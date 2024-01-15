Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye haritası üzerinde 1 kilometrekarelik alanın nüfus bilgilerini gösteren 'Grid Nüfusları' adını verdiği haritayı kullanıma sundu.

Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden erişilebilen haritada nüfus ve nüfus profili hakkında bilgiler yer alıyor.

Veriler, 31 Aralık 2022 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sisteminden elde ediliyor.

Haritadaki her bir kare 1 kilometrekarelik alanı temsil ediyor.

1 kilometrekarelik alandaki toplam nüfus, kadın-erkek oranı, yaş kırılımı, okuryazarlık oranı ve ortalama eğitim süresi bilgileri görüntüleniyor.

TÜİK, bu bilgilere ek olarak sosyoekonomik seviye hakkında bilgilerin ekleneceğini açıkladı.

Kullanmasını bilene bu harita çok değerli bilgiler barındırıyor.

Örneğin yeni bir şehre ya da ilçeye mi taşınmak istiyorsunuz. Kafanızdaki bölgeleri araştırıp kendinizi en mutlu hissedeceğiniz yeri aşağı yukarı bulabilirsiniz.

Huzur mu arıyorsunuz yoksa eğlence mi?

Mahalledeki insan profilini mi merak ediyorsunuz? Ya da yeni bir iş yeri açacaksınız, kafanızdaki müşteri profilini mi arıyorsunuz? İşte bu haritadan fazlasıyla faydalanabilirsiniz.

Çocuğunuzun gideceği okulun çevresindeki aile profili ya da büyüyeceği sokaktaki sosyal çevreyi de bu haritadan araştırabilirsiniz.







KÖTÜLERE DE YARAR

Bu arama seçeneklerine verilecek çok örnek var ancak bu harita kötü insanların elinde kötülük için de kullanılabilir!

Örneğin bir terör örgütü bu bilgiler ışığı altında eylem yapacağı yeri seçebilir.

Pedofili bir sapık bu haritadan kendine kurban arayabilir.

Dolandırıcılar, hırsızlar bu bilgilerle işlerini daha kolay yaparlar.

Irkçı bir grup karışıklık yaratmak isteyeceği bölgelerin etnik yapısını bu haritadan çok rahat inceleyebilir.

Bu bilgiler düşman ülkelerinde karışıklık yaratmak isteyenlerin de işine yarar.

Kötü niyetli kullanımların önüne geçmek için de bazı bilgilere erişimi engellenmeli.

Bu haritayı hizmete açanlar bu saydığım tehlikeleri düşünmedi mi?

Büyük bir emek harcayarak elde edilen bu bilgileri dünyaya sunmanın amacı nedir?

Yoksa ben paranoya mı yapıyorum, abartıyor muyum?

En azından konuyu tartışmaya açmış oldum.

***



POLİS DESTEKLİ ALÇAK EYLEM!

Hollanda'da, ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi, yine Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.

Bu sefer Arnhem kentinde belediyeden izin alarak Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştirdiler.

Bu izin polisin Kur'an-ı Kerim'i yakanları koruması anlamına geliyor ki, öyle de oldu, yakma eylemine protesto edenlere polis müdahale etti.

Bu da güya fikir özgürlüğünü ve demokratik bir hakkı korumaya yönelik bir işlem oldu.

Bu tarz eylemler Danimarka gibi bazı İskandinav ülkelerinde de gerçekleşiyor.

Dini konular tartışılır, eleştirilir vs. ama dünyada 2 milyarı aşkın Müslüman'ın kutsal kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'i yakmak aslında fikir özgürlüğü bahane edilerek nefret suçu işlemektir.







Peki, son dönemde Hz. Muhammed (S.A.V) ve Kur'an-ı Kerim'e saldırıların artmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Komplo teorilerini seviyorsanız belki dinler savaşı çıkartmak istiyorlar diyebiliriz.

Bence asıl neden özellikle Avrupa'da ırkçı aşırı sağcı siyasi partilerin seçimlerden kazançlı çıkmak için yıllardır 11 Eylül Saldırısı ile artan 'İslamofobi'yi kullanmaları.

Siyasilerin iktidar hırsı halklar arasında da nefret tohumları ekiyor. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'i bile yakmayı göze alan zavallılar ortaya çıkıyor.

Kur-an-ı Kerim'i yakmanın fikir özgürlüğü olmadığını, aksine fikir suikastı ve nefret suçu eylemi olduğunu Hollanda'daki aklı başındaki siyasetçiler de biliyorlar.

Lakin fikir özgürlüğünü istediklerinde kullanmayı tercih ediyorlar.

Dünyayı yöneten çete, o kadar sistematik hareket ediyor ki, 'İslamofobi'ye zemin hazırlamak ve yaygınlaştırmak için bile güya İslamiyet'e hizmet eden bazı terör örgütlerini kuruyorlar ve onların 'İslamofobi'nin artmasına neden olan terör saldırılarını finanse ediyorlar.

Afganistan ve Irak'ın işgaline zemin hazırlayan olayları çoğunuz biliyorsunuz!

***



TÜRK DEVLETİ BAKİDİR

PENÇE Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde dokuz askerimiz şehit oldu.

Kelimelerin tarif edemediği bir acı bu. Bu acı belli aralıklarla uzun yıllardır devam ediyor ve ateş en çok düştüğü yeri yakıyor.

Son dönemde artan PKK saldırılarının arka planında birçok detay var ama şimdi bunları tartışma zamanı değil.







Şimdi acıyı paylaşma zamanı!

PKK küresel güçlerin taşeronu olmuş insanlık tarihinin en kanlı terör örgütlerinden birisidir.

Amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar! Biz beş bin yıllık geleneğini devam ettiren bir milletiz. Türk devleti bakidir.

Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere milletimizin başı sağ olsun.

***



TARAFTARIN DEDİĞİ OLUR

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçı, yarıda kaldı. Nedeni ise ev sahibi Reading taraftarlarının maçın 17. dakikasında sahaya inmeleriydi.

Taraftarlar ligde uzun zamandır kötü bir performans sergileyen ve borç batağına saplanan takımın Çinli sahibi Dai Yongge'yi protesto ettiler.







Hakem de maçı iptal etti. Elbette bu olay cezasız kalmaz ama bu protestonun asıl verdiği mesaj spor kulüplerinin gerçek sahibinin taraftar olduğudur.

Dünyanın en zengin insanı, en büyük kulübü satın alsa bile taraftara rağmen hareket edemez!

Taraftar, başkandan da, teknik direktörden de futbolculardan da önce gelir.

Gücünün farkında olan ve bunu kullanan taraftar, kulübü her zaman yukarı çeker.

***



Altyazı

"Zeki insanlar hep dertlidir. Zekâ iyi bir şey değil... Beyin sürekli analiz halinde. Biri sana bir hakaret ettiğinde, bu ne amaçla yaptığını anında anlayıp kendine mis gibi dert ediniyorsun. Ama aptallara bak dünyadan haberleri yok. Bu hayat aptallara güzel, zekilere zindan." (Fringe)

