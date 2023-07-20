Seçim yenilgisinden sonra CHP içinde 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki destekçileriyle yaptığı gizli zoom toplantısı internete sızdı.

Toplantıda İmamoğlu parti içindeki destekçileriyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için strateji belirledikleri ve bir dilekçe hazırlığı yaptıkları anlaşılıyor.

Şimdi bu videoyu kimin sızdırdığı tartışılıyor

Sosyal medyada bu videoyu ilk paylaşanların Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin olduğu iddia ediliyor. Elbette bu toplantının deşifre olması kime yarar sorusunun yanıtı da önemli.

Eğer bu iddialar doğruysa Kılıçdaroğlu hakkında hep yapılan "Kasetle geldi, kasetlerle koltuğunu koruyor" eleştirisi yine gündeme gelecek gibi gözüküyor.

İstanbul'da kar hayatı felç ettiğinde İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi ile yemekte buluşması büyük tepki çekmişti. O zaman da bu buluşmanın görüntülerini Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerin servis ettiği iddia edilmişti.

Muharrem İnce'nin ikinci turda seçimden çekilmesinde de kaset söylentileri başrol oynamıştı!

Özetle CHP cephesinde değişen bir şey yok! Kaset operasyonları devam ediyor!





KAFASINDA İSTANBUL YOK

Asıl tartışılması gereken İmamoğlu'nun İBB başkanı seçildiğinde önce Cumhurbaşkanı adayı olmak için çalışması, sonra da CHP'nin başına geçmek için yoğun mesai harcaması!

İlk seçildiğinde çıktığı tatiller gündem olmuştu. Sonra Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde de il il dolaşıp, mitingler yapıyordu.

İmamoğlu İstanbul'a geldiğinde "İstanbul'a hoş geldin" afişleri asılıyordu. İstanbul'da olduğu gün sayısı şehir dışında olduğu günlerden bile az olabilir!

İstanbul'un yolları karpuz tarlası, delik deşik. Sivrisinekler vatandaşı kevgire çevirdi! Kaldırımlar kırık dökük.

Bazı metro çalışmaları dışında İstanbul'a eskiden olduğu gibi büyük altyapı çalışmaları da yapılmıyor.

İETT otobüsleri sürekli bozuluyor. Trafik çilesi çözülmedi.

İstanbul'un yığınla sorunu var ama başındaki kişi kendi siyasi kariyeri için çalışıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmadı, şimdi CHP Başkanı olmak için uğraşıyor. Belediyeciliği sosyal medya reklamı sanan, kafasında İstanbul olmayan bir İBB başkanımız var.

İstanbul başkansız, sahipsiz!

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KORSAN İZLEYİP TRANSFERLERİ BEĞENMEMEK!

Taraftar hep flaş transfer istiyor.

Alınan futbolcuları beğenen yok!

Oysa önce Çin, şimdi Suudi Arabistan ve Katar transfer piyasasını yükseltti.

Eskiden son demlerindeki yıldızlar Süper Lig'e gelirdi şimdi Arabistan'a gidiyorlar. Dövizdeki artış da takımları zorluyor. Transfer yapmak eskisinden daha zor.







Kulüplerin ana gelir kapısı olan yayın gelirleri de düşüyor.

Tüm dünyada korsan yayınlar sorun ama Türkiye'de durum daha vahim.

Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri "Türkiye'de üç kişiden ikisi ligi korsan yayınlar üzerinden takip ediyor" diyor.

Çevremde görüyorum durumu iyi olan, kombinesi olanlar bile korsan izliyor!

Üç kişiden ikisi maçları korsan izliyorsa, yayın ihalesi bedeli düşüyorsa takımlar nasıl ayakta kalacak?

Transferler nasıl yapılacak?

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MEVZUATI DELMEDE ÜSTÜMÜZE YOK!

Adana'da Selim Akyüz, engelli annesi adına bir otomobil almak için 600 bin TL'ye anlaştı. Ancak iddiaya göre bayi, paranın 60 bin lirasını elden aldı.

Akyüz 60 bin lira ödeme yaparken bu durumu kayıt altına aldı. Bayi çalışanı kadının parayı eldiven takıp sayarken görüntüleri var. Bazıları mürekkep bulaşmasın diye yapıyoruz diyor. Parmak izi bırakmamak için de olabilir!

Akyüz, aracını aldıktan sonra faturanın 538 bin lira kesildiğini fark etti.







Bayiyle görüşen Akyüz "Liste fiyatları kurtarmıyor.

O nedenle biz para aldık.

Onunla da aksesuar, ekstra yaptık" cevabını alınca Cİ- MER'e şikâyette bulundu.

Bayiler "Üretim ve tedarik zinciri sekteye uğradı araç yok" diye pandemide başlattıkları ekstra para alma uygulamasına hâlâ devam ediyor.

Devlet bu konuda bazı önlemler aldı ama bayiler mevzuatı delmeyi her şekilde başarıyor. Sıfır otomobil satışlarında ekstra para vermeyen yok gibi.

Bu durumdan otomobil üreticileri de şikâyetçi oldukları için bazıları online satışa başladı. Aslında bayi ve galeriler kendi kuyularını kazıyorlar!

Gelecekte bayilerin yerini online satış alacak. Özetle suistimale açık kapı bırakmayacak yasalara ihtiyaç var.

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AYRIMCILIK MI?

Arapça tabela kaldırma trendine Adana Büyükşehir Belediyesi de dahil oldu. Zabıtalar, Arapça tabelaları kaldırmaya başladı.

Bazıları, İngilizce tabelalara dokunulmayıp Arapça tabelaların kaldırılmasını ayrımcılık olarak görüyor.







Bence dilimizi, kimliğimizi korumak için yabancı dille yazılmış bütün tabelalar kaldırılmalı.

Fransa, İtalya vs. birçok ülke yabancı tabelaları kaldırıyor.

Hatta İtalya, resmi yazışmalarda yabancı dili yasaklamaya hazırlanıyor.

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"ARABA MI EVLİYMİŞ"!

Bursa'da çekildiği iddia edilen bu fotoğrafta üzerine sprey boyayla "Karımı aldattım" yazılı araç sosyal medyada gündem oldu.

"Araba mı evliymiş?" "Böyle intikam mı olur? Yazık arabaya" diye yorumlar yapanlar oldu, iyi mi? Tahmin edeceğiniz gibi arabaya üzülenler de genelde erkekler!







Arabanın boyanması intikam sürecinin daha başlangıcı! Bir kadın aldatıldıysa asla affetmez, affetmiş gibi yapar derler.

Bence ilişkilerde genelleme yapmak hatalı. Kadın, erkek fark etmez bir ilişkide yaşanacak en kötü olaylardan biridir aldatılmak.

Çünkü aldatılan insanın birincil kimliği erkekliği ya da kadınlığı değersizleştirilmiştir. Ve bunun bedeli de bazen ağır olur! Aldatma yaşanıyorsa o ilişki bitmiş demektir. Keşke çiftler aldatmadan önce ayrılabilseler!