"İş fırsatları azken, maaşlar yüksek kiraları ve fahiş yaşam maliyetini ödemeye yetmiyor! On binlerce insan karavanlarda yaşamak zorunda kalıyor."

Bu ülke neresi olabilir? Eğer "Türkiye" derseniz, yanıldınız! Dünyadaki konut ve kira krizi hiçbir zaman bu boyuta ulaşmadı.

Yukarıdaki Independent Türkçe kaynaklı haberin devamı şöyle:

"...ABD'deki tüm evsizlerin üçte biri, eğer bir ülke olsaydı dünyanın en büyük 5'inci ekonomisine sahip olacak olan Kaliforniya'da yaşıyor.

Los Angeles Konut Hizmetleri Dairesi istatistikleri, yalnızca Los Angeles County'de 75 binden fazla kişinin evsiz olduğunu gösteriyor.

Aynı istatistikler, giderek artan sayıda kişinin artık karavanlarda, minibüslerde veya arabalarda, Los Angeles ve yakın şehirlerdeki rastgele kamplarda yaşadığını da gösteriyor.

Los Angeles'ta ortalama kira, haziran ayında ayda 2 bin 950 dolara yükseldi."







ABD ve Avrupa'daki İngiltere, Almanya gibi güçlü ülkeler kadar olmasa da Türkiye'de de konut ve kira krizi var.

Ama bizde sokaklarda ya da karavanlarda yaşayanların sayısı ABD ve bazı Avrupa ülkelerine göre yok denecek kadar az.

Filmlerde, dizilerde bile görüyoruz; özellikle ABD'de karavanı sürekli konut gibi kullanmak zorunda kalan birçok insan var.

Ne yazık ki, bizim muhalif medya konut ve kira krizini sadece Türkiye'ye özgü bir sorunmuş gibi ele alıyor!

Hâlbuki konut ve kira sorunu küresel bir sorun! Ve elbette çözülmesi gereken bir sorun!

***



SUÇLULAR ÜZERİNDEN GENELLEME YAPMAK

Bu tweet çok tartışıldı: "Bursa'da orman yakan kişinin üzerinde 'Türk' yazılı tişört var diye Türk milliyetçilerine ithamda bulunan Armağan Çağlayan, Esenyurt tekel katliamını yapan katillerin siyasi görüşlerinden dolayı herhangi bir paylaşım yapmadı."

Yapmak zorunda mı?







Elbette değil ama şöyle de bir gerçek var; toplumda tepki çeken adli vakalarda suçluların hemen sosyal medya hesaplarından siyasi görüşlerine bakılıyor.

Eğer suçlular AK Partili, MHP'li ya da iktidara yakın düşüncede kişilerse başlıyor sosyal medyada cadı kazanı kaynatılmaya. Sanki bütün milliyetçiler, dindar insanlar suçluymuş gibi anlamsız bir genelleme yapılıyor.

Esenyurt katliamında suçlular HDP ve CHP görüşlü çıktılar!

Elbette bu durum HDP'lileri ve CHP'lileri bağlamaz ama sosyal medyada katillerin siyasi fikirleri üzerinden genelleme yapılmadı!

Peki, bu sağduyulu yaklaşım neden milliyetçi ve muhafazakâr insanlar için yapılmıyor?

Eğer Esenyurt olayındaki katiller iktidar yanlısı çıksaydı bazı muhalif fenomenler yine katillerin siyasi görüşleri yüzünden acımasızca genelleme yapacaklardı.

Hangi partiye yakın olurlarsa olsunlar suçlular üzerinden siyasi genelleme yapmak bitmeli!

***



1+0 EVLERE İZİN VERİLMELİ!

TÜİK'in verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 26 milyon 75 bin hane halkı bulunuyor. Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3,17 kişi.

Yine TÜİK verilerine göre 2014- 2022 arasını kapsayan sekiz senede tek kişilik hane halkı sayısı yüzde 73 (2,14 milyon) artarak 5 milyon 67 bine yükseldi.

Bu yükselişin; boşanmaların artması, gençlerin maddi sorunlar ve kariyer yüzünden evliliği ötelemesi ya da evlenmemesi, bireysel yaşamın trend olması gibi birçok nedeni var.







Sonuç olarak 2022'de beş evden birinde tek kişi yaşamaya başladı.

Tek başına yaşayanların oranı son 15 yılda üçe katlandı.

2017 yılında aile yaşamına hitap etmediği ve amacı dışında kullanıldığı yönünde gelen şikâyetler üzerine 1+0 stüdyo dairelerin yeni binalarda yapımı yasaklanmıştı.

Artık en küçük daireler 28.5 metrekare büyüklüğünde 1+1 daire şeklinde yapılıyor.

2017'de konut ve kira krizi yoktu ama şimdi var.

Tüm veriler Türkiye'de evlilik oranlarının azalmaya ve boşanmaların artmaya devam edeceğini gösteriyor!

İddia ediyorum, son sekiz yılda yüzde 73 artan tek kişilik hane sayısı gelecek sekiz yılda yüzde 150'ye çıkar!

3+1 evler de amacı dışında kullanılıyor! Parayı bastırıp amacı dışında villa kiralayanlar da var.

O yüzden acilen yeni imar planlarında 1+0 stüdyo dairelerin yapılmasına izin verilmeli!

3+1, 2+1 evler yaparak konut ve kira krizini bitiremeyiz!

***



HİÇBİR ŞEY YAPMAMA SPORU

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'nin Seul şehrinde Ichon Hangang parkında, 70 kişi "Hiçbir Şey Yapmamak" için bir araya geldi.

Katılımcılar, oturdukları yerde selfie çekmeden, telefonlarına bakmadan ve herhangi bir faaliyette bulunmadan yalnızca sessizce durdular.

KoreGündemi'nin haberine göre böyle yapınca spor oluyormuş.







Daha da ilginci "Hiçbir Şey Yapmamak" geleneksel milli spor ilan edilmiş.

Oyunun fikir babası olan sanatçı Woops Yang'a göre, "Uzun süre hiçbir şey yapmadan ve beynini çalıştırmadan öylece durmak, odaklanmayı güçlendirebilir ve insanların zihinsel huzurunu artırabilir" diyor.

Ee bu meditasyon olmuyor mu? Hiçbir şey yapmadan durmanın spor kabul edilmesi spora hakaret!

Hani bir boş tuvale boya serpmeyi ya da bir muzu duvara bantlamaya modern sanat diye yutturuyorlar ya 'Hiçbir Şey Yapmamak'ı da modern spor diye dayatmasalar bari!

***



YOLA KÖPEK ÇIKTIĞI İÇİN ÖLMEK!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı tur otobüsü kontrolden çıkarak binaya çarptı.

Kazada şoför Adem Koçak, hayatını kaybederken, yedi yolcu yaralandı.

Bu kaçıncı başıboş köpeklerin yol açtığı ölümlü trafik kazası?







Daha büyük bir facia da yaşanabilirdi!

Batı ülkelerinde 40 yılda bir köpek yola çıkarsa köpek yakalanana kadar trafik kapatılıyor!

Bizde köpekler her yerde!

2022'de köpeklerin yol açtığı trafik kazalarında ise 20 kişi hayatını kaybetti.

Başıboş köpeklerin sayıları da her geçen gün artıyor. Trafik kazaları gibi kuduz vakaları da artıyor!

Defalarca yazıldı, söylendi ama başıboş köpek sorunu can almaya devam ediyor.