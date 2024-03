Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Göçer üç gün önce şu açıklamayı yaptı:

"Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten." Göçer durumu konuşmak için Ceylan'ı aramış ama usta yönetmen telefonuna cevap vermemiş.

Ve dün Göçer kararını değiştirdiğini şöyle açıkladı:

"Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı. Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber. Sordum avukatlara 'En az 10.000 dolar alırsın' dediler."

Bu yazı basılana kadar Ceylan, Göçer'e geri dönüş yapmış ve olay tatlıya bağlanmış olabilir.

Ama ne olursa olsun Ceylan gibi Cannes'da ödüllere boğulan üst düzey bir yönetmenin izin almadan bir şarkıyı filminde kullanması büyük ayıp.

Ve bu Ceylan'ın ilk vukuatı değil. Usta yönetmene 2018'de gösterime giren 'Ahlat Ağacı' filminde, Polat Onat'a ait "Su Katılmamış Taşralı" metnini izinsiz kullandığı gerekçesiyle açılan davada tazminat kararı çıkmıştı.







'Ahlat Ağacı'nın en önemli sahnelerinden biri 'Taşra ve Edebiyat Sempozyumu'na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu bölümüydü.

O bölümde geçen metnin daha önce Varlık dergisinin 1271. sayısında ve 'Edebiyatın Taşradan Mektubu kitabında yayımlanan "Su Katılmamış Taşralı" metni olduğu ortaya çıkmıştı.

Ve Ceylan 40 bin TL tazminat ödemeye mahkum olmuştu.

Bitmedi!

Zeki Demirkubuz geçtiğimiz yıl Ceylan'ın 'Üç Maymun' filminin senaryosunun çalıntı olduğunu açıklamıştı. Usta yönetmenin kendi senaryosunu çaldığını iddia etmişti.

Ceylan ise bu iddiaya "Çamur at izi kalsın" diye yanıt vermişti.

Demirkubuz da "Nuri Bilge Ceylan susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek, ederse YouTube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor" diyerek meydan okumuştu!

İzinsiz kullanılan Göçer şarkısı, "Su Katılmamış Taşralı" metninin eser sahibi açıklanmadan kullanılması, 'Üç Maymun'un senaryosunun çalıntı olduğu iddiası üst üste konulunca "Keşke Zeki Demirkubuz şu YouTube kanalını açsa" diyesi geliyor insanın!

O YouTube kanalı açılırsa Ceylan'ın birçok filminde bazı İranlı ve Rus yönetmenlerin filmlerinden esinlenmenin çok ötesinde sahneler kopyaladığı ortaya çıkar.

Kişisel olarak en sevdiğim Türk yönetmenlerden biri olan, tüm filmlerini yazılarımda övdüğüm Ceylan hakkında bunları yazıyor olmak beni gerçekten üzüyor.

Acaba bu Fransa Bisiklet Turu'nu yedi kez kazanan Lance Armstrong'un dopingli çıkması gibi bir durum mu?

Tüm bu kopya ve izinsiz kullanım vukuatları Demirkubuz'u haklı çıkarıyor galiba!

***



AÇGÖZLÜLÜĞÜN FOTOĞRAFI

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan yıkım sırasında yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı.

Dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kalırken, bu durum üzerine daire sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Bu fotoğraf, 1999 depreminde 195 kişinin ölümüne neden olan Yalova'daki Veli Göçer binalarını hatırlattı!







Duvarsız bina yapacak kadar açgözlü olanlar yüzünden Türkiye'deki depremler çok can alıyor.

2000 yılından önce deprem yönetmeliğine göre yapılmayan kim bilir böyle kaç bina var?

Gerçi Hatay'da yeni lüks rezidansların da yıkıldığını gördük!

Kentsel dönüşümde öncelik eski binalarda olmalı!

***



SÜPER LİG Mİ, KONFERANS LİGİ Mİ?

Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma ihtimali güçlendi.

Son açıklanan Konferans Ligi şampiyonluk oranlarına göre Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanma ihtimali yüzde 15,4'e yükseldi.

Kupayı kazanma ihtimali en yüksek üçüncü takım olarak gösterilen sarı lacivertli takım, eğer çeyrek finalde en büyük favoriler Aston Villa ve Fiorentina ile eşleşmezse finale çıkma ihtimali iyice artar.Bazıları Konferans Ligi'ni Fenerbahçe kazanacak diye küçümsüyor! Ama Avrupa'nın en büyük üçüncü kupasının son iki kazananı Roma ve West Ham United gibi köklü takımlar.







Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu bulunan kupa canavarı Jose Mourinho bile Roma ile Konferans Ligi'ni kazandığında çılgına dönmüştü!

Bu kupayı kazanmak hem maddi hem de manevi anlamda büyük kazanç!

Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı ise Süper Lig Şampiyonluğu'nu daha çok istemesi.

Konferans Ligi'ndeki zorlu maçlar hem yorgunluk hem de sakatlıklar doğurabilir ama Fenerbahçe gibi büyük takımlar için tek hedef vardır, o da kupa kazanmak. Bakalım sarı lacivertliler iki cephede birden başarıya ulaşabilecek mi?

***



REAL MADRİD, MOLDOVA'DAN DAHA GÜÇLÜ!

Dışişleri Bakanı Mihail Popsoi, ülkenin savunma bütçesinin son bir yılda yüzde 68 arttığını ancak mevcut bütçenin hâlâ gülünç olduğunu açıkladı: "Son 30 yılda askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 0.3'ü gibi çok küçük miktarlar ayrıldı. Şimdiki artış da 'hiçbir şeyden' yapılmış oldu.







Real Madrid'in savunma hattı, bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı." Real Madrid'in bütçesi tahminen 800 milyar euro. Savunma hattı Popsoi'nin dediği gibi Moldova'nın silahlı güçlerinden daha pahalı olabilir.







Popsoi delikanlı gibi durumu trajikomik bir itirafla özetlemiş.

Yani bir savaş çıkarsa bizi hiç karıştırmayın demiş.

***



Altyazı

"Ölülere değil yaşayanlara üzül Harry, en çok da sevgisiz yaşayanlara." (Harry Potter)