İSKİ'den abonelere gönderilen mesajda, önceki gün İstanbul'da 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşan su tüketimiyle rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu.

Tasarruf çağrısı doğru ama geç kalınmış bir hamle.

Bu köşede yağış açısından kurak geçen sonbahar ve kış aylarında barajlardaki su doluluk oranı çok düşünce İSKİ'nin tedbir alması gerektiğini yazmıştım.







Birçok uzman da yazın su sıkıntısı çekileceğini açıklamıştı.

Aşırı yaz sıcaklıkları düşünülerek su kesintileri ve su tasarrufu çağrılarıyla yaza daha hazırlıklı girebilirdik!

Galiba seçim dönemi olduğu için su tasarrufu için yapılacak kesintilerin tepki çekeceği düşünüldü.

Şimdi İSKİ insanların sıcaktan kavrulduğu şu günlerde "Sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli" diye mesaj atıyor. Biraz geç kalmadın mı İSKİ?







Elbette diş fırçalarken, duş alırken, tıraş olurken bile suyu idareli kullanmak büyük fark yaratıyor.

Biz yine su tasarrufu yapalım ama İBB yeni su kaynakları oluşturma konusunda ne yapıyor?

Kışın su tasarrufu çağrısı yapıldığında İBB gayet emin bir şekilde yeni su kaynakları sayesinde susuz kalınmayacağı açıklanıştı.

İSKİ'nin düştüğü durum ağustos böceğiyle karıncanın hikâyesi gibi!

Önlem alma, çalışma, sonra zora düşünce vatandaştan yardım iste! Nurettin Sözen döneminde su kuyruklarında bekleyenler ve Levent Kırca'nın İSKİ skeçlerini hatırlayanlar ne dediğimi anlamıştır!

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ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ?

Bu yaz Akdeniz'deki otellerin doluluk ortalaması yüzde 70, Ege'de ise yüzde 60'larda kalınca seyahat acenteleri, otellere yerli turiste özel indirim çağrısında bulundu.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberinde otel fiyatlarının yerli turist için çok yüksek kaldığını anlatan turizmciler, "En pahalı oda boş odadır. Oteller iç pazara özel bir indirim yapabilir" dediler.

Turizmcilerin belirttiği gibi bu yıl otellerin fiyatlarını euro ve dolar bazında yüzde 60 artırması yabancı turistlere bile fazla geldi.







Mısır ve Yunanistan başta olmak üzere rakiplerimize müşteri kaptırdık.

Oteller indirim yapsa bile yerli turistlerin boş odaları dolduracağını tahmin etmiyorum. Çünkü yerli turist küstürüldü. Fiyatların inanılmaz artması sonucu insanlar tatil yapamaz oldu. Birikimi olanlar da ev kiralama ya da karavan turizmini tercih etmeye başladılar.

Türkiye'deki otel havuzundan yerli turist için uygun fiyata belli bir kontenjan ayrılmalıydı. Bunu yapan ülkeler var. Ama bizde önce yabancı turist sonra yerli turist tercih ediliyor.

Yabancılara daha cazip fiyatlandırma yapılıyor. Aynı otelde aynı odada yerli turiste daha pahalıya rezervasyon yapıldığı sık sık haberlere konu oldu. Odalar boş kalınca da yerli turist hatırlanıyor!

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TÜRKÜCÜ BARBİE

'Barbie' filminin büyük ilgi görmesiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'Barbie' akımı yaşanıyor. Kadınlar Barbie bebekleriyle fotoğraf paylaşıyor, Barbie karakterlerine benzemeye çalışıyorlar vs.

Saçları pembeye boyamak moda. Dünyada pembe boya satışları bile yükseldi!







Klasik 'Barbie' güzelliğinin ve fit vücut ölçülerinin özellikle kız çocuklarının psikolojisini bozduğuna daha önce değinmiştim. Ama tüm uyarılara rağmen 'Barbie' furyası devam ediyor.

Bu furyaya son katılan da ünlü türkücü Songül Karlı oldu. Saçlarını pembeye boyatan Karlı, yeni 'Barbie' stilini Instagram'dan paylaştı!

Karlı'nın yeni hali için 'Türkücü Barbie' diyenlere katılıyorum. Otantik bir esinlenmesi olmuş.

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'PUDİNGLİ PİDE GİBİ'

Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki, 'Yaz Yaz Yaz' şarkısını yeniden yorumladı.

Ajda Pekkan'ın hit şarkısını farklı ekollerden ve kuşaklardan iki şarkıcının seslendirmesi hoş olmuş. Dünyada da bu tarz denemeler yapılıyor.

Aleyna'nın sesi gerçekten güzel. Harun Tekin'in de vokalde Aleyna'nın önüne geçmemesi olgun bir tavır olmuş.

Bu sürpriz düetten çok Harun Tekin'in şu yorumu ilgimi çekti: "Aleyna'nın kalıcı bir isim olacağından, önyargılar ve kalıplar sebebiyle bazen yanlış anlaşıldığından, dikkat çekici derecede zeki olduğundan bu kayıt sırasında emin olduk."







Elbette Tekin'in müzik kariyeri ve bilgi birikimi Aleyna'dan fazla. Lakin Tekin sanki bilirkişi gibi konuşmuş. Kayıt aralarında Aleyna'ya IQ testi uygulayıp, zeki olduğuna mı karar verdi acaba?

Bu sürpriz düete Mor ve Ötesi hayranlarından tepki de gecikmedi.

Örneğin grubun bir hayranı Twitter'da şu yorumu yapmış "Harun Tekin ile Aleyna Tilki nasıl bir kombinasyon?

Pudingli pide gibi?! Utanıyorum." Bu yorum fazla ağır ve haksız olmuş.

Ayrıca bu yorumu Mor ve Ötesi'nden habersiz biri okusa onları underground müzik efsaneleri, çok marjinal bir grup sanar.

Mor ve Ötesi'ne de fazla siyasi misyon yüklememek lazım.

Sonuçta onlar da meşrubat logosunun önünde düet yapıp para kazanmanın derdindeler! Aleyna'yı çok sevdiklerinden bir araya gelmediler!

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TANSİYONA İYİ GELEN EGZERSİZ

İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'nde yayımlanan, 16 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre vücudu güçlendirmek için yapılan plank ve duvar squatı gibi hareketlerin tansiyonu düşürmek için yapılabilecek en iyi egzersizler olduğu ortaya çıktı.

Yürümek, koşmak vs. her türlü aktivite tansiyona iyi geliyor ama plank ve duvar squatı daha iyi geliyormuş!







Araştırmanın yazarlarından Dr. Jamie O'Driscoll, izometrik egzersizlerde kasların iki dakika boyunca kasıldığını, daha sonra serbest bırakılınca da kanın hızlı bir şekilde harekete geçtiğini, nefes alınması unutulmazsa kan akışının artırıldığını açıkladı.

İzometrik egzersiz de en etkili plank ve duvar squatında oluyor.

Sadece spor da yetmez! İyi uyku, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, stresten uzaklaşmak da lazım! En önemli doktor ilaç diyorsa mutlaka kullanılmalı!