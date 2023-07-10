"Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki... Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki...''

Ah be Özkan abi, bu sefer üzdün bizi. Uzun süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Kanseri iki kez yenmişti ama üçüncü savaşında kaybetti Özkan Uğur.

1970 yılında başlayan müzik kariyeri onu 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile 'Kaygısızlar' grubunda buluşturmuştu.

Daha sonra Erkin Koray ve Barış Manço ile Kurtalan Ekspres ile devam etti.







Tekrar Alanson ve Güner ile yolları birleşti ve MFÖ efsanesi doğdu. Şimdi bu efsane yetim kaldı.

Özkan abi hakkında yazılacak söylenecek çok şey var. Belgesellere, filmlere konu olacak bir hayat hikâyesine sahipti. Çılgın deli dolu ve çok iyi, güzel bir abimizdi.

Onun haberini, röportajını yapmak bile büyük keyifti.

Hani her masada olması gereken, ortamı şenlendiren, pozitif enerjisiyle insanlara mutluluk aşılayan insanlar olur ya... Özkan abide bunların fazlası vardı.

Entelektüel bir müzisyendi. Hem bas gitar çalardı, vokal yapardı hem de şarkı sözleri de yazardı.

Oyunculuktaki yeteneği geç fark edildi ama o arayı çabuk kapattı.

Diziler ve filmleriyle de insanlara mutluluk dağıttı.

'Eşkıya' filminde az ama öz oynadı. 'İkinci Bahar' dizisinde 'Şecaattin' ve 'Cennet Mahallesi'nde 'Üçkâğıtçı Beter Ali' rolleriyle hafızalara kazındı.

Cem Yılmaz'la 'G.O.R.A', 'A.R.O.G.', 'Yahşi Batı' filmlerinde yine güldürdü.

Oynadığı reklam filmleri bile gündem olurdu. Ülkedeki fındık satışlarını bile artırdı.

Özkan abiyi anlatmaya satırlar yetmez. Hem büyük bir sanatçıyı hem de güzel bir insanı kaybettik.

Allan rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

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BU KARAR TWİTTER'I BİTİRİR Mİ?

Elon Musk, Twitter'da içerik üreticilerinin görüntülenme başına para kazanacağını söyledi.

70 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Threads'e geçenlere karşı ilk başta mantıklı bir karar gibi gözüküyor.

Yeni sistemi, tıpkı YouTube'da olduğu gibi video temelli olacak. Twitter tarafından doğrulanan içerik üreticileri, paylaştığı videoların görüntülenme sayısına bağlı olarak gelir elde edecek. Twitter'a emek harcayıp büyük takipçi sayılarına ulaşanlar için sevindirici bir haber bu. Ancak Twitter'in mevcut trafiği pazar yeri gibi karma karışık ve yoğundu. TT olan başlıklara tıkladığınızda bile TT olan konuyu, haberi öğrenemiyorsunuz.







Milyonlarca insan TT listesindeki hashtag'leri kullanıp saçma sapan paylaşımlar yapıyor. Şimdi YouTube'daki gibi görüntülenme başına para kazanılacaksa Twitter'da etkileşim kasanların sayısı kat kat artar. Bu da Twitter'ı TikTok benzeri bir çöplüğe dönüştürür.

Bu arada Twitter'ın yaratıcısı Jack Dorsey, Mark Zuckerberg'in Threads'ini sosyal ağın bir başka klonu olarak nitelendirdi ve uygulamayı Twitter'ın tasarımını ve işlevselliğini tamamen kopyalamakla eleştirdi.

Ve "Uçan arabalar istiyorduk, onun yerine yedi Twitter klonumuz oldu" diye esprili bir paylaşım yaptı. Gönderiyle birlikte Threads, Twitter, Mastodon, Bluesky ve Not Boring gibi platformların ara yüzlerini gösteren bir görsel de yayınlandı. Threads'in Twitter'ı kopyalayarak piyasa girmesi ucuz bir yaklaşım.

Sosyal medya da şimdiden bıkkınlık yaratmaya başladı. Yeni parlak bir fikir çıkana kadar sosyal medya kendini yavaş yavaş tüketir!

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KENDİSİNE YATIRIM YAPTI

Jorge Jesus, Arda Güler'in Madrid'deki imza törenini izlerken onu oynatmadığı için utanmış mıdır acaba? Ali Koç ve taraftarın baskısı ve sözleşmede yer alan 1500 dakika oynama şartı olmasaydı Arda'yı oynatmayacaktı.

Ama çocuk o kadar yetenekliydi ki, sahada yer aldığı 15-20 dakikalık kısıtlı sürelerde bile ya asist yaptı ya da gol attı.

Ülkemizde birçok yıldız adayı bekleneni veremedi.







Arda'yı diğerlerinden ayıran ise Kartal döneminde ilk forma bulmaya başladığı dönemde bir röportajında söylediği şu sözlerdi:

"Araba, ev ve benzeri şeyleri ileride rahatlıkla alırım. Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum. Zaten futbol benim işim..." 17 yaşında bir çocuk kulübün imkanları dışında kendine dört koç tuttu.

Yeteneğinin üstüne çok çalıştı, sabretti ve şu an dünyanın en büyük futbol kulübüne transfer oldu.

Kendine yatırım yapan kazanır!

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İLK 11'DE İZLER MİYİZ?

Arda Güler için asıl mücadele yeni başlıyor. Real Madrid'de düzenli oynamak bu büyük takıma transfer olmaktan daha zor.

Real Madrid'in orta sahasında 103 milyon Euro'ya Dortmun'dan transfer edilen Jude Bellingham ve Rennes'den 31 milyon Euro'ya alınan Eduardo Camavinga var.







İkisi de 20 yaşında ama maç tecrübeleri Arda'dan kat kat fazla.

Gençleştirme operasyona girişen Madrid'in orta sahasında yine Aurelien Tchouameni (23), Federico Valverde (25), Dani Ceballos (26) gibi büyük yetenekler Arda gibi forma şansı arayacak.

Bitmedi! 33 yaşındaki Toni Kroos ve 37 yaşındaki Luca Modric gibi iki efsane de orta sahanın vazgeçilmezleri.

Bu sezon Arda için ısınma, takıma alışma süreci gibi geçebilir. Bu geçiş sürecinde onu ilk 11'de çok izleme şansı bulamayabiliriz.

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MBAPPE'NİN KAÇIRILMA KORKUSU

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Kamerun'da yaşayan babasının evine ziyarette bulundu.

Mbappe'nin kaçırılma ihtimaline karşı alınan önlemler ise gündem oldu.







Mbappe askerler sarmasına rağmen yaşanan kargaşa ve kaos karşısında "Ben nereye düştüm" der gibi korku ve şaşkınlık dolu bakışlarla etrafına bakıyordu.

Dünyanın en çok kazanan futbolcusunun babasının köy gibi bir yerde yaşaması ilginç.

Ünlü futbolcu Fransa'ya dönünce babasının kaçırıldığı haberlerini okursanız şaşırmayın.

Mbappe gitmişken bari köyüne yol yaptırsaydı.

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Altyazı

"Mutlu olmanın tek yolu sevmektir. Sevmezseniz hayatınızı boşa yaşarsınız." (Hayat Ağacı)

