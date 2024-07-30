İsrail'den gelen eleştirilerin ardından ünlü spor giyim markası Adidas, Paris Olimpiyatları için düzenlediği reklam kampanyasından ünlü model Bella Hadid'i çıkardı.

Çünkü İsrailliler, Filistin halkının haklarını savunan, İsrail hükümetinin insanlık dışı eylemlerine tepki gösterdiği Hadid'den rahatsızlar!

Gazze'yi dümdüz ettiler, binlerce masum insanın ölümüne neden oldular ama Hadid'in Adidas'ın reklam yüzü olmasından incindiler!

Mesele Bella Hadid de değil. Verdikleri mesaj şu: "Biz büyük İsrail halkıyız. Dünyada bizim dediğimiz olur. Bize karşı çıkanlar sanatçı, sporcu, siyasetçi hiç fark etmez cezalandırılır! Kara listeye alınır. Bir daha iş bulamaz!"

Oysa artık İsrail lobisinin her istediğini kolayca cezalandırdığı bir dünyada yaşamıyoruz.

Müslümanlar kendilerine yönelik oynanan oyunları görüyor, daha çok tepki koyuyor ve büyük markaları cezalandırıyor.

Adidas gibi büyük küresel bir markanın bu kararı alması garip!

Filistin halkına karşı insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail'i desteklediği düşünülen McDonald's, Starbucks, KFC başta olmak üzere birçok marka boykot edilmişti.







Bazı markalar satışları düştüğü için Müslüman bölgelerinde şubelerini kapatmak zorunda kalmıştı.

Adidas yaşananları görmedi mi? Müslümanların Filistin konusundaki hassasiyetini bilmiyor mu?

Dünyada Yahudi nüfusu 15,7 milyon. Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı!

Adidas neye güvenip de Filistin davasında duyarlı olan Müslümanları karşısına alma cesareti gösteriyor?

Demek ki, İsrail'den gelen baskı o kadar büyük ki, Adidas boykot edilmeyi göze aldı!



GERİ ADIM ATMADILAR!

Neyse ki, Hadid'in Adidas tarafından haksız bir şekilde reklam kampanyasından çıkarılmasına dürüst, vicdanlı insanlar tepki göstermekte gecikmedi.

Adidas'ı boykot çağrıları başladı. Sosyal medyada şu tarz paylaşımlar yapılıyor:

"Bella Hadid olayından sonra güle güle Adidas diyeceğiz."

"Soykırım suçlularını cesaretlendirenler, dürüstçe kazandığımız paradan hiç para almamalı. Araplar ve Filistin yanlısı boykot Starbucks ve McDonald's'ta deprem oluyor... Adidas, adios!"

"Üzgünüm çocuklar, Bella Hadid'e yaptıkları korkakça muamele yüzünden Adidas almıyorum."

Tepkilerin ardından Adidas, Hadid'in de aralarında bulunduğu isimlerden özür dilerken "İstemeden bir hata yaptık. Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğer ortaklarımızdan, üzerlerindeki her türlü olumsuz etki için özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" açıklamasını yaptılar ama kararlarından geri adım atmadılar.

Bu sinsice bir hamle! Müslümanların tepkilerine ve boykot çağrılarına rağmen İsrail hükümetinin dediklerini yapmaya devam eden Adidas bu olayın zamanla unutulacağını mı düşünüyor?

Çıkan haberlere bakılırsa Adidas'ın 2023 yıllık raporu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın, 8,2 milyar avroluk satışıyla şirketin toplam satışlarının yüzde 39'unu oluşturarak en büyük paya sahip olduğunu gösteriyor.

Asya-Pasifik bölgesinde satışlar aynı yıl 2,3 milyar avro (küresel satışların yüzde 11'i) olarak gerçekleşirken dünyanın bu dört bölgesi Adidas'ın satışlarının yüzde 50'sine denk geliyor.

Müslümanlar da bu dört bölgede yoğun olarak yaşıyor. Adidas tehlikenin farkında değil galiba!

Bakalım Adidas'ın İsrail'in emriyle Filistin'e destek veren insanları cezalandırması Türkiye'de nasıl karşılanacak?

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SAÇ-SAKAL 2 BİN TL!

Gazeteci Uğur Dündar'ın yaptığı şu paylaşım çok konuşuldu:

"Çeşme-Alaçatı'da saç sakal tıraşını 2 bin liraya yapan berber- kuaför var! Yanlış okumadınız, saç-sakal kesimi 2 bin TL! "

Berberden berbere fark var tabii. Semtine göre de fiyatlar değişiyor. Örneğin İstanbul'da ortalama saç-sakal tıraşı 250-500 TL arası.







Eğer bir berber, işlek bir yerde hizmet veriyorsa bazı doktor ve mühendislerden daha çok kazanıyor!

Her şeye zam geliyor, berberlerin de zam yapması normal diyenleriniz olabilir.

Elbette yapılan işte emeğin dışında bir de ustalık var.

Alaçatı turistik, pahalı bir yer ama 2 bin lira yine de çok yüksek.

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TİME'IN LİSTESİNE GİRMEK…

Turistik Diyarbakır Ekspresi, ünlü Time dergisinin, ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonların bulunduğu '2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri' listesine girdi.

Dergide, ekspres için "Yeni bir gezi treni servisi, yolcuları uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğudaki dağlarından medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıyor" ifadeleri kullanılırken, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.







Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık'ın 19 Nisan 2024'te hayata geçirdiği Diyarbakır Ekspresi'nin bu kadar kısa sürede Time dergisinin listesine girmesi büyük başarı.

Artık Doğu Ekspresi'nin bir rakibi var!

Diyarbakır Ekspresi, 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda 180 kişilik kapasitesi ve 6 yataklı, bir yemekli vagonuyla tren yolculuklarını sevenlerin yeni gözdesi oldu.

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RADİKAL DEĞİŞİM

Oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik operasyon geçiren ünlüler kervanına katıldı.

Şov dünyasında görsellik önemli. Bu işi yapanların genç ve güzel görünmek istemeleri doğal.

Ayrıca kimsenin kimseyi estetik operasyon geçirdi diye de yargılama hakkı yok.







Ancak Özbudak gibi estetiği abartanlar, eski hallerini unutturacak kadar radikal bir değişim yaşayanlar kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Özbudak da geçirdiği estetik operasyondan sonra çok farklı biri olarak karşımıza çıktı.

Bir oyuncunun hayranlarının bile tanıyamayacağı şekilde değişmesi izleyici hafızasını da sıfırlar!

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Altyazı

"Neden böyle üzgün görünüyorsun? Çünkü sen bana kelimelerle konuşuyorsun, ben sana hislerimle bakıyorum." (Pierrot le Fou)



