Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da 28 yaşındaki mimar Lütfü Seray'ın kuduzdan ölmesinin detayları kuduz vakalarının gelecekte ciddi sorunlar yaratabileceğini gösteriyor.

Seray dört doz kuduz aşısı olmasına rağmen hayatını kaybetti! Bu nasıl olabilir dediğinizi duyar gibiyim.

10 Haber'den Özgür Gökmen Çelenk, dedektif gibi bu vakanın izini sürmüş ve iki olasılığı ön plana çıkarmış.

İlk çıkan haberlerde Seray'ı bir sokak köpeği ısırdığı yazıyordu oysa kendi köpeği ısırmıştı!

Seray, Sibirya kurdunu arkadaşına veriyor. Arkadaşı köpeğin garip davranışları olduğunu görüp geri bırakıyor. Seray da köpeğin kafasına maske geçirip veterinere götürüyor.

Aşı sırasında köpek sahibini ısırıyor. Köpeğin dışarıda kuduz mikrobunu başka bir hayvandan kaptığı tahmin ediliyor.







KUDUZ İHTİMALİ

Birinci senaryo şu: Seray, ilk doz aşıyı ısırıldığı gün yaptırmadı. Hastaneye ısırıldıktan 48 saat sonra başvurduğuna dair bir bilgi var. Ciddi ısırıklarda bu kadar geç kalınması kuduz virüsünün beyne taşınmasına yol açabiliyormuş.

İkinci senaryo ise: Tehlikeli ısırıklarda hastaya uygulanması gereken kuduz antikoru uygulanmadı.

Normalde gövdenin üst kısmındaki ciddi ısırıklarda aşının yanı sıra hastaya bir antikor serumu da veriliyor. Serum, aşı etki edene kadar hastayı virüsten koruyor.

Haberde "Nasılsa sahipli köpeğin kuduz aşısı vardır" diye bu antikor verilmemiş olabilir olasılığından da bahsediliyor. Köpek muhtemelen eksik aşılı ya da aşısızdı.

Sonuçta eğitimli bir mimar, kendi köpeğinden kuduz kapıp hayatını kaybetti.

Bu olaydan çıkarılacak dersler var. Köpek besliyorsanız mutlaka kuduz aşısını yaptırın.

Isırıldığınızda, tırmalandığınızda ya da herhangi bir şekilde bir hayvanın salyasına temas ettiğinizde hemen aşınızı olun.

Eğer ısırık kol ya da bel üstündeyse mutlaka antikor serumu talep edin.

Daha önce de kuduz vakalarının artabileceğine dikkat çekmiştim. Geçtiğimiz yıl da Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Ülkemizdeki başıboş köpek sayısı da bilinmiyor. Kimi 3 milyonu geçti diyor, kimi 10 milyon diyor.

Başıboş köpek sayısına bağlı olarak kuduz salgını ihtimali de artıyor. Kedileri de unutmamak lazım!

Mimar Seray vakasındaki gibi sahipli köpekler eğer aşısızsa dışarıda virüsü kapıp sahiplerine kuduz bulaştırma ihtimalli de artıyor. Çözüm basit ama uygulaması zor.

Köpek ticareti durdurulursa... Geniş çaplı kısırlaştırma ve kuduz aşısı seferberliği başlatılırsa... Her ilçe belediyesi modern barınaklar yaptırırsa bu sorunu çözebiliriz.

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NE ZAMAN YAŞLANACAK?

Wimbledon Finali'nde tecrübeli Sırp raket Novak Djokoviç ile genç İspanyol raket Carlos Alcaraz'ın kapışması tam bir tenis şöleni oldu.

Alcaraz'ın kazandığı karşılaşmayı Prens William-Prenses Kate Middleton, James Bond yıldızı Daniel Craig gibi ünlüler tribünden izledi.

En çok ilgiyi ise Brad Pitt çekti. 'Benjamin Button' filminde yaşlı doğup hayatı tersten yaşayan Pitt için "Gerçek Benjamin Button" diye yorum yapanlar haklıydı.







60 yaşında ama hâlâ genç ve dinamik.

Normalde 60 yaşla birlikte erkeklerde çökme başlar. Kendine bakamayanlar sağlık sorunları yaşar.

Elbette genetik özellikler de önemli. Sağlıklı beslenme, spor ve belki biraz estetikle bazı insanlar çok genç durabiliyor.

Bu durumu fazla da abartmamak lazım. Sonuçta oyuncular görüntülerinden para kazandıkları için, fiziklerine ve imajlarına yatırım yapıyorlar.

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YAZ NÜFUSUNA GÖRE YATIRIM

Datça'da tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaş serinlemek için klimalara yüklenince, enerji hatlarında kısa devreler olmuş. Elektrik kesintileri yaşanmış.







Tipik bir popüler tatil beldesi sorunu.

Bodrum, Çeşme, Alaçatı'dan sonra Datça da yoğunluktan nasibini alıyor.

Gözde tatil merkezlerinde yol, su ve elektrik altyapısı, polis, zabıta, doktor sayıları yaz nüfusuna göre artırılmalı.

Turizm ülkesiysek, turizm geliri bizim için önemliyse gözde tatil beldelerine daha çok yatırım yapmalıyız diye düşünüyorum.

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YORUMLAR ÇOK ACIMASIZ

İşadamı Nazım Akmandil ile evlilik hazırlıkları yapan Burcu Esmersoy, "Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da bir düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da olacak. Ayrıca, nikâh öncesi Bodrum'da bekarlığa veda gibi bir şey olacak. Beş tane gelinlik giyerim" dedi.







Esmersoy, Hintlilere özendi galiba. Üç düğün, beş gelinlik. Maşallah!

Bu haberle ilgili asıl ilgimi çeken sosyal medyada yorumları oldu:

"Tek düğün bile gereksizken üç tane çok sıkıcı"

"Bir yıl sonra boşanacak o kadar masrafa yazık."

"Ölü yatırım."

Mutluluğunuzu paylaşıyorsunuz insanlar sizi gömüyor! Çok acımasızca yorumlar yapılıyor! Ünlü olmak da zor.

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ÇOCUĞUNUZUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAYIN

Ebeveynler çocuklarının fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşmayı seviyor. Çocuklarınızla gurur duymak, onlarla olan mutlu anlarınızı paylaşmak elbette güzel.

Bazıları ise sırf sosyal medyada hava atmak, "Bakın biz ne kadar mutluyuz" demek için çocuklarının fotoğraflarını çok sık paylaşıyor.

Oysa internet dipsiz bir kuyu! Bu fotoğrafların kötü insanların eline geçince neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?







Düşünmediyseniz bir Alman teknoloji şirketinin çektiği 'Nachricht von Ella/ Without Consent' adlı videoyu izleyin derim.

Videoda görüntüleri internette yayınlanan çocukların kimlik istismarı, dolandırıcılık ve çocuk pornografisinin kurbanı olabileceği anlatılıyor.

Videoda dokuz yaşındaki kızın tek bir fotoğrafı kullanılarak yapay zeka yardımıyla yetişkin deepfake bir versiyonu yaratılıyor. Ve o görüntü kötü amaçlar için kullanılıyor.

Bu fotoğraflar gelecekte çocuklarınızın başına da dertler açabilir!

Özeliniz size kalsın!