Hafta sonu İstanbullular serin bir yer bulmak için Belgrad Ormanı'na akın etti ve geride bu gördüğünüz çöpleri bıraktılar.

Toplanan çöp miktarı geçtiğimiz cuma günü 4 ton 900 kilogram, cumartesi günü 6 ton 120 kilogram, pazar günü ise 7 ton oldu.

Üç günde 18 ton çöp!







Atılanlar arasında futbol topundan yemek artıklarına, piknik sandalyesinden plastik su şişelerine kadar her türlü çöp bulunuyor.

Yemyeşil bir ortamı neden çöplüğe çeviriyorlar? Çok mu zor çöpleri bir torbaya koyup, en yakın çöp tenekesine bırakmak?

Aslında tüm yurtta piknik alanları ve plajlarda çöp yığınları görüyoruz.

Bu çöpleri toplamaya belediyelerin elemanları yetmez. Yetmiyor da.







Turizm ülkesiyiz ama cennet ülkemizi çöpe boğuyoruz.

Daha önce de yazdım; yazın Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarında doğaya atılan çöplerin de payı var. Yazın sıcaklık 43-44 dereceye çıkınca ormana atılan cam şişeler mercek görevi görüyor!

Sonra da orman yangını çıkınca devlet neden helikopter yollamadı diye eleştiriliyor! Ormanlar çöp atıldığı sürece yangınlar çıkmaya devam eder.

Yere çöp atmanın cezası var ama uygulayan yok.

Ülkemizde temizlik bilincinin geliştirilmesi için farkındalık projelerine ihtiyaç var. Ama önce çöp atanlara ceza keserek başlanmalı.

Yazık günah hem doğamız kirleniyor hem de her yıl ormanlarımızı kaybediyoruz!

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MEDYAYI SÖMÜRMENİN KÂRI!

Google ve YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet, 30 Haziran'da sona eren 2023'ün ikinci çeyreğinde gelirini bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara yükseltti.

Google arama gelirleri bu çeyrekte tam 42.628 milyar dolara yükseldi.

YouTube'un reklam gelirleri de 7.665 milyar dolara yükseldi.







Google'ın bulut işletmelerinin geliri ise 8,031 milyar dolara yükseldi.

Google'ın reklam geliri de yüzde 3,3 artarak 58,14 milyar dolara yükseldi.

Dünya medyası Alphabet'e bedava içerik ürettiği için bunlar normal rakamlar.

Alphabet bu muazzam gelirin kırıntılarını medyayla paylaşıyor! Tüm dünyada medya gelirleri düşerken teknoloji devleri her yıl kâr rekorları kırıyor.

Avrupa Birliği, Alphabet gibi teknoloji devlerinin yarattığı haksız rekabeti, telif hakkı ihlallerini çözmek için son dönemde üst üste yasalar çıkarıyor. Bizde de bu konuda bazı atılımlar oldu. Teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse habercilik daha da geriler.

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DİRENDİ VE AKLANDI

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın tacizci ve tecavüzcü olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada başlatılan ve kadınların yaşadıkları tacizleri paylaştığı #Me-Too (Ben de) kampanyasıyla birçok ünlü hakkında cinsel istismar suçlamasıyla davalar açılmıştı.

Onlardan biri de Oscar'lı aktör Kevin Spacey'di.







ABD'li aktör Anthony Rapp, 1986'da 26 yaşında olan Spacey'nin New York'taki bir partide kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Daha sonra 20'den fazla erkek, Spacey hakkında cinsel taciz suçlamasında bulundu.

Spacey'in muhteşem kariyeri bir anda bitti. Dizi, film ve reklamlar başta olmak üzere bütün projeleri iptal edildi.

Ancak ünlü aktör suçlamaları hep reddetti. Uzun bir hukuk savaşı verdi. Önce ABD'deki davalarda aklandı.

En son İngiltere'de kendisine yöneltilen 9 cinsel taciz suçlamasından da beraat etti.

Peki, suçlamalarda bulunanların hepsi yalan mı söyledi? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama mahkemeler Spacey'i haklı buldu.

Spacey'nin kariyeri bundan sonra nasıl düzelir belli değil ama en zorunu, kendini aklamayı başardı.

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YALNIZ DEĞİLİZ!

ABD Kongresi'nde yapılan UFO konulu oturumda; eski istihbarat görevlisi David Grusch, hükümetin elinde tanımlanamayan araçlarla ilgili bulgular olduğunu öne sürdü.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre Grusch; ABD hükümetinin uzun yıllar tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin araç/enkaz toplama ve tersine mühendislik programı yürütüldüğüne ilişkin bilgi verildiğini de iddia etti.

Ve dört yılı aşkın sürede 40 tanıkla görüştüğünü belirterek, bu cisimlerin tam yerini bildiğini de öne sürdü.







Oturumda konuşan emekli donanma komutanı David Fravor, gördükleri objelerin önce durağan ve daha sonra da dördüncü kategori kasırga hızında hareket ederek süpersonik hızlara ulaştığını söyledi.

UFO iddiaları hep vardı ve zamanla dalga geçilen bir konu oldu ama bu açıklamalar ABD Kongresi'nde yapıldı! Yani ciddi bilgiler! Daha önce de yazmıştım: Evrende yaklaşık 100 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor. Her galakside ortalama 200 milyar yıldız bulunduğu varsayılıyor.

Böylesine insan aklının alamayacağı kadar büyük bir evrende hâlâ yalnız olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?

Belki de dünya dışı varlıkların iletişim çabalarını gelişen teknolojiyle yeni yeni keşfediyoruz!

Eğer ABD'li emekli komutanın dediği gibi görülen cisimler süpersonik hıza sahiplerse teknolojide bizden ileri olup çok iyi saklanarak bizi uzun yıllar takip etmiş olabilirler.

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OLAĞAN ŞÜPHELİ LİTYUM PİLLER

Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde büyük bir yangın çıktı.

Hollanda açıklarında başlayan yangının nedeni henüz belli değil ama gemide bulunan 25 elektrikli otomobilden birinin bu yangından sorumlu olabileceği iddia ediliyor.







Mürettebat alevleri kontrol altına almaya çalıştı ama başarısız oldu ve bir kişi hayatını kaybetti.

DonanımHaber'e göre geçtiğimiz yıl da bataryalı otomobilleri taşıyan Felicity Ace isimli kargo gemisi de çıkan yangında batmıştı.

Uzmanlar elektrikli araç yangınlarının söndürülmesinin lityum piller nedeniyle oldukça zor olduğunu söylüyorlar. Elektrikli araç taşıyan iki kargo gemisinde yangın çıkması lityum pilleri şüpheli hale getiriyor!