nın fakir ülkesi İtalya'ya istikrar kazandırdı.

Ekonomik büyüme artarken işçi sınıfı çok ezildi ama İtalya bugün Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri. Berlusconi aynı zamanda sağ popülizmin 'kitabını yazmış' kurt siyasetçiydi. Kazanmak için her şeyi yapardı ve yaptı.

Özetle Berlusconi büyük bir 'winner' (kazanan) kişilikti! Ve hayatı dolu dolu yaşadı!

***



KİM HAKLI?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde satılık bir daireye geçtiğimiz aylarda asılan ilan gündem olmuştu.

Komşusundan rahatsız olan ev sahibi, ilana "Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazmıştı.

İlanda yakınılan A.K. isimli kişi, ilanı gördüğünde çok üzüldüğünü, dört yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını belirterek mahkemeye başvurdu.







Ve mahkeme balkon camına asılı ilanı, 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.

Bu olay sonrası başta komşusunu ilanla şikayet eden kişinin haklı olduğunu düşünülerek yorumlar yapıldı.

"Ev alma, komşu al" dendi.

Peki, ya A.K. haklıysa. İlanı yapıştıran kişi olayları abartıyorsa, komşusuyla boş yere inatlaştıysa! O zaman ne olacak?

Eğer A.K. doğruyu söylüyorsa tazminat davası açabilir!

Öte yandan ilan sahibi de evini satma pahasına komşusundan şikayetçi olduğunu söylüyor. Bir insan bunu niye yapsın ki?

Kim haklı karar vermek zor! Belki de alt komşu Oscar'lık oynuyor!

Günümüzde komşuluk ilişkileri gerçekten zor.

***



77!

Ajda Pekkan, önceki gece verdiği konserle Kuruçeşme'yi salladı.

Üstün sahne performansı dinç fiziği ve cesur pembe transparan sahne kostümüyle büyük beğeni topladı.

Geçirdiği sayısız estetik operasyonlar yüzünden bazen espri konusu oluyor ama sonuçta Ajda Pekkan 77 yaşında dimdik ayakta.







Ve genç kızlara taş çıkartacak bir enerjiye sahip.

İlerlemiş yaşına rağmen modayı ve trendleri de çok iyi takip ediyor.

Bu yaşta bu zarafet ve dinçlik alkışı hak ediyor.

Fotoğrafa bakınca kim Ajda'nın 77 yaşında olduğunu düşünür?

***



Altyazı

"Hayata anlam veren şey; ölümdür. Günlerinin sayılı olduğunu bilmektir." (Doctor Strange)