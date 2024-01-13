Suudi Arabistan'da Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan İspanya Süper Kupası Yarı Final maçından önce hayatını kaybeden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer için saygı duruşu yapıldı.

Ve bu sırada Suudi taraftarlardan ıslık sesleri yükselmeye başladı, iyi mi?

Birkaç gündür Beckenbauer acaba Suudilere ne yapmış olabilir diye düşünüyorum?

Beckenbauer ve Suudi Arabistanlılar arasında ne gibi bir husumet olabilir ki? İlginç bir durum.

Aynı Suudi taraftarların, Arda Güler'i oyuna girdiğinde ayakta alkışlaması, milli futbolcu topa her dokunduğunda alkış tufanının kopması da enteresandı.







Fenerbahçe ve Galatasaray, Riyad'da oynanacak maçtan önce çıkan anlaşmazlıklardan dolayı sahaya çıkmamıştı. Olayın nedenlerini biliyorsunuz, tekrar yazmaya gerek yok.

Atatürk kırmızı çizgimizdir, nokta!

Ama burası önemli; bir hafta önce maçı izleyemeden evlerine dönen ve Türkiye'deki sosyal medyada haklarında ırkçılığa varacak paylaşımlar yapılan Suudiler, Arda'yı ıslıklayabilirlerdi ama ayakta alkışladılar.

Olayla hiçbir alakası olmasa bile taraftar algısı farklı çalıştığı için Arda'yı sırf Türk ve eski Fenerbahçeli olduğu için ıslıklayabilirdi.

Tribün ortamını bilenler bunun mantık dışı doğal tepki olduğunu bilir.

Ne yazık ki, Türk spor medyası bu tartışılması gereken konuyu yine ıskaladı.

Oysa bu olay üzerinde iki ülkenin halkları arasında bir sorun olmadığına dair analizler yapılırdı.

Neyse en azından Suudi taraftarların Türklerle bir sorunu olmadığını öğrenmiş olduk.

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BEŞİKTAŞ'TA DÜKKAN MI MİAMİ'DE EV Mİ?

Bir vatandaş, Beşiktaş'ta satılık olan dükkanın fiyatını öğrenmek için emlakçıyı aradığında 1.5 milyon dolar cevabını aldı.

Üst katı 63 metrekare ve alt katı da 63 metrekare olan dükkan için 1.5 milyon dolar istenmesine tepki gösteren vatandaş bir video çekip şöyle isyan etti:

"Önünde araba park etmeye yer bile bulamazsınız. 1.5 milyon dolara Miami'de okyanus manzaralı üç tane ev satın alabilirsiniz, kalan parayla da kendinize çok iyi bir Tesla alabilirsiniz." Kulağa mantıklı geliyor ama ben o dükkana çok yakın bir dairede yaşıyorum.

Orası insan hareketliliğinin çok olduğu Ihlamur Dere Caddesi!







O caddeye göre daha az işlek olan Nüzhetiye Caddesi'nde sıradan bir kitap dükkanı geçenlerde 2 milyon TL'den fazla hava parası alıp yerini bir kafeye bıraktı.

Kiracı olduğu halde hava parası 2 milyon aldı!

Evet, o paraya Miami'nin popüler olamayan bölgelerinde bir-iki ev alabilirsiniz.

Ancak her ülkenin, şehrin, mahallenin gayrimenkul değeri farklıdır.

Eğer amaç yatırımsa, para kazanmaksa Miami'deki eve birkaç sene belki kiracı bile bulamazsınız ama Beşiktaş'ın en işlek yerinde örneğin bir tavuk dönerci açsanız elde edeceğiniz karla her yıl Miami'de bir-iki daire alırsınız.

Bilip bilmeden video çekip paylaşım yapıyorlar. Aslında bazıları bu söylediklerimi biliyor ama sırf sosyal medyada etkileşim almak için yanlış algı oluşturuyorlar!

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DOLANDIRICILIĞIN KİTABINI YAZANLAR!

Bazı otomobil markaları Türkiye'de de online satışa başlayınca beklediğim haber ajanslara düştü!

Mercedes'in internet sitesinin tasarımını taklit ederek oluşturulan sahte site üzerinden İzmir'de yaşayan iki kişiden araba siparişi alındı. Ve bu sahte siteye otomobil siparişi veren iki kişi tam 3 milyon 226 bin lira dolandırıldı.







Türk dolandırıcılar gerçekten işlerinde çok başarılılar. Her yeni gelişme üzerinde titizlikle çalışıp dolandırıcılık yöntemi icat ediyorlar. Ve bu yöntemleri insanlar dolandırılınca öğreniyoruz.

Elbette teknolojiyi takip etmeliyiz ama dolandırıcıların cirit attığı internetten otomobil alınır mı yahu? Hem de iki Mercedes! Acaba kurbanlarımız TikTok videolarında izledikleri gibi otomobillerin paket halinde evlerine geleceklerini mi düşündüler?

Burası Türkiye! Akıllı ve uyanık olun!

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HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN ÖNEMSENMİYOR?

Hava temizleyicisi ürünleri üreticisi olan global bir şirket, dünya genelinde geçtiğimiz yıl 2,5 milyondan fazla cihazının verilerini inceleyerek hava kirliliği raporu sundu.







Ve Türkiye, Avrupa'da iç mekan hava kalitesi en düşük ülke çıktı. Raporda en ilginç veri ise İstanbul'da iç mekânların dış mekânlara göre daha kirli çıkması. Evler yeterince havalandırılmıyor mu? Bu araştırma ne kadar doğru ve güvenilir tartışılır ama yaklaşan belediye seçimlerini de hesaba katarsak, belediye başkanı adaylarından Türkiye'deki hava kirliliğine dair projelerini de duymak isteriz.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın erken ölümüne neden oluyor.

Bu sigara ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerle aynı seviyede olduğu anlamına geliyor.

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TOSTÇULARDAKİ SUCUKLARA DİKKAT!

Bursa-Gemlik'te bir akaryakıt istasyonda minibüsün içindeki sucukların oto yıkama bölümünde su ile yıkanmasının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Jandarma iki gıda teröristini yakalamış. İfadeleri alınan H.H.Y. ve F.M.'ye 150 bin TL ceza kesilecek.

Şahıslar ifadelerinde "Üstlerinden yıkadık, zaten sucukların çevresi kaplıdır. Yıkanan sucukları, Gemlik'te 2 noktaya ve Bursa'da tostçulara verdik. Etiketli olması gerektiğinin önemini bilmiyorduk" demiş.







Kim bilir kaç kişi o sucuklardan yapılan tostları afiyetle yedi!

Çok gerekmedikçe güvenmediğim yerlerden yemek yememeye çalışıyorum.

Ülkemizde yeme içme yerleri yeterince denetlenmediği, ve sosyal medyaya video düşünce hareket ediliyor gibi bir his var içimde.

Bu işten 150 bin TL ceza ile kurtulan bir dahaki sefere daha dikkatli hareket edip küflenmiş bir kamyon sucuğu yıkar satar!

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Altyazı

"Bir insanın hayatının değerini belirtmek kolay değildir. Bazıları kişinin geride bıraktığı insanlarla ölçülür diyecektir. Bazıları inancıyla ölçüldüğüne inanır, bazılarıysa aşk. Kalanlar ise hayatın bir manasının olmadığını söyleyeceklerdir. Bana kalırsa hayattaki değerinizi sizi örnek alan kişilerle ölçmelisiniz. (The Bucket List)





