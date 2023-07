TikTok fenomeni ve şarkıcı olduğu söylenen Aisu isimli bir genç kız, ismini açıklamadığı bir orduevinde emekli paşalarla video çekip "Paşa ve komutanlarla çay keyfi" notuyla paylaştı.

Normalde gündem olmayacak bir videoydu.

Aisu'ya, "Orduevine nasıl girdin?" diye soranlar olmuş. "Dedem emekli öğretmen albay, 94. yaş gününü kutlamak için çay pasta yapıyorduk..." diye bir paylaşım yaptı.

Paşa torunlarının orduevine girmesi normal. Askerlerin aile bireyleri genelde orduevlerinde vakit geçirirler.

★★★

Aisu da albay emeklisi dedesini ziyaret etmiş. Videoda da rahatsız edici bir durum yok. Dede, torun gayet sevimliler.







Videoyu gündem yapan ise Aisu'nun dedesiyle çekim yaparken yan tarafta Genelkurmay Eski Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun gözükmesiydi.

28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı olan ve ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten emekli Orgeneral Kıvrıkoğlu, "İrtica bin yıl sürecek olsa, 28 Şubat da bin yıl sürer" sözüyle tarihe geçmişti.

28 Şubat postmodern darbe olarak tarihe geçti ve etkisi kısa sürdü. Kıvrıkoğlu da emekli oldu.

Kıvrıkoğlu'nun yıllar sonra bir TikTok videosuyla karşımıza çıkması enteresan. Hayat ne garip.

***



SANDAL SAYESİNDE ADINI DUYURDU

Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilen Uzi adında bir şarkıcı varmış.

Hayranları kusura bakmasın, adını ilk defa duyuyorum. Belki de ben yaşlandım.

Her neyse Uzi, ekonomi biletlerini kabul ettiğini ve asıl meselenin sahneye Mustafa Sandal'dan sonra çıkmak olduğunu belirttiği bir paylaşımda bulundu.







Z KUŞAĞI DİNLİYOR

Mustafa Sandal da Uzi'ye kibarca yapıştırdı cevabı:

"Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet 'hit' olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın..."

Elbette Sandal'ı dinleyen kesim şimdi çocuk büyütüyor, erken emeklik peşinde. Uzi'yi ise galiba Z Kuşağı dinliyor. Lakin Türk pop müzik tarihine geçmiş Sandal'dan "Ben sonra çıkarım" diyecek kişinin gerçekten yeni bir star olması gerekir.

Uzi belki de ömrü boyunca çalışsa Sandal'ın milyonlar satan albümlerinin yanına bile yaklaşamayacak!

Belki de Uzi katılmaktan son anda vazgeçtiği konser için gelen tepkiye cevap olarak Sandal'ın ismini öne atarak bir taşla iki kuş vurmaya çalıştı.

Artık Uzi, Sandal kendine cevap verdiği için ve adını duyurduğu için sevinebilir!

***



KAVGA BÜYÜYOR KÜFÜR DE ETTİ!

Meta şirketi, kısa bir süre önce Twitter'a rakip olarak Threads adında yeni bir platformu kullanıma sundu.

Bu durum Twitter'ın sahibi Elon Musk'ı kızdırdı. Çünkü Threads, Twitter'ı kopyaladı!

Threads'ın kullanıcı sayısı kısa sürede 100 milyona ulaşınca Musk'ın avukatı, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'i kasıtlı olarak taklitçi bir platform oluşturmakla suçladı.

Musk da attığı bir tweet'te "Rekabet iyidir ancak kopya çekmek değil" dedi.

Ve böylece Musk ile Zuckerberg arasında ağız dalaşı başladı. Birbirlerine dava tehditlerinde bulundular.

Hatta Musk, kafes dövüşü teklifinde bulundu.

Zuckerberg de Musk'a "Konum at" diye yanıt verdi.

Daha sonra fast-food zinciri Wendy's'in resmi hesabından yapılan Thread paylaşımında Zuckerberg'e "Onu gerçekten kızdırmak için uzaya gitmelisin" yazıldı.







Zuckerberg bu paylaşıma gülme emojisiyle karşılık verdi.

Musk ise Wendy's'in hesabından yapılan bir Threads paylaşımına küfürlü bir yanıt verdi.

Dünyanın en zengin insanı rakibi Zuckerberg için "Zuck is a cuck" "Zuck bir g.vat" diye küfür etti, iyi mi?

Evet, Mars'a insan göndermeyi planlayan dünyanın en zengin insanı bile sinirlenince küfür edebilir. İnsanlık hali.

Ama Musk'ın bu küfürlü paylaşımı 147,5 milyon takipçisi olan Twitter hesabından yapması "Yuh" dedirtecek bir olay.



MUSK AVANTAJLI

Bu küfürlü tartışmayı artık kafes dövüşü çözer!

Boy ve kilo açısından da Musk daha avantajlı. 1,87 metre boyunda ve 85 kilo. Zuckerberg ise 1,71 metre boyunda ve 70 kilo.

Öte yandan Musk 51 yaşında, rakibi daha genç 39 yaşında.

Musk daha önce karate, tekvando ve judo dersleri aldığını söylemişti.

Ama Zuckerberg Japon dövüş sanatı Jiu Jitsu'da çok iddialı. Geçtiğimiz aylarda Redwood City'de düzenlenen Jiu Jitsu turnuvasında altın madalya kazandı.

Bence Musk, Zuckerberg'e hiç gözükmesin!

***



GAZETECİLER YAPAY ZEKAYA KARŞI

Büyük bir çevrimiçi medya şirketi olan G/O Media, sitelerinde yapay zekâ içeriğinin denemelerine başlayacağını duyurdu.

Mashable Türkiye sitesinin haberine göre; G/O Media ve The Onion çalışanlarını temsil eden sendikalar da şu açıklamayı yayınladı:

"Bu haber karşısında dehşete düştük. Gazetecilerin sıkı çalışmasının yerini, yalanlar yaratmak ve gerçek yazarların çalışmalarını intihal etmekle ünlü güvenilmez yapay zekâ programları alamaz.''

Gerçekten sonu gelmeyecek bir tartışma bu. Evet, yapay zeka en deneyimli editörlerden bile kat kat fazla bilgiye sahip ve daha hızlı.

Lakin yapay zeka insanların ürettiği yazılı metinlerden intihal yaparak çalışıyor.







ESKİ BİLGİLERDEN KOPYA ÇEKİYOR

CNET, Men's Journal ve BuzzFeed gibi önemli siteler de yapay zekaya yazı ve haber yazdırmayı denedi. Söylenenlere bakılırsa yapay zekanın ilk yazı denemeleri hatalar ve intihallerle dolu.

Yakın gelecekte birçok telif davası açılacağını şimdiden görür gibiyim.

Çünkü bu teknoloji doğası gereği internette elde ettiği bilgiyi sentezleyerek yeni bir şekle sokuyor. Yani gazetecilerin yazdıklarından kopya çekiyor.

Bakalım bizim medyada yapay zeka denemeleri nasıl sonuç verecek?

***



Altyazı

Eğer bir şeyde iyiysen, onu asla bedavaya yapma. (The Joker)