Christopher Nolan, "Oppenheimer, yarısı siyah beyaz olan üç saatlik +18 bir film ve gişede milyar doları geçti. Yaptığım en başarılı film olması çok garip" diyor.

Genç efsane Nolan bile 'Oppenheimer'ın başarısına şaşırdığına göre bu filmi özel yapan nedenlere kafa yormak gerekiyor!

Nolan'ın filmografisinde 'Kara Şövalye Yükseliyor', 'Inception', 'Akıl Defteri' gibi daha başarılı filmleri var.







Normalde atom bombasının yapılış öyküsünü anlatan, yer yer belgesel gerçekliğinde olması gereken bir biyografi filmi gişede milyar doları geçemez!

Bence bu başarı Nolan'ın da belirttiği gibi filmin zamanlamasıyla alakalı. 'Oppenheimer', izleyicilerin seri ve süper kahraman filmlerinden sıkılmaya başladığı, yenilik aradığı bir dönemde vizyona girdi.

Bu sinema sanatı adına önemli bir gelişme. Artık öyküsü ağır basan filmlere geri dönüş başlayabilir.

Bu dönüş epik anlatımları da içine alabilir!

Nihayet izleyici bol efektli öyküsü zayıf süper kahraman filmlerinden sıkıldı.

İkinci neden ise Oppenheimer'ın karşısında sadece 'Barbie' gibi farklı türde bir rakibinin olması. Ve bu iki filmin karşılaştırılması üzerinden PR yapılması.

Tabii Cillian Murphy'ye Oscar kazandırmasına kesin gözüyle bakılan müthiş performansın etkisini de unutmamak lazım!

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'STALK'ÇILARA KÖTÜ HABER

Instagram'da bazılarının merakla beklediği profil fotoğrafı büyütme özelliği geçtiğimiz yıl hayatımıza girmişti.

O bazıları genelde Instagram'da 'stalk' yapan, başkalarının hesaplarını gizlice takip eden, hatta gözetleyen kişiler oluyor.

Elbette 'stalk'u nadiren de olsa yapan birçok insan var.







Aradan sadece bir yıl geçti ve Instagram şimdi 'stalk'çıları üzecek bir karar aldı.

Kullanıcılar artık her istediği profilin fotoğrafını büyütemeyecek. Yeni güncellemeyle profil fotoğrafınızın büyütülmesini engellemeniz mümkün olacak. Ya da kimlerin profil fotoğrafını büyütebileceğine karar verebiliyorsunuz.

Bu özelliğin getirilmesinin nedeni ise tacizcilerin önünü kesmek. Diğer önemli neden ise dolandırıcıların, profil fotoğrafını büyütüp ekran görüntüsü alarak taklit hesaplar açmasını engellemek.

Instagram'ı yoğun kullananlar için güzel bir gelişme.

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KOMİK CEZA

Yer: İstanbul-Üsküdar, Çamlıca Tüneli.

Y.U. adlı kişi fotoğrafta gördüğünüz son derece riskli hareketi yaptı. Gerçekten hem yürek yemiş hem de kafadan 'arıza' olmayı gerektirecek bir hareket! Yakalanan şahsa 10 bin 449 lira ceza kesilirken motosikleti trafikten men edildi.







Hem kendini hem de başkalarının hayatını riske atan bu hareket için bu ceza az.

Bu şahıs olayın videosunu sosyal medyada paylaşınca etkileşimden daha çok para kazanır.

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BOŞUNA EFSANE OLMADI

En zorlu lig; İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa'nın lider Arsenal'den bir puan gerisinde ve 38 puanlı ikinci Liverpool ile aynı puanla üçüncü sırada yer alacağını kaç kişi tahmin edebilirdi?

Üstelik Aston Villa kadro değeri kat kat pahalı Manchester City, Tottenham, Manchester United ve Chelsea'yi de geride bıraktı.

Spor yazarı Firat Topal yukarıdaki sorunun yanıtını ilginç bir anekdotla verdi.

Aston Villa'nın başarılı olacağını M. United'ın efsane emekli teknik direktörü Sir Alex Ferguson tahmin etmiş.







Sunucu yeni başlayan sezonda en çok etkilendiği takımı soruyor, Ferguson da Aston Willa yanıtını veriyor.

Asıl ilginç olan ise bu açıklamayı 14 Ağustos 2023 tarihinde yapması!

Bu tarihten sadece iki gün önce Aston Villa, Newcastle'a 5-1 yenilmişti. Ferguson'un o gün de dediği gibi "O oyunun hakkı o skor değildi." Takım iyi oynamasına rağmen fark yemişti! İyi oynayan takım fark yer mi? Sonra da ligde birincinin bir puan gerisinden gelecek müthiş bir performans sergiler mi? Ve bunları bir insan nasıl tahmin eder!

Futbolu sadece puan tabelasına ve maç skorları üzerinden yorumlamak kolaycı bir yaklaşım. Ama skor üzerinden yorum yapıp çuvallayanlar da oluyor!

Ferguson boşuna 'Sir' ve efsane olmadı!

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KADIN KATİLİ GÜZELLEMESİ Mİ?

Yakında ekrana gelecek olan 'İnci Taneleri' dizisinin Yılmaz Erdoğan'ın sesinden şu cümlelerle tanıtımı yapıldı: "Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş.

Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış..."

Erdoğan'ın ağzından bu cümleler dökülürken kelepçelenmiş bir şekilde kalabalığın arasından geçiyordu. Ve bir spiker kadın cinayetinden bahsediyordu!







Bu tanıtım sosyal medyada büyük tepki çekti.

Erdoğan'ın hem öyküsünü yazdığı hem de yıllar sonra hapisten çıkıp sevdiklerini arayan Azem Yücedağ karakterini canlandırdığı dizinin fragmanı bir kadın katilinin güzellemesini yapıyor diye eleştiriliyor.

Erdoğan, "Erkek öldürürken bile mağdur yaptınız bravo!", "Yani erkekler mecbur kaldığı için mi kadınları öldürüyor" gibi sert yorumlara maruz kaldı.

Kadın cinayetlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde böyle bıçak sırtı bir sorun üzerinden romantizm yapılması hem de bunun cinayet failinin romantizmi gibi algılanması tehlikeli ve tepki çekecek unsurlar.

Ama ben eleştirileri ağır buldum. Elbette Erdoğan gibi bir aydın sinemacı kadın cinayeti güzellemesi yapmayacaktır. Tabii delirmediyse!

Bence dizinin tanıtımı için radikal bir yol olan tepki çekmek göze alınmış.

Zorlu bir rekabetin olduğu TV sektöründe dizi tanıtımları büyük önem taşıyor. O yüzden ben Yılmaz Erdoğan'ın kadın cinayeti üzerinden romantizm kasacağına ihtimal vermiyorum. Muhtemelen katil öğretmen Azem olmayacak ve izleyici birçok kez ters köşe yatırılacak gibi gözüküyor!

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Altyazı

"- Onunla bir dakika geçirmek için kendimi aptal yerine koyabilirdim.

- Mükemmel bir çiftmişsiniz.

- Mükemmel diye bir şey yoktur, her zaman mücadele vardır. Tek yapman gereken mücadele edeceğin kişiyi seçmek." (Ghosted)

