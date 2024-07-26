Şarkıcı Melek Mosso, başıboş köpeklerle ilgili çıkarılacak yasayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Küresel çağrı! Türkiye'de çıkacak yasa ile milyonlarca sokak hayvanının yaşam hakkı ellerinden alınacak.

Uluslararası toplumu toplu katliamlara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz."

Aklı başında dünya vatandaşları eminim bu paylaşım sonrasında Türkiye'de sokaklarda sahipsiz köpekler mi yaşıyor diye şaşırmışlardır.

Bir de 'Küresel çağrı' demiş! Türkleri hayvan düşmanı konumuna sokmuş.

Yahu bizim hayvan sevgimiz, sokaklarda beslediğimiz kediler, köpekler belgesellere bile konu oldu. Bazıları ödül bile aldı.







O belgeselleri izleyen yabancılar kendi ülkelerinde sokakta sahipsiz bir tane kedi, köpek görmedikleri için çok şaşırdılar!

Elbette başıboş köpeklerin insan ölümlerine, trafik kazalarına, kuduz vakalarına neden olduklarını bilmiyorlar!

Mosso gibi toplumu yanlış yönlendirenler, yasanın köpekleri topluca öldüreceği algısı yaratanlarda hiç mi vicdan yok?

Ölen çocukların ailelerinden de utanmıyorlar mı?

Radikal hayvan severlerin savundukları fikirden 'Yeter ki köpekler toplatılmasın, insanlar ölürse de şansına küssün' sonucu çıkıyor!

Çözüm de üretmiyorlar! Hâlbuki sosyal medyada sahte hayvanseverlik oynayacaklarına aralarında para toplayın, kampanyalar düzenleyip yeni modern barınaklar açabilirler!

Tarkan'ından Ajda Pekkan'ına ünlüler isteseler yüzbinlerce köpeğin kısırlaştırılması için kaynak oluşturabilirler!

Dünyada bunu yapan ünlüler var. Onlar bizimkiler gibi boş konuşmayıp, yardıma muhtaç hayvanlara milyonlarca dolar bağış topluyorlar!

Bizim ünlülerin ise hiçbir şey yaptığı yok! Sadece konuşuyorlar. Sorunu çözmek için uğraşanları da engellemeye çalışıyorlar.

Sosyal medyada duyar kasan, takipçi toplamaya çalışan bazı ünlülere sokaktaki aç gariban Karabaş'ı sahiplen desen kaçar ve evdeki pet-shop'tan aldığı pahalı cins köpeğini besler!

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OKLA İMAM VURMAK!

Bağcılar Necattin Camii'nde imam Dursun Kuru ile tartışan bir kişi kısa süre sonra elinde okla geri geldi.

Ve imamı okla vurdu, iyi mi?

Saldırganı çevredekiler yakalayıp polise teslim etti.







Saldırganın imamla camide şortla namaz kılan birini uyarmadığı için tartıştığı iddia ediliyor.

Hiç bu tartışma için imam vurulur mu? Hem de okla!

Bu haberi özel yapan saldırganın bir eski çağ silahını kullanması ama fotoğrafta olay yeri ekiplerinin hayretle "Bu nedir" der gibi bakışlarından anlaşılacağı gibi son teknoloji bir ok bu.

Saldırgan iyi ki, evden mızrakla dönmemiş!

Film gibi bir ülkeyiz!

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AĞAÇLAR DA GÖÇ EDİYOR

Her geçen yıl hava sıcaklıkları daha da artıyor. Küresel ısınmaya karşı belli bir bilinç oluşmaya başladı ama dünyanın hala büyük bir çoğunluğu doğaya zarar vermeye ve kaynakları hunharca harcamaya devam ediyor.

Çin gibi ülkeler küresel ısınmaya karşı verdiği sözleri tutmazken ağaçlar bile aşırı sıcaklardan kaçmak için göç etmeye başladı!

Evet, yanlış okumadınız! Küresel ısınma nedeniyle Brezilya'da ağaçların göç ettikleri ortaya çıktı!

Bilim insanları, Brezilya'da toplamda 603 farklı türe ait 37 bin 295 ağacın davranışlarını inceledi.







Bu ağaçların yüzde 27'sinin daha yüksek rakımlara doğru yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, farklı türlerin farklı yönlerde hareket ettiklerini ortaya çıkardı. Buna göre ormanların alt kısmında yer alan ağaçlar daha aşağılara inerken genel olarak ağaçların tepelerde toplandığı ortaya çıktı.

Bu araştırma bana 'Yüzüklerin Efendisi'ndeki yürüyen ağaçlar Entler'i hatırlattı!

Yönetmen Peter Jackson, Entler'in savaşa girme nedeniyle de güzel bir mesaj vermişti aslında. Entler, Saruman'ın ordusunun doğayı, ağaçları yok etmesine isyan etmişlerdi!

Bizim dünyamızdaki ağaçlar ise insanların doğaya verdikleri zarardan şimdilik tepelere doğru kaçmayı tercih ettiler!

Ağaçlar bile küresel ısınma tehlikesini anladı, biz insanlar hâlâ umursamıyoruz!

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Altyazı

"İnsanın kendi karmaşasını görmesi ve anlaması çok korkunç bir şey'' (Sasom i en Spegel)



