'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in sesi yapay zeka yardımıyla rap şarkıcısı Norm Ender'in 'Parla' marşında kullanıldı. Marşın Zeki Müren versiyonunu ilk dinlediğimde "Çok iyi be" dedim.

Marş, Zeki Müren versiyonu ile resmen seviye atlamış. Yapay zeka işte böyle bir şey, bazen orijinal eseri daha üst seviyeye çıkarabilir.

Marşın Barış Manço ya da Cem Karaca versiyonları daha da iyi olabilir.

Yapay zeka sayesinde gelecekte yeni şarkıcılara bile ihtiyaç duyulmayabilir!

Yapay zeka gelecekte edebiyata, sinemaya ve daha birçok sanat dalına yaklaşımı değiştirebilir.

Hollywood'da şimdiden emekli olan ya da hayatını kaybeden ünlü oyuncuların dijital hakları satın alınmaya başlandı.







Örneğin şu an konuşmayacak durumda olan Bruce Willis'i dijital hakları satıldığı için gelecekte filmlerde görmeye devam edeceğiz.

Geleceğin mesleği ise yapay zeka mühendisliği ve yönetimi olacak gibi gözüküyor.

Bu süreçte birçok yapay zeka ile ilgili birçok dava da açılacak.

OpenAI olmak üzere birçok yapay zeka şirketinin internet üzerindeki bütün görsel ve yazı arşivini kopyaladığı tahmin ediliyor.

Örneğin yani yapay zeka bir roman yazarken Homeros'tan Dostoyevski'ye kadar bütün yazarların kelime hazinesini, yeteneğini kullanacak.

Bu birçok alan için geçerli.

Yapay zeka sanat eserlerinde olduğu gibi haberleri de izinsiz kullanıyor!

Örneğin NewYork Times, OpenAI'a içeriklerini izinsiz kullandığı için büyük bir telif davası açtı.

Bence bizim medya hemen veri arşivinin dijital sertifikasını çıkartmalı.

Her yazılı ve görsel içerik telife tabi tutulmalı. Ama öncesinde dijital telif yasası çıkarılmalı.

Hep haberlerin telif hakkını konuşuyoruz. Bunun bir de yapay zeka tarafı var. OpenAI gibi şirketler medyanın uzun yıllarda büyük emek harcayarak oluşturdukları özgün içerikleri çoktan kopyalamış olmalılar.

Dijital telif yasası çıkarsa medyanın yapay zeka şirketlerine de telif davası açma şansı olabilir.

Bu gelişmeleri görüyorken dijital telif yasasının hala çıkarılmıyor oluşunu aklım almıyor.

Dijital telif yasasını çıkarmamak medyaya yapılacak en büyük kötülük olacak!

İddia ediyorum Zeki Müren yaşasaydı, o da dijital telif yasası isterdi.

86 YAŞINDA BELEDİYE BAŞKANI OLUR MU?

25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen'in, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmemesini vefasızlık olarak görenler var.

Büyükerşen'in büyük hizmetleri oldu. Eskişehir halkı da onu çok sevdiği için görevde tutuyor. Siyasette 25 yıllık deneyim önemli ama Büyükerşen'in yaşı da 86!







Büyükerşen'in arkadaşlarının çoğu ya hakkın rahmetine kavuşmuştur ya da sağlık sorunlarıyla boğuşuyordur.

Büyükerşen kendine iyi bakıyor olsa bile noterde bir işlem yapsa sağlık raporu isteniyordur!

Bazıları "Kardeşim, Eskişehirspor'a santrfor mu alıyoruz belediye başkanı mı seçiyoruz?' diye soruyor.

Elbette futbolcu seçilmiyor lakin bir daha seçilseydi 91 yaşına kadar görevini sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği meçhuldü.

Belediye başkanının gecesi gündüzü, bayramı yoktur. Sürekli halkla iç içe çalışmak zorundadır.

Bence CHP, aday göstermeyerek Büyükerşen'e de iyilik yapmış oldu.

ARTIK PET ŞİŞEDEN SU İÇMEM!

Son dönemde yapılan araştırmalarda pet şişe sularda çok sayıda nanoplastiklerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Ama Columbia Üniversitesi'nde yapılan son araştırma durumun vahim olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, yeni bir lazer görüntüleme yöntemi kullanarak, sıkı durun bir litrelik pet şişedeki suda yaklaşık 240 bin nanoplastik bulunduğunu belirlendi.







Daha da kötüsü plastiğin boyutu küçüldükçe tehlikenin arttığı, çünkü parçacık boyutu küçüldükçe insan vücuduna girme ihtimalinin fazlalaştığı tespit edildi.

Pet şişelerdeki suda bulunan plastik partiküller kan-beyin bariyerini geçebilecek kadar küçük olduğu için ilerleyen yaşlarda beynin belirli bölgelerindeki hücrelerin kaybına yol açabileceği söyleniyor.

En kötüsü ise bu küçük plastiklerin kana geçebileceği, hücrelere ulaşabileceği ve ardından organların işlevlerini yitirebileceği belirtiliyor.

Daha önce de arıtılmış çeşme suyu içmenin daha sağlıklı olduğunu yazmıştım. Bu son araştırmadan sonra ben bir daha çok gerekmedikçe pet şişeden su içmem arkadaşlar.

Türkiye genelinde çok yüksek oranda pet şişe ya da damacana su tüketiliyor. Kanser vakalarındaki artışta olağan şüpheli nanoplastikler olabilir.

YENİ SALGIN MI?

Son bir aydır hastanelerin acillerinin dolup taştığı haberleri geliyor.

Başta bahar nezlesi, grip, domuz gribi, farklı bir influenza dendi.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise Aralık ayından beri salgının hiç azalmadığını ve oldukça yoğun olduğunu açıkladı:

"Hastalarımız Kovid-19 geçiriyor. Üzerine grip eklendi.

Ancak testi yapılmıyor.







Adını koyamıyoruz. Herhangi bir tedbirini de alamıyoruz.

Bir aydır uğraşıyoruz ama hiçbir tedbir alınmadığı için alışageldiğimiz şekilde bu salgının yükselip, hızla azaldığını göremiyoruz...

'Hasta hasta çalışmaya, işe ve okula bu şartlarda gitmeye ve kendileri ile birlikte okul ve işyerlerinde ya da toplu taşıma araçlarında çevrelerinde olan kişilere de salgını yaymaya devam ediyorlar." Tabi bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirme önemli. Eğer bahsedildiği gibi salgın artmışsa buna karşı önlemler de elbette alınır.

Öte yandan sosyal medyada şimdiden "Okullar kapanacak mı?", "Tekrar kapanma yaşar mıyız?" yorumları yapılıyor.

Bence bu Kovid-19 illeti herkese bulaşana kadar devam edecek ve sürü bağışıklığı tam anlamıyla kazanıldığında etkisini kaybedecek gibi gözüküyor.

Bu salgına karşı tek silah da hâlâ aşılar.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 27 Ağustos 2023 itibarıyla dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 olgusu ve 6,9 milyon Kovid-19 ilişkili ölüm yaşandı. Elbette bu rakamlar daha arttı.

Daha fazla insanın ölmemesi başta aşılar olmak üzere salgına karşı alınan önlemler sayesinde oldu.

"Kadınlarla arası en iyi olan adam kadınsız yaşayabilen adamdır" (The Expendables)