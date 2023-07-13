İsviçre'de yaşayan Turgut Erat adlı bir Türk, patronuyla arasında geçen diyalogu sosyal medyadan paylaştı:

"Mesai saati dışında aradığım için çok özür dilerim' dedi. Sonra ekledi 'Yarın çok sıcak olacak (36 derece), bu nedenle yarım gün çalışacağız. Belki ailenle plan yapmak istersin' dedi. Oysa ben iki yıl öncesine kadar İstanbul'da yaşıyordum. Alışık değilim."

Ne güzel patronlar varmış değil mi?







Yurt dışı övücüler hemen bu paylaşıma yücelten "Coğrafya kaderdir" gibi yorumlar yaptılar.

Oysa İsviçreliler sıcaklara alışık değiller. Onlar için 36 derece olağanüstü bir durum. Ne olursa olsun İsviçreli patron kibar ve anlayışlı biriymiş.

Bence coğrafya, değil patron kaderdir! Pollyannacılık oynamak istemem ama ülkemizde de anlayışlı, çalışanını koruyan patronlar var.

Elbette bazı patronlar nükleer bomba patlasa bile çalışanına izin vermez. Bazıları da çalışanı korur.

Çalışanının mutlu olmasının iş verimini artırdığını bilir.

Özetle genelleme yapmak doğru değil.

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İCARDİ VE PAREDES'İN MALİYETİ NASIL KARŞILANACAK?

Mauro Icardi, Süper Lig'in çok üstünde bir kaliteye sahip. Dengeleri bozan, takım arkadaşlarının bile performansını artıran bir star.

Eğer Galatasaray, Icardi ve Arjantinli yıldız Leandro Paredes'i kadrosuna katarsa şampiyonluğu yarı yarıya garantiler.

Icardi'nin Suudi Arabistan'dan dört yıl için yapılan 100 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ve Galatasaray'ın yıllık 7,5 milyon Euro (Bonuslarla birlikte 10 milyon Euro olabilir) teklifini kabul ettiği iddia ediliyor.

Böyle bir şey olabilir mi?







Hadi Icardi, Arabistan'a gitmek için daha erken dedi ve Avrupa'da kalmayı tercih etti.

Peki, Şampiyonlar Ligi'nde oynaması kesin takımlardan gelen teklifleri de Galatasaray aşkına kabul etmedi mi?

Icardi'nin güncel piyasa değeri 19 milyon Euro.

Arjantinli yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın büyük takımlarında rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi.

Hadi özel hayatı yüzünden büyük takımlar onu almak istemiyor.

Ama Juventus, Milan gibi takımlarda çok rahat oynayabilir.

Her şey Galatasaray'ın istediği gibi gelişti diyelim, Icardi'nin yıllık kazancı ve bonservisi nasıl karşılanacak?

Galatasaray'ın bu sezon harcama limiti yüzde 30 sapmayla birlikte 1.926.591.771 TL. Bu limitle Icardi, Paredes ve diğer futbolcuların maliyeti nasıl karşılanacak?

Maliyetten kurtulacak denilen PSG, Icardi'yi, Paredes'i değerlerinin yarısına satacak kadar Galatasaray'ı çok mu seviyor?

PSG hayrat çeşmesi mi?

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ALİ KOÇ YİNE VASATLARI MI TOPLUYOR?

Galatasaray, Mauro Icardi ve Leandro Paredes gibi starları almak üzereyken Fenerbahçe EYT'den emekli Edin Dzeko, İskoçya'da bile tutunamamış Ryan Kent ve Beşiktaşlı Wellington ayarında Alexander Djiku'yu aldı.

Ali Koç, yine ya tutarsa transferleri yapıp vasatları mı topluyor?







Eljif Elmas'ı 16 milyon, Min-Jae Kim'i 18 milyon, Arda Güler'i de 20 milyon Euro'ya satmak büyük bir başarı ama Koç, kelepir futbolcu almayı seviyor.

Takımda kalması gereken futbolcuları satıyor. Ve her sene King, Pedro, Rossi, Max Meyer, Tisserand, Max Kruse, Tolgay Aslan, Samatta gibi faydası dokunmayacak futbolcularla kadroyu dolduruyor.

Sonra da bu futbolcuları satmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'nin 'ya tutarsa' transferleri yerine şampiyonluğu getirecek kaliteli futbolculara ihtiyacı var.

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İHTİYAÇ SAHİBİ DİLENCİ VAR MI?

Sapanca'dan Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci "Yıllardır bu işi yapıyorum, gerçekten ihtiyaç sahibi olan dilenciye binde bir denk gelirsiniz" dedi.

Çıkan haberlerde de görüyoruz. Dilencilerin ceplerinden on binlerce lira çıkıyor.

Evi, arabası, daireleri olanlar... Doktorlardan, mühendislerden daha çok kazananlar bile var!







Kazançlarını kayıt dışı tuttukları için birçok dilenci ayrıca sosyal yardım da alıyor!

Benim asıl isyan ettiğim konu çocukları dilencilikte kullanmaları. Zavallı çocukları soğukta, sıcakta yerde tutuyorlar.

Okula gitmesi gereken çocuklar trafikte cam silip dilencilik yapıyor.

Hadi dilencilerle baş edilemiyor bari dilencilerin çocuk sömürüsüne son verilsin!

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GURURLU KÖPEK SAHİPLERİ!

Çocuklarını parka götürenler, köpek, kedi dışkısına basma olasılığının yüksek olduğunu bilirler.

Birçok kez çocukların ayakkabılarını yıkadığımı bilirim. Meğer bunu yaparken riske girmişim.

Yapılan araştırmalara göre köpek dışkısı salmonella, e. coli, giardia gibi insanlarda hastalığa neden olan mikroorganizmalar ve iç parazitler içerebilir.







Sadece parklarda değil Beşiktaş'ın en nezih kaldırımlarında, sokaklarında yürürken bile köpek dışkıları görüyorum.

Elbette yanlarında torba taşıyıp, dışkıyı hemen torbaya koyan köpek sahipleri de var.

Ne yazık ki, bazıları eğilip köpeğinin dışkısını alamayacak kadar gururlu!

Köpek gezdiriyorsan, dışkısını da torbaya koyacaksın. Bu kadar basit!

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DEDEM SAĞ OLSUN!

Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden muhalifler bile CHP liderinin koltuk hırsı karşısında pes ettiler.

Gece gündüz siyasi paylaşım yapan muhalif gazeteciler, sanatçılar, fenomenler bile tatil moduna girdi.

Bu aralar ben de siyaset yazmamaya çalışıyorum. Aslında yazacak konu çok ama bir yılı aşkın bir süredir devam eden seçim gündemi yüzünden vatandaş siyasete doydu.







Siyasi yazılar fazla ilgi çekmiyor.

Lakin Memleket Partisi, 10 Gelecek ve 10 Saadet partisi vekillerin birleşerek kurdukları TBMM'nin 6. grubun ilk grup toplantısıyla ilgili "Tweet bu kadar" diye paylaşım yapınca yazmadan edemedim. .

Zekice bir espri.

Millet İttifakı'na yüzde 1 bile katkısı olmayanlar CHP listesinden vekillikler kapıp grup bile kurdular, iyi mi?

"Hesap uzmanı dedem sağ olsun" da diyebilirlerdi.

Kılıçdaroğlu, kendi seçmeni hariç herkesi mutlu ediyor!