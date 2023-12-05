Bursa'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra birçok insan, Android yazılımlı telefonuna depremden 5-10 saniye önce deprem olacağı uyarısı geldiğini söyledi.

Gelen bildirimi sosyal medyadan paylaşanlar oldu.

Bazıları gelen mesajdan sonra afalladığını bir şey yapamadığını, bazıları ise hemen dışarı çıkabildiğini belirtti.

Demek ki, Google tarafından kullanıma sunulan Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılan ücretsiz 'Deprem Uyarı Sistemi' işe yarıyor.







Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan 'ivmeölçerleri' kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Tabii bildiriyi almak için deprem uyarı bildirimini telefonunuzda açmanız gerekiyor. 'AYARLAR' menüsüne girdikten sonra Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini aktif hale getirebilirsiniz.

Peki, iOS yazılım kullananlar ne yapacak? Onlar da aynı ya da başka 'deprem uyarı' uygulamalarını kullanabilirler.







Ama o uygulamalar, 3 milyardan fazla Android akıllı telefondaki ivmeölçerlere bağlı mı ya da efektif mi araştırmak lazım.

Deprem korkusunu yine hatırladık değil mi?

Deprem çantasını, evin her yerine de su ve düdük koymayı unutmayın! Taşınabilir powerbank'leri evin belli yerlerine bırakmakta fayda var.

Ayrıca telefonunuza 'Afad Acil', Akut'un 'Güvendeyim', '112 Acil Yardım' ve düdük sesi çıkaran 'Düdüğüm' uygulamalarını indirmek işe yarayabilir.

İnternet erişiminiz olmadığında yalnızca bluetooth özelliğinizi açarak tanıdıklarınıza ulaşmanızı sağlayan 'Bridgefy' ve telefonun GPS özelliğini kullanarak yakınlarınızın konumunu görebileceğiniz 'Life 360' uygulamalarını indirebilirsiniz.

Tedbirli olmak fayda var. Enkaz altında bir şişe su, bir düdük bile hayat kurtarabilir!

***



YAŞLILARDA BİRAZ KİLO İYİDİR

İngiliz Diyetisyenler Derneği (BDA), 65 yaş üstü insanlar için "Biraz fazlalığınız varsa, kilo vermek sağlığınızı iyileştirmeyebilir" önerisinde bulundu! Sürekli 'kilo verin' tavsiyesine alıştığımız için diyetisyenler derneğinden gelen 'kilo vermeyin' tavsiyesi şaşırtıcı olabiliyor. Tabii bu tavsiyenin 65 yaş üstü insanlara yönelik olduğunun altını çizelim! BDA özetle şunu söylüyor:







"İnsanlar hastalandığında veya iştahlarını kaybettiklerinde vücut yağları enerji deposu olarak görev yapar. Yaşlandıkça hastalık dönemleri artar. Yaşlıları kilo vermeye teşvik etmek, onları hastalıklara karşı daha az dirençli hale getirmektir." Elbette vücut kitle endeksi de dikkate alınmalı. Ve bu yöntem her yaşlı için geçerli olmayabilir. Doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin!

***



TELEFONDA YÖNLENDİRME TACİZİ

Geçtiğimiz hafta GSM ve internet şirketlerinin siber güvenliğe daha fazla yatırım yapması gerektiğinden bahsetmiştim. Bir okuyucumdan şöyle bir email geldi:

"GSM operatörlerinin vurdumduymazlığına bir örnek vereyim; bana ait ve kızımın kullandığı hatta tanımadığımız biri telefonunu yönlendiriyor.

Bu şerefsiz sonradan öğrendiğimize göre esnafı dolandıran, bin bir türlü dalavere çeviren biri ve alacaklılar bunu rahatsız etmesin diye herhangi bir hatta telefonunu yönlendiriyor.







Onu arayan da yönlendirdiği kişiyi aramış oluyor. Kızım il dışında kampta iken ağlayarak beni aradı. 'Baba beni değişik numaralardan arıyorlar ve birini soruyorlar ve sonra küfür ediyorlar' dedi. Ben de o numaralardan birini istedim ve aradım. Anladım ki arayanların kızımla alakası yok, o dolandırıcıyı arıyorlar, karşılarında kızımı bulunca hakaret ediyorlar. GSM operatörünün müşteri temsilcisine durumu anlattım.

Bana yönlendirme işini iptal etme imkanı olduğu halde yetkisi olmadığını, ancak savcılık kararı ile bunu yapabileceğini ya da hattımızı değiştirmemi önerdi. Ben de 'Öyle saçmalık mı olur? Bir kız çocuğu bu sebeple taciz ediliyor. Bunu engellemek zorundasın' dedim.

Cahilliğinden mi yoksa gerçekten mevzuat mı böyle bilmiyorum müşteri temsilcisi bu yönlendirmeyi iptal etmedi ve numaramızı değiştirmek zorunda kaldım." İnanılır gibi değil! Bir sahtekârın bir kız çocuğunun taciz edilmesine yol açması bu kadar kolay mı?

Yönlendirme nasıl iptal edilemez?

GSM şirketlerinin müşterilerini sahtekârların tuzaklarına karşı koruması bu kadar zor mu?

***



YAŞAMI UZATAN 8 ÖZELLİK

Madrid Üniversitesi'nden bilim insanları, İspanya genelinde yaşları 100 ila 107 arasında değişen 16 kadın ve 3 erkeği inceledi. Ve onların sekiz temel özelliğini belirledi.

Bu özelliklerin bildik yeme içme alışkanlıklarıyla alakalı olmaması, kişilik özelliklerine odaklanması araştırmayı daha değerli kılıyor. İşte o sekiz özellik:

En başta 'zeki olmak' geliyor. Zeki olmayan biri kolay kolay 100 yaşını geçemez.

İkinci özellik 'canlılık'. Örneğin araştırmaya katılan 100 yaşındaki bir kadın, "98 yaşıma kadar dikiş dikiyordum. Asansörle aşağı iniyorum ama bacaklarımı çalıştırmak için merdivenlerden yukarı çıkıyorum" demiş.







Aileye, işe ve kişisel hedeflere 'bağlı olmak', bağlılık duygusu da ömrü uzatıyor.

'Sosyal olmak' da önemli. Yeni araştırmalar yalnızlığın ömrü kısalttığını söylüyor.

Sorumluluk sahibi olmak ve karar verebilme özelliği yani 'kontrolün' yaşlılarda olması da önemli bir özellik.

Zorlukların üstesinden gelebilen ve bu zorluklar sayesinde güçlenen 'dayanıklı' insanlar da uzun yaşıyor.

Meraklı olmak, öğrenmekten zevk almak yani 'entelektüel motivasyon' da orta özellikmiş.

Son ortak özelliği ise elindekinin kıymetini bilmek ve pozitif olmak. Gerçekten de minnettarlık duygusu insanı stres ve gereksiz hırsın yıpratıcı etkilerinden koruyor.

Özetle sadece düzenli spor yapmak, sağlıklı beslenmek de yetmiyor. Kişilik ve ruhsal özellikler de önemli!

***



Altyazı

"Hayat kaçınmalar, şüpheler ve çekingenliklerle doludur. Bence en iyi ressam ana renkleri seçmesini bilen ve onları dobra dobra kullanandır. Pembeden, kremden, zayıf ve çelimsiz insanlardan hoşlanmam..." (Arzu Tramvayı)

