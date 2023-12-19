Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu.

DSÖ geçtiğimiz hafta elektronik sigara kullanımının yol açtığı zararlara ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Başta elektronik sigaralar tütün kullanımını azaltmada etkili diye pazarlanıyordu.

Daha sonra yapılan bilimsel araştırmalarda elektronik sigaraların tütüne kıyasla düşük de olsa sağlık riskleri taşıdığı ortaya çıktı.

Ancak son araştırmalarda elektronik sigaraların kansere neden olduğu bilinen bazı maddeler ürettiği, kalp ve akciğer sağlığı için risk oluşturduğu ve gençlerde beyin gelişimini etkilediği ortaya çıktı.







DSÖ son açıklamasında elektronik sigara kullanımının toplum sağlığını olumsuz etkilemesinin yanı sıra bu ürünlerin gençlere pazarlanmasına 'ısrarlı şekilde' izin verildiğine dikkat çekiyor!

İşte burası önemli! Raporda, 13-15 yaş arası gençlerin yetişkinlerden daha fazla elektronik sigara kullandığı belirtiliyor.

Bunun nedeni ise şirketlerin elektronik sigarayı yaygınlaştırmak için özellikle gençlere yönelik agresif pazarlama teknikleri kullanmaları.

DSÖ dünyada 34 ülkenin elektronik sigara satışını yasakladığını ama 88 ülkede bu ürünün satılmasında minimum yaş sınırı olmadığı ve en kötüsü de 74 ülkede bu ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığını açıkladı!

Tütün ürünlerine karşı mücadelede önemli başarılar elde eden Türkiye, aynı başarıyı elektronik sigarada da göstermeli.

Elektronik sigara kullanımı gençler arasında hızla artıyor!

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AVRUPA'DA KOMBİ YASAKLANACAK

AVRUPA Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) için bir anlaşma imzaladı.

Buna göre AB ülkeleri 2040 yılına kadar fosil yakıtla ısınmayı aşamalı olarak durdurmayı kabul etti.

2030 itibariyle, yeni inşa edilen evler de dahil olmak üzere tüm yeni binalar, 'Sıfır Emisyon Binaları' olmak zorunda.

2050 yılına kadar AB'deki tüm binalar sıfır emisyonlu binalara dönüştürülecek.

Ayrıca AB kurumları, 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerinin kullanımından vazgeçilmenin hesaplarını yapıyor.

Avrupalılar belki de 2050 yılında gaz ve elektrik faturası ödemeyecekler!

Türkiye'de 'Sıfır Emisyon Binalar'a geçiş için yasalar çıkarılmalı.

Yeni binalar mutlaka tepeden tırnağa ısı yalıtımlı, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik ve ısınma ihtiyacını karşılayacak şekilde olmalı.

Akıllı binalar için şimdiden harekete geçmeliyiz.

Bu hamle hem ülkemizdeki karbon salınımını düşürür, hem doğal gaza bağımlılığı azaltır, hem de faturaların düşük gelmesini sağlar!

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MABEL AYIP ETTİ!

ŞARKICI Mabel Matiz, 2019 yılında kazandığı Altın Kelebek ödülünü internetten 5 TL'ye satışa çıkardı.

Yayınladığı satış ilanında da şu yazıyordu: "Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019... Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz." Reynmen de 2021'de ödül alamayınca 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmıştı!

Bu yıl da Mabel ödül alamayınca eski ödülünü 5 TL gibi komik bir fiyata satışa çıkarak kendince dalga geçtiğini düşünüyor herhalde!

Aslına bakarsanız sosyal medyada manipülasyonla ünlenmiş Reynmen gibi vasat bir adama ödül verilmesi hataydı.







Reynmen de vasatlığını ödülünü çöpe atarak göstermiş oldu.

Kişisel fikrimi sorarsanız Mabel bu yıl ödülü 2019 yılından daha çok hak ediyordu.

Müzikal anlamda kendini çok geliştiren, şarkıları çok dinlenen Mabel'in bu yıl ödül almamasının farklı nedenleri olabilir!

Ama her şeye rağmen Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkarmak Mabel'e hiç yakışmadı.

Kelebek, tıpkı GÜNAYDIN gibi sanat ve magazin hayatında çok önemli yere sahip.

Barış Manço'nun, Erkin Koray'ın, Sezen Aksu'nun ve daha birçok efsanenin birçok kez aldığı ödül olan Altın Kelebek'e 5 TL değer biçmek büyük ayıp!

Mabel'in yaşı genç. Gelecekte yine kazanacaktır ve işte o zaman hatasını anlayacaktır diye tahmin ediyorum.

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OLACAK İŞ Mİ BU?

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin sitesinden bir duyuru yaptırdı.

Duyuruya göre Rektör Zülfikar, ailesiyle birlikte Konya'da bir otelde kalmak istedi.

Otelde rezervasyon mağduriyeti yaşadığı iddia edilen rektör ve ailesi saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra beklemişler.







Daha sonra rektör, rezervasyon yaptığı oteli kendisini ve ailesini mağdur ettiğini öne sürerek, üniversitenin resmi internet sitesinden şikâyet etti, iyi mi?

Bu garip olay sosyal medyada espri konusu olunca da duyuru siteden kaldırıldı.

Rektör Zülfikar, üniversitenin resmi internet sayfasını kendi kişisel Facebook hesabı sandı galiba!

Beğenmediği restoran ya da siparişini geç getiren kurye firması varsa onların da adını üniversitenin sitesine yazsın da biz de gülelim!

Olacak iş mi bu yahu!

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BRAVO BALIKESİR TRAFİK ŞUBE'YE

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu il merkezinde çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yaptı.

Trafik ekipleri 42 araç sürücüsüne 76 bin 672 TL idari para cezası uygularken, 18 aracı trafikten men etti.

Ceza kesilen araçlar genelde altı yere sıfır dolaşan, yüksek ses sistemine sahip, modifiye egzozlu araçlar. O yüzden Balıkesir Trafik Şube ekiplerini yasaları uyguladıkları için kutluyorum.







Bu yazıyı yazarken aklıma rahmetli Hıncal Abi geldi. O görevini yapmayan yetkilileri uyaran yazılar yazardı.

İnatla bunu yapar ve bazı yanlışları düzeltirdi.

Ben de şansımı deniyorum. Beşiktaş Trafik ekipleri, Nüzhetiye Caddesi'nde yüksek ses sistemine sahip, modifiye egzozlu araçlarla gecenin ikisinde, üçünde gürültü yaparak dolaşan magandaları galiba gözlerinden kaçırıyorlar!

Balıkesir'deki meslektaşlarınız gibi lütfen kanunları uygulayın!

Huzurla yaşamak isteyen insanların haklarını savunun!