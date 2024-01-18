Bu yazıyı yazdığım saatlerde Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu henüz gerçekleşmemişti.

İnşallah Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket, uzaya çıkacak ve Türkiye bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak.

Sosyal medyada Gezeravcı'nın uzay yolculuğundan rahatsız olan, bu olayı küçümseyip, dalga geçenler gördüm.

"Alper bey sadece uzay gemisinde bayrak sallayıp, Tik Tok videosu atıp döner."

"1 kişi uzaya gitsin diye 55 milyon dolar ödedik."

"Turist bile uzaya çıkıyor artık. Sırf şov yapmak için uzaya çıktık."

"Bir Türk elalemin uzay aracına binip turlayıp gelecek."

Elbette kendi ürettiğimiz roketle uzaya çıkmak en güzeli ama her şeyin bir ilki var. Gezeravcı uzaya çıkarak ilk adımı atmış olacak.

Bir Türk'ün uzaya çıkmasını hafife almamak lazım. Bu bir hayalin gerçekleşmesi, Türkiye'nin uzay projesinin ilk adımıdır.

Çocuklarımızın artık örnek alacağı bir Türk astronot olacak. Gezeravcı'ya bakıp astronot olma hayalleri kuracaklar. Klişe gelebilir ama her şey hayal etmekle başlar.

Hiç uzay programı geliştirmesek, astronot yetiştirmesek daha mı iyi olurdu?

Ayrıca Gezeravcı uzaya turist olarak, TikTok videosu çekmeye gitmiyor.







13 DENEY!

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Propolisin antibakteriyel etkisi", "Mikro yerçekimi ortamında kurşunsuz lehimle araştırması", "Mikro yerçekimi altında bitkilerde CRISPR gen düzenleme verimliliğinin araştırılması" gibi üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan tam 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Dün ilk yerli otomobil Devrim'i yapan mühendislerden, ilk uçak fabrikasının kuran, ilk yerli paraşütü üreten Nuri Demirağ'dan ve ilk yerli uçağı yapan Vecihi Hürkuş'tan rahatsız olan, onları küçümseyen, hatta engelleyenler hiç değişmezler.

Devamlı aşağılarlar. Başta "Biz yapamayız, edemeyiz", yapılınca da "Ne gerek vardı, boşuna masraf" derler.

Bugün de Gezeravcı'dan rahatsız oluyorlar ama bu sefer engelleyemedikleri için dalga geçmeye, küçümsemeye çalışıyorlar!

Onlara en güzel yanıtı, bugün Alper Gezeravcı'yı hayranlıkla izleyip, gelecekte yerli roketle uzaya çıkacak çocuklarımız verecek.

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YA ÖNÜNE KÖPEK ÇIKARSA...

Kocaeli D-100 kara yolu Ankara istikametinde otomobil sürücüsü Ahmet O., aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, önce köpeğe ardından yol kenarındaki bariyere çarptı. Üç kişi yaralandı.

Her hafta buna benzer haberler okuyoruz. Ölümlü kazalar da olabiliyor.







Araba kullanırken başıma gelmesinden en korktuğum olay bu.

Önüme köpek çıkarsa ne yapmalıyım diye düşünüyorum? Durmayıp devam etsen hayvana yazık.

Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapsan, frene asılsan haberdeki gibi araç kontrolden çıkabilir. Ölümlü kaza bile yaşanabilir!

Başıboş köpek sorununun bir de trafik kazaları boyutu var! Böyle yılda kaç kaza yaşanıyor acaba?

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MASKE TAVSİYESİ

Son dönemde grip yani influenza, RSV ve Kovid vakalarındaki artış üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, geçen yıla göre bir miktar artış var" dedi.







Yoğun bakım doluluk oranı en yüksek il ise yüzde 81 ile İstanbul.

Okulların bu cuma kapanacak olması güzel bir gelişme lakin kış yeni başladı. Önümüzdeki iki buçuk ay vaka sayısı artabilir.

Aynı sorunu yaşayan Yunanistan'da kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maske takılması tavsiye edildi.

"Yine mi maske" dediğinizi duyar gibiyim.

En azından maske takma tavsiyesinde bulunulabilir. Halka maske takmayı hatırlatmanın bile faydası olabilir.

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YAKIŞIKLI HUSİ KORSAN ETKİSİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki kargo gemilerine saldırıyorlar.

10 Haber'e göre kargo gemilerine saldırılar sırasında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bir Husi korsan yakışıklılığıyla gündem oldu.

Profillerinde ismi Raşid Al Haddad gözüken genç korsan, ele geçirdikleri gemiden Instagram'da paylaştığı videoda "Gemi artık bizim, artık onu aramayın" diyor.







Birçok kadın takipçisi ise bu paylaşımın altına "Aman Allah'ım çok güzelsin" "Yemen askerleri yakışıklı olur", "Beni kaçırabilir", "Teknesinde bir kişi için daha yer var mı..." gibi yorumlar yapıyor.

Genç korsan bu paylaşımlardan keyif almış olsa gerek daha fazla paylaşım ve Snapchat üzerinden de her gün canlı yayın yapmaya başladı.

Her gönderisi yüz binlerce kez izlenen ve binlerce yorum alan Husi gencin Instagram'daki takipçi sayısı 23,5 bine yükseldi.

Hayat ne garip. Raşid, savaşın içinden yaptığı paylaşımlardan çok yakışıklılığıyla gündem oluyor. Günlük hayatın koşuşturmasında Yemen'deki olaylar kaç kişinin umurunda? Raşid'in yakışıklılığı sayesinde Husileri yeni öğrenenler var. İşte sosyal medya böyle bir şey; kaçırılan gemilerden yakışıklı korsan sayesinde milyonlarca insan haberdar olabiliyor.

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Altyazı

"Eskiden hayatta en kötü şeyin yalnız kalmak olduğunu sanırdım. Değilmiş, hayatta en kötü şey seni yalnız hissettirenlerle kalmakmış." (World's Greatest Dad)



