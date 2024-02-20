İskoç futbol takımı Celtic'in meşhur 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) taraftar grubu, Filistin'de yaşanan vahşet yüzünden İsrail'i protesto ettikleri için UEFA'dan ceza almışlardı.

Şampiyonlar Ligi maçlarında bu grup tribünlere alınmıyordu.

Fotoğrafta gördüğünüz gibi Yeşil Tugay'lar Filistin'e desteğe devam ediyorlar.

En son "30.000+ ölü, 12.000+ çocuk. Soykırımı sonlandırın. Siyonizm'e son verin" pankartı açtılar.

Helal olsun. Celtic taraftarı olmak meğer inadına isyanmış!







Kimseden korkmuyorlar. Nerede haksızlık varsa protesto ediyorlar.

Bizimkilerin yapamadıklarını yapıyorlar!

Daha önce de yazmıştım; birçokları Celtic taraftarının, Filistin'e olan desteğini yeni öğrendi ama tribünlerde İsrail karşıtı protestolar 2016 yılına kadar uzanıyor.

Sadece İskoçya'nın değil, Avrupa'nın en renkli en etkileyici taraftarı olan Katolik Celtic taraftarı, Protestan Rangers taraftarları arasındaki büyük rekabetle tanınıyorlar.

Organizeler ve protestolarına sadık kalıyorlar!

UEFA'nın cezalarına inat Filistin'e desteğe devam etmeleri alkışı ve saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

Keşke bizim dört büyüklerden biri, Celtic ile Filistin yardım organizasyonu çerçevesinde bir dostluk maçı yapsa.

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40 SAAT, İŞSİZLİĞİ VE KAZALARI AZALTABİLİR

İş kanunlarında yapılacak değişiklikler, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek.

Sabah gazetesinin haberine göre hükümet haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate düşürülmesini planlıyor.

Dünyada birçok ülkede çalışma saatleri düşürülüyor.

Haftada dört gün çalışma modelini deneyenler bile var.

Bazı şirketlerde iş saatinin düşürülmesi verimi artırdı ama bazı şirketler de bu durumdan şikayetçi.







AB İstatistik Ofisi'nin 2022 verilerine göre çalışılan saat açısından (haftalık) Türkiye ortalama 42,9 ile Avrupa'da en uzun çalışma süresine sahip ülke.

AB ülkelerinde bu süre haftalık ortalama 36,4 saat.

Ülke ortalamasının 42,9 saat olması, birçok işyerinde haftada 45 saatin üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Yani normalde bu değişikliğin yapılması gerekiyordu.

Peki, işveren bu duruma ne diyecek?

Bazı sektörlerde vasıflı, vasıfsız iş gücü eksiği yaşanıyorken, çalışma saatlerinin düşmesi işveren açısından sorun yaratabilir.

Öte yandan dünyada mesai saatlerinin düşürülmesi çalışanların mutluluğunu artırdığı için iş verimi de arttı.

Çalışma saatinin 40 saate düşürülmesi çok emek gücüne ihtiyaç duyulan sektörlerde istihdamı artırabilir. Bu da işsizliği düşürebilir.

Ayrıca yoğun çalışma saatleri iş kazalarına, çalışanlarda psikolojik sorunlara neden oluyor.

Çalışma saatlerinin en azından 40 saate düşmesi iş kazaları ve işçilerdeki yıpranmayı azaltabilir.

Özetle haftalık çalışma saati 40'a düşürülmesinin faydaları, zararlarından çok gibi gözüküyor.

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TORBACI DEDE!

İzmir-Bergama'da 73 yaşındaki Ahmet A.'nın üzerinden ve evinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Dedenin üzerinden 2.91 gram esrar, 35.62 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, tarihi eser niteliğinde 2 altın sikke çıktı.

Evinden de iki ruhsatsız silah!







Umreye gidecek yaşta bir dededen neler çıkmış öyle!

73 yaşında bir adam normalde kenara çekilir, torun sever.

Belli ki, Ahmet A. 'torbacı dede'!

Torbacı dedede ne ararsan var. Hadi uyuşturucu satıyor diyelim, tarihi altın sikkeleri hangi ara buldu?

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FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ

İstanbul-Esenler'de bazı araç sürücüleri "Fahri trafik müfettişi istemiyoruz" pankartıyla gösteri yaptı.

Sürücüler genelde "Yanlış park yeri" diye ceza yazılmasından şikayetçi.

Muhtemelen o bölgede park edilmesi yasak yerlere araç park ediliyor.

Daha önce de fahri trafik müfettişleri tartışma konusu olmuştu.

Keyfi bir şekilde gereksiz yere ceza yazan fahri müfettişler olabiliyor ama sepetteki birkaç çürük elma yüzünden başarılı olan bir uygulamayı kaldırmak hata olur.







Birçok fahri müfettiş, trafik polisi gibi çalışıyor.

Ülkemizde genelde trafik kurallarına uyulmadığı için fahri müfettişe denk gelip ceza yiyen isyan ediyor!

Oysa fahri trafik müfettişi olmak için birçok şartı yerine getirmek gerekiyor.

En az 40 yaşında olmak...

En az yüksekokul mezunu olmak... En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak... Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak... Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesi geri alınmamış olmak gibi müfettiş olmanın birçok şartı var.

Araç kullanırken "Trafik müfettişi olsaydım ceza keserdim" dediğiniz kaç kural ihlali görüyorsunuz?

Çok fazla değil mi? İşte o ihlallere ceza kesenler de trafik müfettişleri.

Aracına kamera takıp mesai yapan müfettişler bile var!

Bence keyfi ceza kestiği tespit edilenler müfettişlikten men edilsin. Hakkıyla ceza kesenlere de prim verilsin!

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SEVGİ NEDİR?

Bir kız, annesine "Sevgi nedir?" diye sordu. Annesinin cevabını sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "İnsanın elinde olmayan bir duygudur sevgi, ne tutabilirsin ne yakalayabilirsin ne görebilirsin. Sadece kalbinde onu derinden hissedersin.

Yaşadım biliyorum. Hep onunla beraber onun yanında olmak istersin. Bunu da kimse engelleyemez. Dünya alem onun kusurunu görse, sen görmezsin."







Sevgi üzerine birçok düşünür, yazar çok şey söyledi. Annenin yorumu ünlü aforizmalar kadar etkili değil ama samimi ve içten. Benim en çok hoşuma giden ise bir annenin kızına sevgi ve aşk üzerine deneyimlerini anlatması ve empati kurabilmesi. İletişimin olduğu ailelerde çocuklar duygusal açıdan da sağlıklı yetişiyor.