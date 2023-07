Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli oldu. Fotoğraftaki kız arkadaşımız, sıralamada ilk 6 bine girince ailesinin verdiği tepkiyi sosyal medyada paylaşmış.

2 milyon 995 bin 638 aday arasında ilk 6 bine girmiş ama ailesi memnun kalmamış.

Elbette her öğrencinin ve ailesinin bir hedefi var. İlk 6 bine girmek bazıları için rüya gibi bir sonuç olabilir.







Bazıları da gerçekten çok çalıştığı ve çok zeki oldukları için ilk 6 bine girmek bile onları memnun etmeyebilir.

Şimdi ise tercih etabı başladı.

Bu sene üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacak.

Öğrenciler nereleri tercih edeceklerini kara kara düşünürken Twitter kullanıcıları da tercih yaparken yaşadıklarını paylaşıyor.



MÜDAHALE ETMEYİN

Onedio sitesinde bu konuyla ilgili çıkan yorumlardan bazıları ilgimi çekti.

İşte o yorumlar:

"Benimkiler de sistemin kapanmasına tam 1 dakika kala gizlice tercihlerimi silmişlerdi. Sonuçlar açıklanıp da hiçbir yere yerleşmediğimi görünce şoke oldum."







"Abim tercih yapıyordu. Babam tercihleri silip kendi tercih yapıyordu. En son abim şifresini değiştirip evden kaçtı. 2 hafta sadece benimle haberleşti, anneme baskı kurmasın diye ona bile söylemedi."

"Benim de aile büyüklerim, asla okumak istemediğim saçma sapan bölümleri zorla tercihe yazdırdılar bir tercih danışmanına. Son güne kadar fark edilmesin diye değiştirmeyip, son gece tüm tercihlerimi değiştirdim."

Sevgili ebeveynler, siz değil çocuklarınız okuyacak! Ve muhtemelen mezun oldukları bölümlerle ilgili işlerde hayatları boyunca çalışacaklar.

Elbette tecrübelerinizi, fikirlerinizi paylaşın. Bariz tercih hatası varsa uyarın.

Yol gösterici olun ama asla çocuklarınızın tercihlerine müdahale etmeyin.

Sonra hem siz hem de çocuğunuz pişman olmasın!

***



ZEYTİNYAĞI BUNAMAYI DA ÖNLÜYOR

Margarin ve ticari işlenmiş yağlar yerine her gün yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı alan kişinin bunamadan ölme riskinin, hiç zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük olduğu tespit edildi.







Araştırma güvenilir. Harvard Üniversitesi'nde yapıldı.

Yüzde 28 ciddi bir fark. Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez.

Zeytin ülkesiyiz ama üretimimiz düşük. Halkımız da önce margarine sonra da ayçiçek yağına alıştırıldı. Fiyatının da yüksek olması kullanım oranını düşürüyor. Zeytinyağı üretimini ve kullanımını artıracak projeler geliştirmek bile ortalama yaşam süremizi artırır.

***



NEDEN GARSON OLDU?

"Summertime Sadness" ve "Born To Die" gibi şarkılarla tanınan, kadife sesli şarkıcı Lana Del Rey, ABD-Alabama'da bir waffle restoranında garsonluk yaparken görüntülendi.

Şarkıları milyonlarca satan, konserleri dolup taşan 38 yaşındaki şarkıcının, garson olması şaka gibi. Lakin Lana da gizemli, bohem 'arıza' şarkıcılardan.







Ondan her türlü sürpriz beklenir.

Bazıları Lana'nın yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını iddia ediyor.

Ama Lana'nın tanıtıma ihtiyacı yok. Waffle dükkânında ilham bekliyor olabilir mi?

Yoksa kariyerine bir süre garson olarak mı devam edecek?

Ondan her türlü sürpriz beklenir.

***



WECHAT GİBİ Mİ OLACAK?

Twitter'ın meşhur mavi kuş logosu 'X' oldu. Keskin, radikal bir değişim oldu. Elon Musk ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Marka ismi ve logusunu yaratmak zordur. Twitter'dan büyük markalar bile değişime gitmekten korkar ve genelde mevcut sembolü modernize eder.

Bazıları "Musk çılgın adam, kafasına esince yapıyor böyle şımarıklıklar" diyor ama yabancı medyaya bakılırsa dünyanın en zengin insanı, Twitter'ı pardon 'X'i, kullanıcılara mesajlaşma, gönderi paylaşımı, ödeme ve alışveriş gibi birçok hizmet sunan Çinli WeChat uygulaması gibi yapmak istiyor.







Çin'e gidenler bilir; orada WeChat her şey. Bütün ödemeler, para transferleri, sohbetler WeChat üzerinden yapılır. Tek bir uygulama hayatı muazzam kolaylaştırıyor.

Asıl soru; Arap Bahar'ını başlatan, fikirlerin çarpıştığı, algı oyunlarının merkezi, siyasetin er meydanı ve aynı zamanda cadı kazanı Twitter'dan fatura ödemek, alışveriş yapmak kim ister?

Sırf Musk istedi diye, çok para kazanacak diye Twitter, WeChat olur mu? Bence müşteri ne derse o olur?

***



ARALIKLI ORUÇ DİYETİ...

Dünyada da 'aralıklı oruç' trend oldu. Birçok insan kahvaltı yapmayarak ya da geç yaparak aç kalma sürelerini artırıyor.

Eskiden ara öğünleri artırın diyen ünlü diyetisyenler, sağlıkçılar bile 'u' dönüşü yaptı. Şimdi 'aralıklı oruç' güzellemesi yapıyorlar.

Ama kafa karıştırıcı bir araştırma açıklandı. İspanyol ve Fransız bilim insanları, yüzde 79'u kadın olan 100 bin yetişkinin verilerini inceleyerek 'aralıklı oruç' tipi beslenmenin sağlığa olumsuz etkisi olabileceğini duyurdu. Uzmanlar, kahvaltıyı geç yapanların tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğunu ve bu durumun uzun vadeli sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceğini açıkladı.







Bilim insanları, kahvaltıyı sabah saat 08.00'den önce yapanların ise tip 2 diyabet hastası olması riskinin yüzde 59 azaldığını duyurdu.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Dr. Anna Palomar Cros, "Öğün zamanlarının sirkadyen ritim ve glikoz ve lipid kontrolü için önemli olduğunu biliyoruz... Biyolojik olarak bu sonuçlar çok mantıklı. Zira kahvaltıyı atlamak glikoz ve lipid kontrolünü ve insülin seviyelerini etkiliyor" dedi.

Diyet ve sağlıklı beslenme çok büyük bir sektör.

Diyetler arasında büyük rekabet, rakip diyetin açığının bulunması için bilimsel araştırmalara finanse edilmesine kadar varıyor.

Elbette araştırmalar düzmece değil. Her besinin her diyetin artıları ve eksileri var. Ancak araştırmayı kim finanse ediyorsa kendi stratejisine göre ürünün ya da diyet metodunun artı ya da eksileri öne çıkarıyor. Ve bu durum kafa karışıklığını artırıyor. Kime inanacağımızı şaşırıyoruz!