Arda Güler gidecek mi, kalacak mı? Fenerbahçeliler şu sıralar en çok bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Arda'nın sözleşmesi gereği, bir sezon boyunca resmi maçlarda 1500 dakikayı doldurmaması halinde serbest kalma bedelinin 5 milyon Euro olacağını aylar önce yazmıştım.

Neyse ki, inatçı Jesus ikna edildi ve Arda 1500 dakika sınırı geçti.

Ancak sözleşmede bu sınırı geçmesi halinde serbest kalma bedelinin 17.5 milyon Euro olacağı yazıyor.

Bu fiyat Avrupa devleri için çerez parası!







Tabii Fenerbahçe'nin Arda'nın bir sonraki satışından yüzde alma hakkı da var.

Sosyal medyanın ünlü transfer habercisi Fabrizio Romano da "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri sadece 17.5 milyon Euro" yazınca Arda'nın gideceği yönünde yorumlar arttı.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi önceki gece Arda'nın annesi Serap Güler de ağlayan emoji işaretiyle "Her seçim bir vazgeçiştir" paylaşımı yapınca ortalık karıştı.

Serap Hanım'a birçok esprili yanıt geldi.

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, Sezan Aksu'nun 'Doyamadım, doyamadım' şarkısı eşliğinde "Umarım Serap Hanım, Arda ile ilgili değil de, Netflix'te dizi, film, izleyip yorum yazmıştır.

Umarım" dedi.

Bence yorumlar arasında en komiği "Abla umarım enişteden ayrılıyorsundur" diye yapılan paylaşımdı.

Arda'nın yerinde olsam daha iyi gelişeceğim ve sonrasında dev kulüplere transfer olabileceğim bir Avrupa takımını seçerdim. Ama bir yıl sonra!

Avrupa'ya gidip bekleneni veremeyen başka yıldız adaylarımız olduğu unutulmasın! Arda'nın fizik olarak da hazır olması gerekiyor.

Arda, Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp giderse hem kulübe daha çok para kazandırır hem de taraftar onu hiç unutmaz!

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KOMBİNE SAHIPLERINİ KIZDIRACAK HABER

Beşiktaş Kulübü, yeni sezonda kombine sahiplerinden, izleyecekleri Avrupa maçlarından ekstra para alacağını açıkladı.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ve play-off müsabakalarında kombine sahiplerine, aynı koltuklarını satın alma hakkı tanınacak ve bilet fiyatında yüzde 25 indirim uygulanacak.







Grup müsabakalarında ise aynı şartlara sahip taraftarlara yüzde 15 indirim uygulanacak.

Stadın açıldığı tarihten itibaren her sezon kombine alanlara ise tüm Avrupa maçlarında aynı koltuklar yüzde 50 indirimle verilecek.

Üç büyüklerin neredeyse kombine biletlerinin tamamını sezon öncesinde satmalarına rağmen yükselen döviz kurları yüzünden geliri düşüyordu.

Takımlar, Avrupa'da çeyrek finale kalsa da ya da ünlü bir Avrupa takımıyla maç yapsa da aynı parayı kazanıyordu.

Ve bu işten en çok tribün karaborsacılar şanslı çıkıyordu.

Kombine biletlerden Avrupa ve derbi maçlarında yüksek kazanç elde ediyorlardı.

Aslında bazı Avrupa ülkelerinde büyük maçlarda kombine geçerli olmuyor. Böylece büyük maçlarda daha çok gelir elde ediyorlar.

Kombine bilet sahibi olsam ben de bu duruma kızardım ama kulüp gelirleri de düştü!

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DONDURMA DEĞİL 'BİTKİSEL YAĞLI SÜTLÜ BUZ'!

Gıda ürünleri üzerine bilgilendirici paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabında, Türkiye'de çok satan bazı dondurma ürünlerinin etiketlerinde 'dondurma' yazmadığı bilgisi paylaşıldı.

İçeriğinde yüksek oranda şeker, bitkisel yağ ve katkı maddesi bulunan bu ürünler düşük oranda süt içerikleri sebebiyle dondurma kategorisine giremiyormuş.







Örneğin bazı dondurmaların etiketlerinde 'Bitkisel yağlı sütlü buz' yazıyor.

Ürün adları ve sloganlarında da kelime oyunları yapıp tüketiciyi yanıltıyorlar.

Oysa aynı markalar, Avrupa'da bol sütlü gerçek dondurma satıyor. Herhalde "Ne verirsek yiyor bunlar" diye düşünüyorlar.

Sadece dondurma değil çikolatadan hazır dondurulmuş gıdalara birçok küresel marka, Türkiye'de düşük kalitede ürünler satıyorlar.

Biz veliler de çocuklarımıza bu sağlıksız, düşük kalite ürünleri alıyoruz!

Evet, ürün etiketleri hem karışık hem de okunmayacak şekilde küçük yazılıyor. Siz yine de gıda ürünlerinin etiketlerini iyi inceleyin!

Küresel markalar için Türkiye'de dünya ile aynı kalitede ürünler satmaları için yasal düzenlemelere ihtiyaç var!

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SUÇUN BEDELİ ÖDENMEZSE...

Beyoğlu'nda katledilen Rus turist Vyacheslav Vasilievich ile ilgili acı gerçekler ortaya çıktı.

Turist, telefonunu kaybetti ve saniyeler sonra kendisini öldürecek şahıslardan yardım istedi.

Şahıslar, yardım etmek yerine Rus gencin parasını almak istediler, amaçlarına ulaşamayınca kalbinden bıçakladılar.







Haberin asıl önemli detayı ise kavgaya karıştığı belirtilen Şervan Y.'nın 29 suç kaydı, katile bıçağı veren Umut A.'nın dokuz suç kaydı ve katil Cihan K.'nin 17 suç kaydı çıktı.

Aflar ve ceza indirimleri yüzünden sokaklarımız güvenli değil. Birini öldürüp birkaç yılı hapis yatıp çıkanlar her an karşınıza çıkabilir!

Trafik, park yeri, kedi köpek tartışmaları gibi sudan sebepler yüzünden neden cinayetler işleniyor sanıyorsunuz?

Tartıştığınız, kavga ettiğiniz kişinin onlarca suçtan sabıkalı olma ihtimali yüksek!

Daha çok cezaevine ve daha ağır cezalara ihtiyaç var. İnsan dövmenin de suçu ağır olmalı! Dövenin yanına kar kalıyor!

Bir daha 'af' gündemimizde olmamalı. Suç işleyecek kişi bedelinin ağır olacağını bilmeli!

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HERKES DÜŞER AMA...

2023 Elle Style Awards'da Melike Şahin, ödül vermek üzere sahneye davet edildiğinde ona eşlik eden bir sosyal medya fenomeni, yere düştü.

Düşerken de Melike'nin elini bırakmadı. Neyse ki, Melike daha güçlü çıktı, düşmedi.

İnsanlık hali olur böyle şeyler. Herkes düşebilir. İlginç olan düşen kişinin, sanatçıları en küçük hatalarında yerin dibine sokan, onlarla hunharca dalga geçen bir fenomen olması.

Bu gol kaçıran futbolcuya söylemediğini bırakmayan futbol yorumcularının halı saha maçlarında daha 10 dakikada nefesinin kesilip, yere yığılması gibi bir durum!

Biz yazarlar, yorumcular, eleştirmenler, fenomenler vs. eleştirerek para kazanıyoruz.

Ama eleştirmek kolay, sanatçı olmak ve üretmek ise daha zor! Hep bunun bilincinde olarak yorum yapmakta fayda var diye düşünüyorum.