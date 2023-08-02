Dünya çapında hâlâ her yıl 8 milyon 700 bin insan tütün kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Bunlardan 1 milyon 300 bini ise pasif içici olarak hayatını kaybediyor.

Sigara şirketlerinin ise 2023'te yıllık satışlarının 940 milyar doları bulması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelerin tütün ürünleriyle mücadelede beklenen gayreti gösteremediklerini açıkladı.

53 ülkede sağlık kuruluşlarında dahi tütün kullanımının hâlâ tam anlamıyla yasaklanmaması DSÖ'nün eleştirdiği konular arasında.







DSÖ, dünya çapında yalnızca dört ülkenin tütün kullanımıyla mücadele için yeterince girişimde bulunduğunu açıkladı.

DSÖ tarafından Cenevre'de açıklanan raporda; Türkiye, Brezilya, Mauritius ve Hollanda, tütüne karşı önlemleri hayata geçiren dört ülke olarak sıralandı.

Türkiye'de tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli adımlar atıldı.

DSÖ, Türkiye'yi bu mücadelede örnek gösteriyorsa bunun en büyük nedeni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele etmesidir.







ERDOĞAN SAYESİNDE

Erdoğan'nın döneminde yüksek tütün vergileri, sağlık uyarıları, reklam yasakları, kapalı alanda sigara içme yasağı, yaş sınırı vs. birçok önemli kural hayata geçirildi.

Erdoğan, yıllarca katıldığı toplantılar ve gezilerinde, taksicisinden muhtarına, bürokratından gazetecisine ceplerinde sigara gördüğü insanlardan sigarayı bırakma sözü alarak sigara paketlerini aldı.

Tabii bu cepten sigarayı alma görüntüleri milyonlara da örnek oldu.

Bugün Erdoğan'ın topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzaları ve Erdoğan'ın sigara paketlerini aldığı anlara dair görüntüler yer alıyor.

Erdoğan sadece sigara karşıtı yasalar çıkartmadı, sigara karşıtı bir aktivist gibi hareket etti!

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AÇLIKTAN ÖLEN VEGAN

Vegan beslenme savunucusu sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova, Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu 'açlıktan' yaşamını yitirdi.

Milyonlarca takipçisi olan ve sık sık çiğ gıdaların tanıtımını yapan Rus vatandaşı Samsonova, 39 yaşındaydı.

Bir arkadaşı "Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin görünüyordu. Her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı" dedi.







Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık veren Samsonova'nın son dört yıldır "tamamen çiğ vegan bir diyet" uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.

Bir diğer arkadaşı ise Samsonova'nın son 7 yıl boyunca sadece meyvelerle beslendiğini iddia etti.

Şimdi bu haberin üzerine bazıları veganlığın saçmalık olduğuna dair yorumlar yapıyor. "Bir buçuk Adana yemeden ölmüş" gibi espriler yapanlar da var.

Oysa veganlık sadece meyve tüketmek anlamına gelmiyor!

Yeterli bitkisel yemekler yiyip sağlıklı yaşayan birçok vegan var.

Samsonova sosyal medyada etkileşimini artırmak ya da veganlığın sınırlarını zorlamak için sadece meyvelerle beslenmiş olabilir.

Bence asıl tehlike; canı isteyenin kendini sağlıklı yaşam gurusu, yaşam koçu, vegan beslenme uzmanı ilan etmesi. Samsonova gibi bilinçsiz fenomenler milyonlarca takipçilerine örnek oluyorlar.

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SEÇİLMİŞ İNSAN!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, İstanbul'daki yeni villasına yerleşti.

Fenomen eşi Wanda Nara da "Evim güzel evim" diyerek lüks villadan görüntüler paylaştı.

Aylık 30 bin Euro kirası olduğu belirtilen havuzlu villanın tüm masraflarını ise sarı-kırmızılı kulüp ödeyecek.

Doğa ile iç içe olan lüks villada yok yok!







Villada özel yüzme havuzu, hobi bahçesi, geniş bir sinema salonu, çocuklar için oyun parkı, müzik-eğlence salonu yer alıyor.

Yıldız futbolcu olmak işte böyle bir şey!

Yüklü bir kontratın dışında kulübünüz sizin ve ailenizin mutluluğu için her şeyi yapıyor.

Aslında futbol yıldızları seçilmiş insanlar! Futbolcu olmak zor, hele yıldız olmak daha zor!

Futbol büyük bir endüstri olduğu için kahramanlar yaratmak zorunda!

Siz kahramanı olmayan filmi izler misiniz?

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KİRACIYA ÇİRKİN KUMPAS

Ev sahipleriyle kiracılar arasında tartışmalar artarak devam ediyor. Anlaşmazlıklar ölümlü kavgalara bile neden oluyor.

Ankara'da kiracısı olan genç kadını evden çıkarmaya çalışan ev sahibi talebi kabul edilmeyince, farklı bir yol izledi.







Kiracısı olan genç kadın adına bazı flört sitelerinde sahte hesaplar açan ev sahibi, genç kadının telefonunu paylaştı, onun adına erkeklerle yazıştı ve kendisini aramalarını istedi.

Olay ortaya çıkınca kiracı ev sahibine beş yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Yok, böyle bir rezillik!

Kiracıyı çıkartmak istiyorsan dava açarsın. Onun adına sahte hesap açıp, kadın gibi konuşup telefon numarasını dağıtmak adice bir eylem!

Yüzde 25 kira artışı ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Ev sahipleri bu artışı düşük buluyor. Kiracılar da yasal haklarını kullanmalı.

Bu kör düğümün aşılması için yeni yasal tedbirler alınmalı.

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KÖPEK ETİ YASASI!

Güney Kore'de yüzyıllardır tüketilen köpek eti ticaretinin yasaklanması için meclise bir yasa tasarısı sunuldu.

Kore'de her sene 700 bin ve 1 milyon arası köpek kesiliyor.







Yasa tasarısı çiftliklerini kapatmayı kabul eden çiftçiler için destek programları sunacak. Ancak yasaya direnen birçok köpek çiftliği sahibi var.

Türkiye'de ve birçok ülkedeki köpek severlerin bu tarz haberleri dehşetle okuduklarına eminim.

Ne yazık ki, Çin, Güney Kore gibi bazı Uzakdoğu ülkelerinde köpek eti temel gıdalar arasında yer alıyor.

Köpekler tıpkı koyun, danalar gibi çiftliklerde beslenip tüketiliyor.

Kulağa hiç hoş gelmiyor ama her ülkenin gelenekleri farklı!