Van Kültür Yolu Festivali'nde önce Bengü'ye sonra da Cem Adrian'a sahnedeyken pet şişe fırlatıldı.

Bengü'yü konseri "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle bitirdiği için seyircinin tepki gösterip, pet şişe yağmuruna tuttuğu iddia ediliyor.

"Ne Mutlu Türküm" demek kabahat mı? Başka bir ülkede mi yaşıyoruz?

Elbette saldıranlar bir grup kendini bilmez ve bu kötü olayı tüm Van halkına bağlayamayız!

Ancak bir gün sonra, emniyetin yoğun önlem almasına rağmen bu kez Cem Adrian'a pet şişe fırlatıldı.







Başarılı şarkıcı yüzüne çarpan su şişesine rağmen şarkısını söylemeye devam ederken, parçanın sonunda ise konsere katılan binlerce seyirciye dönerek "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedi.

Adrian'ın bu sözlerinin alanda alkış tufanı kopmasına neden olması saldırganlara da ders olmuştur.

Adrian'ı soğukkanlı ve sağduyulu hareket ettiği için kutlamak lazım.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Yolu Festivali düzenleyip normalde konser turnelerinde Van ili yer almayan sanatçıları şehre getirip ücretsiz konser verdirmiş ama sanatçılara pet şişe fırlatılıyor!







AMAÇ PROVOKASYON MU?

Gerçekten anlamsız, çirkince saldırılar bunlar.

Şarkıcıyı sevmiyorsanız konserine gitmezsiniz değil mi? Ayrıca sevmemek şişe fırlatmanın savunması da olamaz.

İki sanatçıya birden pet şişe fırlatılması bu çirkin saldırılarının bir grup tarafından organize bir şekilde yapılıp yapılmadığı sorusunu da akıllara getiriyor!

Amaç provokasyon yaratmak mıydı?

Bu tür konserlerin Van'da gerçekleşmesi istenmiyor mu? Yoksa maganda ya da ergen taşkınlığı mı yaşandı?

Polisin sorumluları bulup bu soruların yanıtını bulmasında fayda var.

Yaşananlar birkaç kendini bilmezin maganda taşkınlığına benziyor, lakin üst üste iki gün devam etmesi garip.

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BU AYRILIK ERKEN OLMADI MI?



Son dönemin en başarılı gruplarından biri olan Köfn, 'Bir Tek Ben Anlarım', 'Pop Star' gibi başarılı şarkıları, farklı giyim tarzları ve klipleriyle büyük ilgi görüyordu.

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den oluşan Köfn'ün, son olarak Simge ile birlikte yayınladıkları 'Yakışıklı' düeti de beğenilmişti.

Ancak sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan ikilinin ayrıldığı haberi doğru çıktı.

Neden ayrıldıkları ise henüz netleşmedi.







Yeni bir grup, hızlı bir şekilde başarıyı elde etmişken bu ayrılık erken olmadı mı?

Acaba Salman Tin'in son dönemde tek başına sahneye çıkması mı kriz yarattı?

Zaten iki kişiydiler neyi paylaşamadılar acaba?

Müzik piyasasında kaliteli işler artık ender çıkıyor ortaya.

Çünkü müzik dinleyicilerinin beğeni kalitesi düştü.

O yüzden kalitenin değerini bulmadığı bir ortamda Köfn'ün dağılması kötü oldu.

'Bir Tek Ben Anlarım' gibi sağlam şarkılar kolay çıkmıyor artık.

Umarım bağımsız olarak yine kaliteli işlere imza atarlar.

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85 YAŞINDA REKOR KIRMAK



Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Mesleğe 1957 yılında yazılı medyada spor muhabirliği ile başlayan Ayhan'ın başarıları maçların radyodan takip edildiği yıllara kadar uzanıyor.

O kadar detaylı anlatırdı ki, sanki maç gözünüzde canlanırdı.

Ayhan'ı boks ve güreş müsabakalarını sunarken de dinlemek büyük keyifti. Müthiş bir ses tonu olan Ayhan, sıra dışı benzetmeleriyle de dikkat çekiyordu.







Özellikle Muhammed Ali, Mike Tyson gibi efsane boksörlerin karşılaşmalarını sanki ringde yaşar gibi anlatırdı.

TRT'de kendi adıyla yayında olan programını denk geldikçe izliyorum.

85 yaşındaki Ayhan hafızası arşiv, belgesel niteliğinde.

Ayhan şu ana kadar 8 bin 500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlatarak kırılması zor bir rekora imza atmış oldu.

Ayhan gibi duayenler hayattayken onurlandırılmalı. Bu tarz ödüller ayrıca güzel jest oldu.

Orhan Ayhan'ı kutluyor, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bravo büyük usta.

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YUNAN ADALARINDAN ÇIKARILACAK DERS



60 Euro ödeyerek bir haftalığına 10 Yunan Adası'nı ziyaret etme olanağı sunan kapıda vize uygulaması Kurban Bayramı'nda büyük ilgi görmüştü.

Türklerin Yunan adalarına akın etmesi haberlere konu olmuştu.

Ayvalık'ta dün Midilli'ye gitmek için vize başvurusu yapan Türklerin oluşturduğu yoğunluk Yunan Adaları'na ilginin bayramla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Yunan Adaları'na ilginin farklı yeni yerler görme isteği, Türkiye'deki turistik bölgelerinde konaklama maliyetlerinin artması, Yunan Adaları'nda çekilip sosyal medyada paylaşılan adisyon fotoğraflarının yarattığı 'ucuz tatil' algısı vs. gibi birçok nedeni var.







Türkler Yunan esnafını zengin ederken, başta Bodrum olmak üzere ülkemizde birçok turistik bölgede otellerin, işletmelerin boş kalması düşündürücü!

Özellikle Bodrum esnafı bu fotoğraftan ders çıkarmalı!

Euro bazında Yunan adalarına gidip Türkiye'den daha ucuza tatil yapılması ülkemizde turizm işletmelerinin fahiş fiyat politikası uyguladıklarını daha net gösteriyor.

Elbette biz turizm sektörünün para kazanmasını isteriz ama bunu önce turizm sektörü yöneticileri istemeli.

Yurt dışından gelen rezervasyonlara öncelik tanınması, yabancı turistlere zaman zaman yerli turistlere daha hesaplı tatil imkanlarının sunulması, turistik işletmelerde yeme içme fiyatlarının yüksek olması gibi birçok nedenden ötürü yerli turist Bodrum'a, Çeşme'ye küstü!

İnsanlar her zaman kaliteli hizmeti ucuz ya da makul fiyata almayı tercih eder.

Umarım turizm işletmeleri ve esnaf hatalarından ders çıkarırlar!

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Altyazı







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