Ölümlü trafik kazasına karışan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a akabinde de Amerika'ya kaçıran yazar Eylem Tok, oğluyla New York'ta kameralara yakalandı.

New York'ta 57. Cadde'de taksiye binerken fotoğrafları çekilen ikilinin rahat tavırları ve Timur'un gülüyor olması dikkat çekiciydi.

Türkiye'nin yakalanması için adli süreç başlattığı anne ve oğlunun New York'un turistik bölgesinde, hiç gizlenmeden, görünüşlerini değiştirmeden bu kadar rahat hareket ediyor olmaları garip!

Yoksa "Biz ABD'ye kapağı attık bundan sonra bizi bulamazlar" diye mi düşünüyorlar?

Trafik kazası sonrası İstanbul'dan Mısır'a kaçmak için uçağa binerlerken de Eylem ve Timur'un rahat tavırları gözden kaçmamıştı.

İnsan biraz korkar, tedirgin olur, panikler değil mi?

Belki de önce şu sorunun yanıtını bulmalıyız; kaza sonrası yaralının cep telefonunu almak zalimce bir profesyonellik mi? Yoksa panikle yapılan bir hareket mi?







NEYE GÜVENİYORLAR?

"Timur, pırıl pırıl bir genç, 17 yaşında"... "Tabii ki döneceğim, kaçmıyorum!... "Yurt dışında çıkarken ölü olduğunu bilmiyordum" diye konuşurken bile vicdanlı anneyi oynayan Eylem Tok'un oğluyla güle oynaya New York'ta dolaşmaları aptallık mı yoksa güvendiği bir şey mi var?

Ayrıca New York'taki fotoğrafı kim çekti? Onları takip eden biri mi? Ya da onları tanıyan bir Türk turist mi?

Bu olayda cevap bekleyen çok soru var! Eğer New York'tan bu ikiliden mutluluk pozları gelmeye devam ederse Türkiye'de kamu vicdanı zarar görür!

Devletimizin bu iki kaçağı en kısa sürede vatana getireceğine inanıyorum!

***



EN ÇOK KAZANAN TÜRK SPORCU OLACAK

NBA'de Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, tarihin en çok kazanan Türk sporcusu olacak gibi gözüküyor.

The Athletic'in haberine göre Houston Rockets, Şengün'e 5 yıllık maksimum sözleşme önerecek. 5 yıl için Şengün'e 225 milyon dolar teklif edileceği konuşuluyor. Günlük kurla hesapladığınızda yaklaşık 7.218.945.000 TL ediyor.

Geri çevrilemeyecek bir teklif gibi duruyor ama NBA'de dengeleri değiştiren Sırp yıldız Nikola Jokic'in tarzına yakın bir basketbol oynaması Alperen'i daha kıymetli yapıyor.







Seneye ALL STAR seçimle potansiyeli de hesaba katılırsa sözleşme sıkı pazarlıkla 225 milyon doların da üzerine çıkabilir!

NBA'de bir maçta en fazla sayı (45) atan Türk basketbolcu unvanına sahip olan Alperen, bu sezon çıktığı 63 maçta 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asist ortalamasıyla oynadı. Ve maksimum sözleşmeyi hak etti.

Demek ki, yeteneğin üzerine çok çalışma ve sabır eklenince oluyor!

Bence paradan daha önemlisi Houston'ın maksimum sözleşme hakkını Alperen'den yana kullanarak takımı onun çevresinde kurmayı planlaması. Bu Türk basketbolu için de gurur verici bir olay.

***



HADİ ÇEVRİM DIŞI OLALIM!

Hollanda'da kendilerini "Çevrim Dışı Kulüp" olarak adlandıran bir grup, her hafta farklı bir kafede bir araya gelerek dijital cihazlardan uzak zaman geçiriyor.

Sosyal medya kullanımını azaltmayı ve gerçek hayatta yüz yüze iletişimi teşvik etmeyi amaçlayan etkinliğe katılanlar, girişte telefonlarını kapatıp organizatörlere teslim ediyor ve etkinlik süresince cihazlarına hiç bakmıyorlar.

Katılımcılar bu süre zarfında kitap okuyarak, bulmaca çözerek, resim yaparak, el sanatlarıyla uğraşarak veya yüz yüze sohbet ederek vakit geçiriyorlar.







Bazıları bu konsepte dijital detoks diyor. Bence tıpkı eski günlerdeki gibi sosyalleşmeye benziyor!

Sosyal medya ve cep telefonu bağımlığının ulaştığı boyuttan ve zararlarından bahsetmeyeceğim. Çoğumuz bunları biliyoruz ama bu bağımlılıktan kurtulmak için harekete geçmiyoruz!

Aslında bilgisayar ve TV'leri de hesaba katarsak günlük hayatımızın uyku dışında büyük bir kısmı ekrana bakmakla geçiyor!

Hollanda gibi bazı ülkelerde 'ekran bağımlılığı'ndan kurtulmak için cep telefonu kullanımın yasak olduğu kafeler ya da 'Çevrim Dışı Kulüp'lerin sayısı artmaya başladı.

Türkiye'de bu konsept tutar mı acaba? Bence birileri denemeli! İnsanların yüz yüze konuşmaya, sessiz sakin ortamda düşünmeye, çalışmaya ve vakit geçirmeye ihtiyaçları var.

***



RANDEVU İPTAL ETMEYENE PARA CEZASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir yıl boyunca MHRS üzerinden randevu alıp randevusuna gelmeyen kişi sayısının 23 milyon olduğunu açıkladı.

İnsanlar MHRS sisteminden randevu alamazken, randevu alanların hastaneye gitmemeleri, iptal etme zahmetinde bile bulunmamaları büyük bir bencillik.

Bazıları sistem genelde 15 gün sonraya randevu verdiği için insanlar unutuyor ya da gitmekten vazgeçiyorlar diyor!







MHRS sistemin sesli mesaj ve SMS'lerle "Gelmeyecekseniz randevunuzu iptal edin" diye uyarmasına rağmen 23 milyon iptal edilmeyen randevu korkunç bir rakam!

Demek ki, MHRS randevusu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişilere 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu almama cezası işe yaramamış.

Hastane randevusuna gelmeyenlerden para cezası kesilse sorun büyük ölçüde çözülür aslında! Bazı Avrupa ülkelerinde randevusuna gelemeyenlere 20-25 euro para cezası kesiliyor!

Böylece MHRS'den randevu alamadığı için Acil Servis'lerde oluşan yığılmaların da önüne geçilir!

***

Altyazı

"Bakın benim parolam sevgidir ama ben şiddeti de yerine göre bir enstrüman olarak kullanırım." (Ölümlü Dünya)