Galler Prensesi Kate Middleton, en son 25 Aralık 2023 tarihinde Norfolk'da kiliseye giderken görüntülenmişti.

O günden beri Middleton'ın bir fotoğrafı yayınlandı o da çocuklarıyla fotoşop ile değiştirilmişti!

17 Ocak'ta Saray'dan prensesin ameliyat geçirdiği, iki hafta evinde dinleneceği açıklandı.

Ancak prensesi hala gören yok, durumu ile ilgili açıklama da yapılmıyor.

Öte yandan Prens William'ın ise eşini Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddia ediliyor. 36 yaşındaki Hanbury, yönetmen David Rocksavage ile evli ve üç çocuğu var.







Prensesin aldatma olayından sonra bulimia hastalığının yeniden nüksettiği ve iyi olmadığı yönünde dedikodular geliyor.

Hatta ölmüş olabilir gibi korkunç espriler yapılıyor.

Kral 3. Charles deseniz o da kanser, tedavi görüyor! Yani İngiliz Kraliyet Ailesi yine kaynıyor.

Aslında biz normal insanların anlamadığı bir şey var; William da yakında kral olacak!

Eskiden I. Charles, II. Daniel Tudor, VI.Edward, V. Richard istedikleri ülkeleri fethedip istedikleri prenseslerle birlikte olurlarken İngiliz halkı "Kral Richard da ayıp etti ama" mı diyordu?

Ya da kraliçe üzüntüden bulimia mı oluyordu? Kraldan bahsediyoruz yahu. Adamlar EYT çıksın diye beklemiyor!

Bunlar doğuştan her istedikleri olan, astığı astık, kestiği kestik insanlar!

Yani armut dibine düşer!

William da dedeleri, babaları gibi içgüdüsel hareket ediyor olabilir!

Lakin Diana'yı Camilla ile Kate gibi güzeller güzeli bir prensesi Rose ile aldatmak bir zevksizlik mirası olabilir!

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KADINLAR ASKERE!

Danimarka, Norveç ve İsveç ile birlikte kadınların silahlı kuvvetlerde görev yapmasını zorunlu kılan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

Zorunlu askerlikteki hizmet süresinin ise her iki cinsiyet için dört aydan 11 aya çıkarılması bekleniliyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen "Cinsiyetler arasında tam eşitlik istiyoruz" diyor!

Bizim feministler bu haber hakkında ne düşünüyorlar acaba?

Frederiksen'ın "Savaş istediğimiz için silahlanmıyoruz" sözü komikti.

Nüfusu 6 milyon olan Danimarka'da şu anda temel eğitimden geçen asker sayısı sadece 4 bin 700. Ek olarak da dokuz bin profesyonel asker bulunuyor.







Danimarka savaş istese ne olur, istemese ne olur! Tutmayın küçük enişteyi!

Danimarka da diğer İskandinav ülkeleri gibi sırtını NATO'ya dayamış!

Bu ülkelerin refah seviyelerinin çok yüksek olmasının altında yatan nedenlerden biri de savunma sanayine çok az bütçe ayırmaları!

Danimarka NATO tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için savunma bütçesine 6 milyar dolara çıkarmayı planlıyor ama bu bile beş yılda gerçekleşecek!

Rusya tehdidi olmasaydı ne savunmaya para harcarlardı ne de kadınlara zorunlu askerlik yaptırırlardı!

Okey masasındaki yancılar gibi NATO'dan faydalanırlardı!

İskandinav ülkeleri hem savunmaya para harcamazlar hem PKK gibi terör örgütlerine destek verirler hem de Türkiye'ye demokrasi hesabı sormaya çalışırlar!

Yok, böyle bir ikiyüzlülük! Dünyanın en güçlü sekizinci ordusuna sahip olan Türkiye hem NATO'yu ayakta tutan ülkelerden biri hem de Avrupa'ya göçü önlüyor.

İskandinav ülkeleri yaşadıkları konforu biraz da Türkiye gibi sadık, özverili NATO ülkelerine borçlular!

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ÇİKOLATA KRİZİ!

Fildişi Sahilleri ve Gana'daki büyük kakao fabrikaları, tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre son üç yılda iklim koşulları nedeniyle kakao hasadının azalması çikolata üreticilerini zaten fiyat artışına itmişti.

Şimdi tohum maliyetleri de artınca kakao üretimi daha da azaltacak demek.







Asıl kötü olan ise Fildişi Sahilleri ve Gana'nın dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılıyor olması. Çikolata fiyatları çok, çok artacak!

Üretilen kakao ihtiyacı karşılamazsa çikolatalardaki kakao oranı ve kalite düşebilir.

Şimdiki çikolataların tadını bile arayabiliriz!

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ELEKTRONİK SİGARADA ESRAR TEHLİKESİ!

Türkiye'de bazı elektronik sigaraların içerisinde sentetik kanabinoid yani sentetik esrar tespit edilmiş. Ve bu durum Birleşmiş Milletler Dünya 2023 Uyuşturucu Raporu'na elektronik sigaralarda yeni tehlike diye girmiş! Yani elektronik sigaraya esrar katmayı da kimseye kaptırmadık! Çeşitli aromatik kokuları olan elektronik sigaraya sentetik esrar katınca anlaşılması zor olsa gerek?







İşte asıl tehlike de burada başlıyor! Elektronik sigarada sentetik esrar olduğunu nasıl fark edeceğiz? Polis normal esrar, uyuşturucu kullanan ya da satanları kolayca tespit edebilir! Ama çilekli, ananaslı vs. kokulara sahip elektronik sigaralarda esrar olduğunu bakarak ya da koklayarak anlamak zor olsa gerek.

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BU HIZ TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR!

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), minimum geniş bant internet hızını 25 mbps'den 100 Mbps'ye yükseltti.

İnternet sağlayıcı şirketler artık bu seviyeye ulaşamazsa hizmetlerini geniş bant internet olarak pazarlayamayacak.

Fiber altyapı bağlantısına göre internet hızı değişim göstermekle beraber Türkiye'de sabit geniş bant hızı ortalama 41,90 Mbps seviyesinde.

Ülkemiz sabit geniş bant hızında küresel sıralamada 111'inci sırada.

ABD'de geniş bant hızının 237 Mbps seviyelerinde olmasına rağmen FCC hız yetmez deyip yukarıda bahsettiğim kararı aldı.







İşte vatandaşa hizmet budur!

Biz ne zaman internette bu hızlara ulaşacağız acaba?

Türkiye'de internet hizmeti sunan şirketlerin güçlerini birleştirip fiber altyapıyı güçlendirmeleri gerekiyor ama tüketici düşük hıza alıştırıldığı için hizmet kalitelerini yeterince artırmıyorlar.

Vatandaş da düşük hız için yüksek abonelik ücreti ödemek zorunda kalıyor.

İnternet artık su, elektrik kadar hayati bir ihtiyaç!

Uzaya astronot yollayan bir ülkeye bu düşük internet hızı yakışmıyor!