İstanbul-Beşiktaş'ta 5 katlı binanın giriş katında elektrikli soba yüzünden çıkan yangında dumandan zehirlenen şehit kızı Nazlı Hilal Yalman (32) yaşamını yitirdi.

Havaların soğumasıyla birlikte elektrikli sobalar yüzünden çıkan yağınlar artmaya başladı.

Her kış benzer facialar yaşanıyor.

Nazlı Hilal bir şirkette satış müdürü olan, eğitimli bir insandı ve muhtemelen ihmalinin kurbanı oldu.

Günümüzde en yaygın kullanılan elektrikli ısıtıcı modeli infrared ısıtıcılar.

Bu cihazlar havayı ısıtmaz.

Doğrudan baktığı noktadaki ısının temas ettiği en yakın yere ısısını yansıtır.

Bu çalışma prensibi nedeni ile elektrikli ısıtıcılarla herhangi bir nesne arasında en az bir metre mesafe olmalı.

Mutlaka düz bir zemine konulmalı.

Evcil hayvan ve çocukların olduğu kullanım alanlarında bu cihazlar kullanılmamalı.

Kullanılacaksa da bir yere sabitlenmeli.







'SWITCH' ÖZELLİĞİ!

Bu cihazların uzatma kablolarıyla kullanılması da tavsiye edilmiyor.

Elektrikli ısıtıcılarınızı çamaşırhane, banyo gibi nemli alanlarda kullanmamakta fayda var.

Alacağınız elektrikli ısıtıcının mutlaka TSE belgeli olmasına dikkat edin.

En önemlisi devrilme karşısında elektrik enerjisinin kesilmesine yol açan 'switch tertibatının' bulunduğu elektrikli ısıtıcıları alın.

Aslında sadece 'switch tertibatı' bulunan elektrikli ısıtıcıların satılmasına izin verilse olası kazalar azalır, can kayıpları ve yaralanmalar azalır.

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YAPAY ZEKAYI KULLANAN KÖŞEYİ DÖNECEK

IMF yeni raporuna göre, yapay zeka dünya çapında tüm işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyecek.

Bu oran gelişmiş ekonomilerde yüzde 60'a kadar çıkabilir.

Yapay zekanın yüksek eğitimli profesyonellerin alanı olan incelikli akıl yürütme, problem çözme veya karmaşık veri yorumlama gibi yeteneklere ihtiyaç duyulan iş alanlarında insanların yerini alması bekleniyor.







En önemlisi bu teknolojinin gelecekte gelir eşitsizliğini daha da arttıracak olması.

IMF'nin analizine göre yapay zekayı benimseyen yüksek gelirli ve genç çalışanların ücretlerinde orantısız bir artış olacak.

Yani yapay zekayı iyi kullananlar köşeyi dönecek!

Yapay zekaya ayak uyduramayanları ise kötü günler bekliyor.

Dünya yapay zekanın başını çektiği dijital bir devrimin eşiğinde. Çocuklarınızın yapay zeka trenini kaçırmasını istemiyorsanız eğitim kariyerlerini yapay zekanın ortaya çıkaracağı yeni iş alanlarına göre planlamanızda fayda var.

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MİRASINI DAĞITACAK

Kimya devi BASF kurucusu Friedrich Engelhorn'un 31 yaşındaki torunu Marlene Engelhorn, Eylül 2022'de ölen büyükannesi Traudl Engelhorn- Vechiatto'dan kalan 27,4 milyon dolarlık mirasını bağışlamak için harekete geçti.

Engelhorn'un seçtiği 50 kişilik konsey, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Mart-Haziran ayları arasında Salzburg'da toplanacak.







Ve 27,4 milyon doların ihtiyaç sahiplerine en iyi nasıl dağıtılacağına karar verecekler.

Engelhorn sıra dışı bir genç. Kişisel çaba göstermeden servet sahibi olduğu için doğuştan piyango kazandığını söylüyor ve bu parayı istemiyor.

"Siyasiler işlerini yapmıyor ve zenginliği yeniden dağıtmıyorsa, ben de kendi servetimi kendim dağıtmak zorunda kalırım.

Birçok insan ay sonunu zor getiriyor" diyor.

Engelhorn, ayrıca zenginlere daha yüksek vergi vermesini savunan 'Tax Me Now' kampanyasının kurucularından.

Mirası keyifle yemek varken, bu çocuk paylaşmaktan, eşitlikten, vergi adaletinden bahsediyor, iyi mi?

İlham verici bir genç.

Keşke Engelhorn kafasında daha çok zengin olsa.

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KRİZ YİNE ZENGİNE YARADI

Oxfam'ın raporuna göre Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg'ün toplam serveti 464 milyar dolar, yani yüzde 114 arttı.

Aynı dönemde, en yoksul 4,77 milyar insanın toplam serveti ise reel olarak yüzde 0,2 azaldı.







Koronavirüs salgınından bu yana dünyada yaşanan ekonomik kriz hala devam ediyor. Lakin bu süreçte dünyadaki milyarderler 2020'ye göre 3,3 trilyon dolar daha zengin oldu ve servetleri enflasyon oranından üç kat daha hızlı arttı.

Kısacası ekonomik kriz olduğunda zenginler servetini ikiye katlarken, dar gelirliler daha da fakirleşti.

Ekonomik kriz ve enflasyon her zaman zenginlere yarıyor. Küresel ekonomi zenginlerin daha çok kazanmasına göre planlandığına göre en yoksul 4,77 milyar insan için çıkış yok!

Orhan Gencebay'ın şarkısında dediği gibi batsın bu dünya!

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ZEYTİNYAĞLARININ YÜZDE 25'İ HİLELİ Mİ?

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'ndan Gıda Mühendisi Prof. Dr. Serkan Selli şu önemli açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinden gelen yağların tamamını düşündüğümüzde yüzde 5'lik bir bölümünde hile çıkıyordu. Bu yıl yaptığımız analizlerde yüzde 25'lik kısmında hile saptamaktayız. En sık rastladığımız hile, zeytinyağına düşük fiyatlı diğer bitkisel yağların karıştırılması oluyor." Aslında İspanya, İtalya ve Yunanistan'da kuraklığa bağlı olarak zeytin ağaçlarında yaşanan büyük verim kaybı Türkiye'de yaşanmadı.







Buna rağmen zeytinyağı fiyatlarının çok artacağı uyarısı yapılmıştı.

Ee dünyada pahalı olunca ürün bol olsa bile bizde hemen yapıştırırlar zammı! Fiyatlar ucunca, hileler de devreye girmeye başladı. Hile oranının yüzde 25 olması çok büyük bir oran! Artık zeytinyağı alırken tedirgin oluyoruz. "Acaba içinde ne var" diye şüpheye düşüyor.

Ucuz ürün almayın diyorlar ama dolandırıcılar bunu bilmiyor mu?

Bizim sahtekârlar orta ve yüksek kalite zeytinyağlarına da başka yağları karıştırmaz mı sanıyorsunuz? Defalarca yazdım gıda sektöründe daha çok gıda mühendisinin görevlendirilmesi ve daha sık denetimler yapılması gerekiyor!

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Altyazı

"Tuhaf olan ne? Hepimiz tuhafız. Sadece bazılarımız bunu daha iyi saklıyoruz, hepsi bu." (The Breakfast Club)

