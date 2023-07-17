Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin komisyon oluşturmasına karşı çıkarak "50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar" dedi.

Tarafsız bir komisyonun hazırlayacağı raporu görmeden karşı çıkmak anlamsız.

Şu an futbol gündeminin ana tartışma konusu 1959 yılı öncesi şampiyonluklar. Bu konuyla ilgili daha önce de yazdım.

1959 öncesinde farklı bölgelerdeki turnuvalarda bölge birincileri Türkiye Futbol Şampiyonası'na katılır, maçlar eleme usulüyle oynanır ve kazanan Türkiye Şampiyonu sayılırdı.







Ama 1959 öncesini yok sayanlar; "1959'dan sonra profesyonel yapı oluşturuldu, önceki şampiyonluklar sayılmaz" diyor. Bir diğer bahane ise; o zaman takımlar amatörmüş, ligi kazanmak kolaymış.

O yıllarda Avrupa'da bizdekine benzer statüde şampiyonluklar belirlenirdi. Örneğin İtalya Futbol Federasyonu 1922 yılındaki ulusal organizasyonları kazananların bile şampiyonluğunu kabul etti. Bizde neden bu yapılmıyor? Galatasaray'ın şampiyonluk yıldızları fazla kalsın diye mi? Bu adil bir yaklaşım mı?







1959'dan önceki şampiyonlukların kabul edilmeyerek toprak sahalarda ter dökmüş, bazıları vatan kahramanı futbolcuların hakkı yenmektedir!

Meseleyi sadece Fenerbahçe açısından değerlendirmek de doğru değil. 1959 yılı öncesi Beşiktaş'ın yedi, Gençlerbirliği'nin iki, Harpokulu'nun iki, Ankara Demirspor, Eskişehir Demirspor, Göztepe, Galatasaray, Güneş, Ankaragücü, İstanbulspor, Muhafızgücü ve Harbiye takımlarının da bir şampiyonluğu var.







Galatasaray'ın, Fenerbahçe gibi sayılmayan dokuz şampiyonluğu olsa hakkını aramayacak mıydı?

Beşiktaş'ın 1959'dan önceki iki şampiyonluğunun resmi olarak geçerli sayılması da tartışmalı bir karar! Diğerleri neden kabul görmüyor?

Ve en önemlisi; Beşiktaş neden kalan beş şampiyonluk için başvuru yapmıyor?

1959 öncesi şampiyon olmuş bütün takımlar hakkını aramalı!

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DÜNYAYI BEYAZA BOYAYALIM!

Küresel ısınmayı durdurmak için Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 2'sinin beyaza boyanması gerekiyor.

Bu öneri kulağa absürt geliyor ama açıklamayı yapan Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Jeremy Munday.

Ünlü bilim insanı, yakın zamanda geliştirilen ve üzerine düşen ışığın yüzde 98'ini yansıtabilen beyaz bir boya kullanmayı öneriyor.

Yazın nasıl güneşten az etkilenmek için açık renkli giysileri tercih ediyorsak dünya yüzeyi güneş ışığını ne kadar çok yansıtırsa yüzey ve atmosfer o kadar az ısınır.







Asıl sorun dünya yüzeyinin yüzde 2'sini nasıl beyaza boyayacağımız!

Dünyamızın yüzde 71'i suyla kaplı. Kalan yüzde 29 kara parçasının yüzde 2'sini beyaza boyamak Rusya'nın tamamını beyaza boyamak anlamına geliyor.

Uzmanlar bunun için de 100 milyar litre boyaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Bu işin maliyeti, 100 milyar litre boyanın yol açacağı çevre kirliliği kafaları karıştırıyor lakin tüm dünya ülkelerinin alacağı ortak bir kararla bütün binaların çatısı ya da yollar beyaza boyansa sorun çözülür.

Bu yöntem elektrikli araçlara, yenilenebilir enerji kaynakları dönüşüm ya da ağaçlandırma çalışmalarından daha da ekonomik olabilir!

Küresel Isınma'nın şakası yok!

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EN BAŞARILI OLDUĞUMUZ BRANŞ

Filenin Sultanları, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde yarı finalde ABD'yi 3-1 yenerek finalde Çin'in rakibi oldu.







Ülkemizde takım sporları denince akla ilk futbol ve basketbol geliyor ama en iyi dereceleri Filenin Sultanları alıyor.

Takım sporlarında kadın voleybolu tartışmasız en başarılı olduğumuz branş.

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KONYA'DA 120 BİN TL KİRA!

Konya'da bir daire "Büyüleyici Konya Manzarası" açıklamasıyla aylık 120 bin liradan kiralık ilanına çıkarıldı.

4+2 odalı daire net 320 m2. Yerden ısıtma, sosyal alanlar vs. daire birçok lükse sahip ama Konya'da ayda 120 bin lira kira ödemeye değer büyüleyici bir manzara nerede var merak ettim doğrusu!







İlana yanlışlıkla bir sıfır fazla mı kondu acaba?

Ya ilgi çekmek ya da reklam için kasıtlı 120 bin TL de yazılmış olabilir.

Konyalılar alınmasın. Konya güzel bir ilimiz. Her şehrin güzel semtleri vardır ve bu yerlerde kiralar daha yüksektir.

Lakin sosyal medyada '120 bin liraya Londra, Paris, Miami'de yaşanır. Ya da İstanbul'da Boğaz manzaralı bir daire kiralanır' yorumları yapıldı.

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YAPAY ZEKA OYUNCU

Walt Disney ve diğer büyük stüdyolar ve yayın hizmetleri adına müzakere eden AMPTP adlı grubu, sanatçıların dijital benzerliğini koruyacak bir Yapay Zeka teklifi üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

Ancak oyuncu sendikaları yapılan anlaşmada stüdyoların, oyuncuların dijital kopyalarını sonsuza kadar kullanabilmesini önerdiklerini ve bunun da sakıncalı olabileceğini söylüyorlar.

Yapay zeka TV sunucu, avukat, öğretmen derken yapay zeka oyuncular da hayatımıza girecek gibi gözüküyor.

Oyuncuların yapay zeka örnekleriyle filmlerin çekileceği günler yakın!

Ünlü, ödüllü oyuncular hiç sete gitmeden para kazanacak! Mesleğin başındaki oyuncular ise oyuncu kalabilmek için gözü kapalı yapay zeka haklarını devreden sözleşmeleri imzalayacaklar vs. Bu konu tartışmaya çok açık.

Yakında bizim dizi ve film sektöründeki oyuncuların yapay zeka anlaşmalarını duyarsanız, şaşırmayın!

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İBANOĞLU!

Türkiye Futbol Federasyonu, Lale Orta'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Ahmet İbanoğlu'nu getirdi.

Lale Orta tartışılan bir isimdi. Özellikle Galatasaray yönetimi Orta'yı istemiyordu. Yeni başkanın performansı nasıl olacak bekleyip göreceğiz.







Öte yandan Ahmet beyin soyadının 'İbanoğlu' olması şimdiden esprilere konu oldu. Her hakem hatasından sonra İbanoğlu'na "İban yolla" gibi espriler yapılacak gibi gözüküyor. Bu açıdan İbanoğlu'nun işi zor! Sürekli sosyal medyaya konu olur.