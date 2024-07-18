Antalya'da bir işletmeci, 2 adet nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı.

Dolandırıldığını anlayan turistler polise başvurdu.

Polisler devreye girince işletme sahibi turistlerden aldığı fazla parayı geri verdi.

Sonunda tatlıya bağlanan bu olayın videosu sosyal medyada viral oldu.

Oysa normalde bu işletmeye ceza kesilmeliydi.

Polis bile yapılanın suç olduğunun farkında değil!

Ceza kesilmediği için işletme turist kazıklamaya yarın da devam eder!

Turistik bölgelerde özellikle yabancı turistleri kazıklayan birçok işletme var.

Turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara götürülerek alışverişten yüzde alınması olarak bilinen hanutçuluk ise turizmin kanayan yarası.

Genelde toplumda turistik bölgelerdeki esnafa kazıkçı gözüyle bakılıyor.

Aslında özellikle Ege ve Akdeniz'deki turistik bölgelerde turizm işletmelerinde mafyatik oluşumlar var.









SÜREKLİ KAZIKLIYORLAR

Sahillerdeki beach'lere, kafeteryalara, restoranlara çökmüş mafyalar, ortak fahiş fiyat politikası uygulayıp yıllardır yerli ve yabancı turistleri yıllardır kazıklıyorlar.

Şimdi enflasyonu da bahane edip vatandaşı daha çok kazıklıyorlar.

Bu işletmelere 'mafya' demek bile kibar bir tabir.

Bunlar ülke ekonomisine ve turizmine büyük zararlar veren turizm teröristleri.

Belediyeleri rüşvete bağlayıp yıllardır gemilerini yürütüyorlar.

Vatandaşta sürekli "Acaba kazıklandım mı?" huzursuzluğu yaşatan, yabancı turistleri sürekli kazıklayıp ülkemizin imajını bozan bu turizm teröristlerinin kökü kazınmalı!

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NBA EFSANESİNİN DİYARBAKIR SEVGİSİ

NBA Yaz Ligi'nde mücadele eden San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, maçı yayınında bu yaz İstanbul ve Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Popovich, İstanbul'un dünyadaki en çok sevdiği şehir olduğunu söyledi ve Diyarbakır'da bir yıl yaşayıp oraya aşık olduğunu açıkladı.

Beş NBA şampiyonluğu olan efsane koçun Diyarbakır'da bir yıl neden kaldı diye merak edebilirsiniz.

Bilmeyenler için yazalım;







Popovich, Amerikan ordusuna bağlı olarak askerliğini Diyarbakır'da yaptı.

Popovich, Kahramanmaraş'taki son deprem faciasında da depremzedelere bağış toplanması için kampanya başlatmıştı.

Dünya sporunda böylesine önemli bir figürün İstanbul ve Diyarbakır'ın gönüllü turizm elçisi olması büyük şans.

Anladığım kadarıyla Popovich, İstanbul ve Diyarbakır'a kimselere haber vermeden sessiz sedasız sürekli geliyor.

Turizm yetkilileri Popovich'in ziyaretlerinden haberdar olmalı.

Özellikle Popovich gibi bir efsanenin Diyarbakır sevgisi bölgenin tanıtımlarında kullanılabilir.

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BİSİKLET SÜRMEK BİLE TEHLİKELİ

Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmak isterken motosikletle çarpışan 24 yaşındaki bisiklet sürücüsü Berk Şahin hayatını kaybetti.

Farkında mısınız bilmiyorum ama başıboş köpekler bisiklet sporu ya da doğa yürüyüşü yapanların en büyük kâbusu!

Kuryeler, PTT çalışanları bile yanlarında köpek kovucu alet taşımak zorundalar.

Gelişmiş ülkelerden hükümet yetkilileri "Türkiye'ye turizm için de olsa gitmeyin. Kuduz riski çok yüksek olan ülkeler kategorisinde" diyorlar. Bu utancın nedeni de başıboş köpekler!







Başıboş köpekler saldırıları insanlar ölünce gündeme geliyor ama spordan turizme, sosyal yaşama vs. birçok alanda büyük sorun yaratıyorlar.

Artık köpek saldırısı sonucu yaşanan ölümlerle ilgili haberler bir Türkiye klasiği oldu!

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülecek.

Bu yasanın geçmemesi için sözde hayvan severler büyük lobi faaliyetleri yürütüyor. Sosyal medyada çok etkililer.

Muhalefet partileri ise bu sorunla ilgili sorumluluk almayı bile düşünmüyorlar. Bütün sorumluluğu hükümete yüklediler.

Oysa bu sorun çözmesi gerekenler belediyeler. Belediyelerin çoğunluğu da muhalifi partilerde!

Yasa çıksa bile uygulamada muhalif belediyelerle gönüllü olmayacaklar! Böyle olunca da sorun çıkmaza giriyor!

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OTEL KONKORDATOLARI ÜÇKÂĞIT MI?

Bodrum'da 238 otel konkordato ilan etti.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise konkordatolarla ilgili "Yüksek enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle orta gelir grubu artık tatile çıkamıyor. Tatile çıkmak büyük bir lüks haline geldi ve bu otellerimizi doğrudan etkiledi" diyor.

Ancak turizm sektöründe olan bazı kişiler ise sosyal medyada şu tarz iddialarda bulunuyor: "Konkordato ilanı otelcilerin tipik üçkâğıt işidir. Her sene başka bir tüzel kişilik adı altında hizmet verirler, piyasaya borçlanırlar, personel parası dahil kimseye doğru düzgün para ödemezler iflas ettik ayağı çekerler ertesi yıl aynı oteli, ayrı tüzel kişilik adı altında aynı kişi işletir"









"Otellerimizin gıdadır, organizasyonlarıdır şudur budur ödemeler yaklaşıyor. Faizlerde fıstık gibiyken nakit ödeme yapılır mı yahu? Konkordato desek, borçları ödemeyip gizlice faize yatırsak olur mu ki?"

Bu yorumları doğrulayan başka paylaşımlarda var. Maliye Bakanlığı'nın bu otel konkordato ilanlarını araştırmasında fayda var!

Öte yandan Bodrum'da işletmeci Hasan Yiğit "Otelimiz ağzına kadar dolu, beach'e gelen 20 kişiyi reddetmek zorundan kaldık doluluktan dolayı. Bir tane boş şezlongumuz, masamız ve sandalyemiz kalmadı. Yapılan haberler doğru değil. 2 haftadır yaz coşkusu devam ediyor" diyor.

Büyük otellerin doluluk oranlarının normal seviyede olduğuna dair açıklamalar geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın net verilerle bir açıklama yapsa da turizmde kriz var mı yok mu bir karar versek!

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Altyazı

"Kim olduğunu ve ne istediğini anladıkça daha azı senin olur. Her şey hayal kırıklığına uğratır. (Lost in Translation)







