Başıboş köpek hayvanlarına ilişkin kanun teklifi Meclis'teki komisyonda kabul edilirken, Kadıköy'de bir araya gelen hayvanseverler, "Yasayı geri çek" çağrısında bulundu.

Bazı göstericiler yüzlerini köpek şeklinde boyadı. Ellerinde pankart sallayan hayvanseverler, besteledikleri şarkıları söylediler.

Türkiye'deki belki de en örgütlü sivil toplum topluluğu hayvan severler. Sosyal medyada algı yönetecek kadar organize hareket ediyorlar.

Köpeklerin toplatılmasını isteyenlerin sayısı daha fazla ama hayvan severler gibi haklarını savunmuyorlar!

Elbette hayvan severlerin lobi olarak daha güçlü olmaları haklı oldukları anlamına gelmez! Köpeklerin öldürdüğü yaşlı ve çocuk kurbanları geri getirmez.

Yüzlerini köpek şeklinde boyamaları da köpeklerin trafikte neden olduğu ölümlü kazalarını da durdurmaz.

Aslında bu kutuplaşmaya ortak bir çözüm yolu bulabiliriz.

Kadıköy'de gösteriye katılan her hayvansever bir başıboş köpek sahiplense güzel olmaz mıydı?

Açlıktan birbirini yiyen köpeklerden bazıları sıcak bir yuvaya kavuşurdu.

Her iki tarafın birbirini yemek yerine orta yolu bulmaları çözümü kolaylaştırır.

Örneğin TV kanallarında ortak yayın yaparak kısırlaştırma ve modern barınaklar yapmak için bağış toplanabilir.







ÇÖZÜM ÜRETME VAKTİ

Köpeklere bağış yapmanın yaratacağı pozitif etkiyle marka değerlerini artırmak isteyen birçok şirket olabilir. Devlet kurumları, belediyeler, hayvan severler ve bu sorunun çözülmesini isteyen milyonlarca insan bu kampanyaya destek olur.

Başıboş köpeklerin sahiplenilmesi için de ortak TV yayınları ya da kampanyalar düzenleyebiliriz.

Her gün köpek sahiplenen insanların mutlu görüntülerini yayımlanarak sahiplenme oranını artırabiliriz.

Hayvan severler de kendileri barınaklar kurabilirler. Ya da kurulacak barınaklarda gönüllü çalışacak hayvanseverler olabilir.

Böylelikle toplumda köpeklerle ilgili oluşan kutuplaşma yavaş yavaş son bulabilir.

Aslında hükümetin önünde büyük bir fırsat var. Yasa çıkararak önemli bir adım atan hükümet, köpek sorununu bağış ve sahiplenme kampanyaları düzenleyerek tatlıya bağlayabilir.

Böylelikle bu gerilimden ve çözümsüzlükten beslenenler de oyun dışı kalabilir.

Ya da siyaset üstü bir çözüm platformu oluşturabiliriz!

Kavga yerine çözüm üretme vakti geldi, geçiyor bile!







EYT HAKKI GERİ ALINACAK MI?

Sosyal medyada son dönemde "EYT iptal edilsin" diyenlerin sayısı arttı. Özellikle gençler, EYT'lilere tepkililer.

01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036'ya kadar 60, 2044 yılında ise 65'e ulaşıyor.

Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048'de de 65'e ulaşıyor.

65 yaşında emekli olacak gençler, haliyle EYT kapsamında emekli olan 2 milyon kişinin yaş ortalamasının 48,1 olmasından şikayetçiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in EYT'nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olacağını açıklaması ve siyasi kulislerde sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kapsamlı bir değişikliğin gündeme geleceğinin konuşulması da "EYT'den emeklilik hakkı geri alınır mı?" sorusunu akıllara getirdi.

EYT'liler ise özetle "Verilen hak geri alınamaz. 2 milyon kişiye verilen hakkın geri alınması yasaya aykırı. EYT yasasında değişiklik yapılsa bile bu karar Anayasa Mahkemesi'nden döner" diyor.

Öte yandan EYT düzenlemesi kapsamında, önümüzdeki 17 yılda toplam 4 milyon 800 bin kişinin emekli olacağı hesaplanıyor.

Birçok gelişmiş ülkeye göre hem emekli sayımız yüksek hem de emekli olma yaş ortalaması düşük. Bu da mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.

Şu an bile toplam emekli sayısı 16 milyon 154 bin 322 kişi! Bu her seçimin sonucunu etkileyecek seçmen sayısı demek! Üstelik emekli sayısı da her yıl artacak!

Yakın bir gelecekte emekliler ve erken emekli olanlara öfkeli olan 65 yaşında emekli olabilecek gençler diye kutuplaşma yaşanabilir.







6 BİN TL'YE ÇAKAR AYRICALIĞI!

18-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye ceza kesildi.

Bir haftada 259 kişi! Acaba mevzuatta aykırı çakar kullananların sayısı kaç?

Mevzuatta aykırı çakarlı araç kullanmanın cezası ise sadece 6 bin lira.

Trafik sıkışıksa yol açtırıyorsun, emniyet yolundan basıp geçiyorsun. Üstüne bir de havanı atıyorsun!

Bu ayrıcalıkları yaşamak için 6 bin lira düşük bir bedel. Şansın yaver giderse yakalanmayabilirsin.

Çakar sorunu çözmenin kesin yolu; gelişmiş ülkelerde olduğu gibi can yakacak para cezaları uygulamak ve suçun ikinci tekrarında hapis cezasına çarptırmak!







İSTANBUL'DA KONUT, BARCELONA'DAN PAHALI MI?

Bazı emlak sitelerinden alınan verilere göre konut reel satış fiyatlarındaki yıllık düşüş oranı Türkiye genelinde yüzde -22,4'e geriledi.

Aslında yaşanan; yüksek enflasyonun etkisiyle şişen fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başlaması.

Öte yandan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medyada Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş'taki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'nın bir bölgesi hariç tüm bölgelerinden daha pahalı olduğunu yazdı.

Örneğin Gökce'ye göre Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona'nın Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün.

Evet, bazıları İstanbul Eyüpsultan yerine Barcelona'da yaşamayı tercih eder ama her şey arz-talep dengesiyle alakalı.

İstanbul'da çalışmak zorunda olan, ailesiyle bir yaşam alanı oluşturanların konut talebi Barcelona'ya göre daha yüksek!

Barcelona'da konut fiyatları ucuz diye, oraya taşınıp işsiz yaşamayı kaç kişi karşılayabilir?







Altyazı

"Affetmek zor değildir. Affetmek sadece kalbinde sade bir oda bağışlamaktır... Affetmek kinine kalbinde daha küçük bir oda verir."(Hatırlanacak Bir Anı)