Siber dolandırıcılar, yine yeni bir yöntem geliştirmişler. Bizde bu yöntemleri birileri dolandırılınca öğreniyoruz!

O birileri sizseniz geçmiş olsun!

Efendim şimdilerde dolandırıcılar, insanlara 'Siparişiniz Kargoya Verilmiştir' başlıklı sahte bir kargo takip SMS'i gönderiyor.

Gönderilen SMS'lerde "Kargonuz yola çıkmıştır.

Kargonuzun nerede olduğunu XXXXXX takip edebilirsiniz"... "Kargonuz ulaştırılamadı, adresinize tekrar yollanılması için XXX bilgilerinizi güncelleyin" gibi ifadeler yer alıyor.

Kargo şirketlerinin ya da e-ticaret sitelerinin kargo takip sayfası gibi tasarlanan SMS'teki linkte, tüketicinin e-posta adresi, kredi kartı numarası, ismi, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi gibi bilgiler isteniyor.







Ürünün bir an önce eline ulaşmasını bekleyen tüketici bu sahte kargo SMS'indeki linke tıklayıp, istenen bilgileri girdiği anda dolandırıcıların eline düşmüş oluyor.

Bu tuzağa düşmem diyeniniz var mı?

"Nerede kaldı bu kargo" diye düşündüğünüz bir gün bu SMS gelirse tıklama ihtimaliniz çok yüksek!

Girdiğiniz bilgiler dolandırıcının eline geçince sadece maddi zarara maruz kaldıysanız şanslı sayılırsınız!

Eğer dolandırıcılar, kimlik bilgilerinizle sahte kimlik çıkarıp, hesaplar açarlarsa yandınız!

Adınıza ev de kiralar, şirkette de açarlar, hatta suç da işleyebilir. Sonra o haberlerini okurken güldüğünüz kurban vatandaşlar gibi kendinizi aklayabilmek için ömrünüz mahkeme koridorlarında geçer!







Evinize gelen icralar yüzünden adres, hatta kimlik bile değiştirmek isteyebilirsiniz!

Kısacası, her şey bir linke tıklamaya bakar!

Devletimiz sadece siber suçlarla mücadele için özel siber güvenlik ekipleri ve savcılar görevlendiriyor ama telefon ve internet dolandırıcılığı çığ gibi büyüyor!

Belki de dışarıdan daha çok içeride bilgisayar başında çalışacak polise ihtiyacımız var!

Bekçiye değil, siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç var!

Yılda kaç siber dolandırıcılık vakası yaşanıyor, siber güvenlik polis sayısı yeterli vs. gibi araştırmalar yapılmalı ve o sonuçlara göre kadrolar açılmalı!

***



DAHA FAZLA SIBER GÜVENLİK!

Telefon ve internet dolandırıcılığı her geçen gün hızla artarken her şeyi devletten beklemek de doğru değil. Daha önce de bu konuda yazmıştım.

Devletimiz, polisimiz, bankacılık, internet ve GSM sektörü ortak hareket etmeli ve yeni güvenlik projeleri önlemleri hayata geçirmeli.

Başta bankalar ve e-alışveriş siteleri olmak üzere birçok sektörde şirketler müşterilerinin güvenliğini sağlamak için daha büyük yatırımlar yapmalılar.







Şirketler siber güvenlik eleman sayılarını ve savunma sistemlerini artırmalılar. Güvenlik açığından kaynaklanan dolandırıcılıklarda şirketlere ağır para ve sorumlulara hapis cezaları verilmeli.

GSM operatörleri telefon dolandırıcılığı yapanlara karşı daha fazla güvenlik önlemi almalı, bu kişileri tespit edecek yeni yazılımlar geliştirmeli.

SMS ve e-posta'yla pazarlamacılık tacizine karşı yasalar çıktı ama hâlâ bilmediğimiz numaralardan mesajlar, telefon çağrıları artarak devam ediyor.

GSM ve internet şirketleri dolandırıcılıkta kullanılan hesapları ortaya çıkaracak yöntemler geliştirmeli.

***



BALKONDAN FUTBOLCU VURURLARSA!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor-Fenerbahçe karşılaşması maçtan çok stadyum koşullarıyla konuşulmuştu.

Sadece 2 bin 500 seyirci kapasitesi olan çevredeki apartmanların balkonlarından maçın rahatça izlendiği Pendik Stadyumu esprilere de konu olmuştu!

Bakalım bugün Galatasaray'ı konuk edecek stadyumda hangi gariplikler yaşanacak?

Galatasaray taraftarı da çevredeki binaların balkonlarını kiralarlar mı acaba?

Maç sırasında top fazla yükselse etraftaki evlerin balkonundan içeri girebilir!







Bu stadyumda kamera çekimleri de düzgün yapılamıyor!

Tribün bölümünde yeterince yükselti olmadığı için kameralar maçı çizgi hizasında çekiyor!

Böyle bir stadyumda VAR sistemi de zorluk çeker.

Yahu dünyada deli çok!

Bir deli maç sırasında sinirlenip balkondan tüfekle sahaya ateş açsa... Allah korusun Icardi'yi ya da başka bir futbolcuyu vursa!

İşte o zaman dünyaya rezil oluruz! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu riski nasıl göze alıyor hayret ediyorum!

TFF, Süper Lig'in gelirini artırmak için büyük liglerin hiç denemediği play-off gibi saçma bir sistemi kulüplere önereceğine önce Pendikspor gibi stadyumu standartlara uygun olmayan takımların Süper Lig'e nasıl kabul edildiğini sorgulamalı!

.

***



SEN DE Mİ JAPONYA!

Yakın zamana kadar terör örgütü PKK'yı 'uluslararası terör örgütleri' listesinde bulunduran Japonya, yayınladığı son listede bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Kundaktaki bebeklerin bile ölümüne neden olan PKK'yı terör örgütü kabul etmemek büyük bir insanlık ayıbıdır.

Ne yazık ki, politik çıkarlar ve güç çatışmaları nedeniyle bazen bir ülkenin terör örgütü kabul ettiğini diğeri kabul etmeyebiliyor!

Rusya, Çin, Hindistan, İsviçre, Mısır, İsrail, Tunus, Suudi Arabistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri de PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen ülkeler arasında.







Peki, ne oldu da Japonya, PKK'yı terör örgütü listesinden çıkardı?

Eskisi gibi bizden tünel, köprü ihalesi alamıyorlar mı? Yoksa son dönemde Japonya'daki Kürtlerin yaptığı gösteriler mi etkisini gösterdi?

Japonya için artık PKK, Türkiye'den daha mı önemli oldu?

Hep İsrail ve Ermeni lobilerinin gücünden bahsediliyor.

Türkiye'nin lobi gücü yok mu? Lobi faaliyetlerini sadece devletten beklemek de hata.

Ne yazık ki, yurt dışında yaşayan Türkler lobi faaliyetlerinde etkili değiller. Hadi Japonya'da Türk sayısı az diyelim. Almanya'da 3,5 milyon Türk yaşıyor ama oradaki PKK örgütü üyeleri ve sempatizanları lobi faaliyetlerinde daha etkililer! Neden?

***



Altyazı

"Bize göre başka türlü yaşamak salaklıktı. Bize göre maaşa talim eden, metroya binip faturalar için endişelenen örnek vatandaşlar yaşamıyorlardı. Onlar korkaklardı. Bir şey istediğimizde, gidip alırdık." (Sıkı Dostlar)